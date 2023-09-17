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17.09.2023 | 19:00 | Union Sportive Musulmane Oujda-Racing Athletic Club Casablanca | Botola Pro D2 | 2. Hafta

Union Sportive Musulmane Oujda ile Racing Athletic Club Casablanca 23/24 Botola Pro D2 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Union Sportive Musulmane Oujda-Racing Athletic Club Casablanca maçı, Stade Municipal d'Oujda'nde oynanıyor. Union Sportive Musulmane Oujda-Racing Athletic Club Casablanca maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Union Sportive Musulmane Oujda-Racing Athletic Club Casablanca
Maçın Tarihi ve Saati: 17.09.2023 / 19:00
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