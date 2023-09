Maçları Filtrele

16.09.2023 | Vikingur Reykjavik - KA Akureyri 22.03.2023 | Ellidi - Arborg 30.03.2023 | Vaengir Jupiters - KH Hlidarendi 31.03.2023 | Ulfarnir - Throttur Vogum 31.03.2023 | KB Breidholt - Knattspyrnufelagid Kria 31.03.2023 | UMF Selfoss - Alftanes 31.03.2023 | Hviti Ridarinn - Knattspyrnufelagio GG 31.03.2023 | Kari - Lettir 31.03.2023 | KFG Gardabaer - Hafnir 31.03.2023 | Throttur Reykjavik - Stokkseyri 31.03.2023 | Berserkir/Midas - Smari 31.03.2023 | RB Keflavik - Alafoss 01.04.2023 | Ymir Kopavogur - KFS Vestmannaeyjar 01.04.2023 | Reynir Hellissandur - KFK 01.04.2023 | UMF Njardvik - Knattspyrnufelagid Hordur 01.04.2023 | Arbaer - Vikingur Olafsvik 01.04.2023 | Haukar Hafnarfjordur - Vidir Gardur 01.04.2023 | Hamrarnir - UMF Tindastoll 01.04.2023 | Magni - UMF Samherjar 02.04.2023 | IBU Uppsveitir - Hamar 02.04.2023 | IR Reykjavik - IH Hafnarfjordur 02.04.2023 | Reynir Sandgerdi - KF Aegir 02.04.2023 | KA Asvellir - Kormakur/Hvot 02.04.2023 | Skautafelag Reykjavikur - Augnablik FC 02.04.2023 | Skallagrímur - KFR 02.04.2023 | KV Vesturbaer - Afrika 06.04.2023 | Arborg - Kari 06.04.2023 | Afturelding - UMF Grindavik 06.04.2023 | Grotta - IF Vestri 06.04.2023 | KF Austfjardja - Spyrnir 06.04.2023 | KFS Vestmannaeyjar - Throttur Reykjavik 06.04.2023 | Thor Akureyri - KF Fjallabyggd 08.04.2023 | KFR - KH Hlidarendi 08.04.2023 | Augnablik FC - UMF Njardvik 08.04.2023 | IF Volsungur - Magni 08.04.2023 | Throttur Vogum - KV Vesturbaer 08.04.2023 | KFG Gardabaer - IH Hafnarfjordur 08.04.2023 | RB Keflavik - Hviti Ridarinn 08.04.2023 | Sindri - Hottur/Huginn 08.04.2023 | IA Akranes - Vidir Gardur 08.04.2023 | KFK - UMF Selfoss 08.04.2023 | Leiknir Reykjavik - Arbaer 08.04.2023 | Dalvik/Reynir - UMF Tindastoll 08.04.2023 | Smari - KF Aegir 08.04.2023 | IBU Uppsveitir - KA Asvellir 11.04.2023 | Knattspyrnufelagid Kria - Fjolnir 19.04.2023 | Stjarnan Gardabae - IBV Vestmannaeyjar 19.04.2023 | Leiknir Reykjavik - UMF Selfoss 19.04.2023 | KA Akureyri - IBU Uppsveitir 19.04.2023 | KR Reykjavik - Throttur Vogum 19.04.2023 | Fjolnir - Breidablik Kopavogur 19.04.2023 | Valur Reykjavik - RB Keflavik 19.04.2023 | Fram Reykjavik - Throttur Reykjavik 19.04.2023 | Keflavik IF - IA Akranes 20.04.2023 | UMF Njardvik - KF Austfjardja 20.04.2023 | KF Aegir - FH Hafnarfjördur 20.04.2023 | Kari - Thor Akureyri 20.04.2023 | UMF Grindavik - Dalvik/Reynir 20.04.2023 | Vikingur Reykjavik - Magni 20.04.2023 | Sindri - Fylkir Reykjavik 20.04.2023 | Grotta - KH Hlidarendi 20.04.2023 | HK Kopavogur - KFG Gardabaer 17.05.2023 | FH Hafnarfjördur - UMF Njardvik 18.05.2023 | Stjarnan Gardabae - Keflavik IF 18.05.2023 | Valur Reykjavik - UMF Grindavik 18.05.2023 | Throttur Reykjavik - Breidablik Kopavogur 18.05.2023 | HK Kopavogur - KA Akureyri 18.05.2023 | Vikingur Reykjavik - Grotta 18.05.2023 | Fylkir Reykjavik - KR Reykjavik 05.06.2023 | Thor Akureyri - Vikingur Reykjavik 05.06.2023 | Breidablik Kopavogur - FH Hafnarfjördur 06.06.2023 | KA Akureyri - UMF Grindavik 06.06.2023 | KR Reykjavik - Stjarnan Gardabae 03.07.2023 | Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik 04.07.2023 | KA Akureyri - Breidablik Kopavogur 16.08.2023 | Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik