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Torneo Federal A 2023
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17.09.2023 | 22:00 | CD Argentino Monte Maiz-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 31. Hafta

CD Argentino Monte Maiz ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2023 Torneo Federal A 31. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Argentino Monte Maiz-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Estadio Modesto Marrone'nde oynanıyor. CD Argentino Monte Maiz-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Argentino Monte Maiz-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 17.09.2023 / 22:00
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