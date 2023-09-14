14.09.2023 | 03:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis | Torneo Federal A | 30. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CS Estudiantes San Luis 2023 Torneo Federal A 30. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 14.09.2023 / 03:00
Maçın Hakemi: