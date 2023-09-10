10.09.2023 | 04:30 | CA Independiente de la Chorrera-AF Sporting San Miguelito | Liga Panamena de Futbol, Clausura | 8. Hafta

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Liga Panamena de Futbol, Clausura 2023 Liga Panamena de Futbol, Clausura 22/23 Liga Panamena de Futbol, Clausura 21/22 Liga Panamena de Futboll, Clausura 2020 Liga Panamena de Futbol Clausura 18/19 Liga Panamena de Futbol 17/18, Clausura Liga Panamena de Futbol 16/17, Clausura Liga Panamena de Futbol 15/16, Clausura Liga Panamena de Futbol 14/15, Clausura