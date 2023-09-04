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Canlı Skor El Salvador Primera Division, Açılış Primera Division, Açılış 2023 Sezonu CD Fuerte San Francisco Morazan - CD Luis Angel Firpo Usulutan maçı
Primera Division, Açılış 2023
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04.09.2023 | 00:00 | CD Fuerte San Francisco Morazan-CD Luis Angel Firpo Usulutan | Primera Division, Açılış | 5. Hafta

CD Fuerte San Francisco Morazan ile CD Luis Angel Firpo Usulutan 2023 Primera Division, Açılış 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Fuerte San Francisco Morazan-CD Luis Angel Firpo Usulutan maçı, Estadio Correcaminos'nde oynanıyor. CD Fuerte San Francisco Morazan-CD Luis Angel Firpo Usulutan maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Fuerte San Francisco Morazan-CD Luis Angel Firpo Usulutan
Maçın Tarihi ve Saati: 04.09.2023 / 00:00
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