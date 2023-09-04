04.09.2023 | 00:00 | CD Fuerte San Francisco Morazan-CD Luis Angel Firpo Usulutan | Primera Division, Açılış | 5. Hafta

CD Fuerte San Francisco Morazan ile CD Luis Angel Firpo Usulutan 2023 Primera Division, Açılış 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Fuerte San Francisco Morazan-CD Luis Angel Firpo Usulutan maçı, Estadio Correcaminos'nde oynanıyor. CD Fuerte San Francisco Morazan-CD Luis Angel Firpo Usulutan maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Fuerte San Francisco Morazan-CD Luis Angel Firpo Usulutan
Maçın Tarihi ve Saati: 04.09.2023 / 00:00
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