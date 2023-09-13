13.09.2023 | 21:30 | Club Sportivo General San Martin-CA Sol de America de Formosa | Torneo Federal A | 30. Hafta

Club Sportivo General San Martin ile CA Sol de America de Formosa 2023 Torneo Federal A 30. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Club Sportivo General San Martin-CA Sol de America de Formosa maçı, Estadio 17 de Octubre'nde oynanıyor. Club Sportivo General San Martin-CA Sol de America de Formosa maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Club Sportivo General San Martin-CA Sol de America de Formosa
Maçın Tarihi ve Saati: 13.09.2023 / 21:30
Maçın Hakemi: