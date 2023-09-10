www.aspor.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Panama Liga Panamena de Futbol, Clausura Liga Panamena de Futbol, Clausura 2023 Sezonu CA Independiente de la Chorrera - AF Sporting San Miguelito maçı
Liga Panamena de Futbol, Clausura 2023
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

10.09.2023 | 04:30 | CA Independiente de la Chorrera-AF Sporting San Miguelito | Liga Panamena de Futbol, Clausura | 8. Hafta

CA Independiente de la Chorrera ile AF Sporting San Miguelito 2023 Liga Panamena de Futbol, Clausura 8. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Independiente de la Chorrera-AF Sporting San Miguelito maçı, Estadio Agustín Muquita Sánchez'nde oynanıyor. CA Independiente de la Chorrera-AF Sporting San Miguelito maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Independiente de la Chorrera-AF Sporting San Miguelito
Maçın Tarihi ve Saati: 10.09.2023 / 04:30
Maçın Hakemi:

Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor