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Torneo Federal A 2023
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13.09.2023 | 21:30 | Club Sportivo General San Martin-CA Sol de America de Formosa | Torneo Federal A | 30. Hafta

Club Sportivo General San Martin ile CA Sol de America de Formosa 2023 Torneo Federal A 30. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Club Sportivo General San Martin-CA Sol de America de Formosa maçı, Estadio 17 de Octubre'nde oynanıyor. Club Sportivo General San Martin-CA Sol de America de Formosa maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Club Sportivo General San Martin-CA Sol de America de Formosa
Maçın Tarihi ve Saati: 13.09.2023 / 21:30
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