04.09.2023 | 00:00 | CD Fuerte San Francisco Morazan-CD Luis Angel Firpo Usulutan | Primera Division, Açılış | 5. Hafta

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04.09.2023 | CD Fuerte San Francisco Morazan - CD Luis Angel Firpo Usulutan 12.08.2023 | CD Fas - Jocoro FC 14.08.2023 | CD Fuerte San Francisco Morazan - Alianza FC San Salvador 14.08.2023 | Santa Tecla FC - CD Aguila 14.08.2023 | CD Dragon - CD Municipal Limen 14.08.2023 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - AD Isidro Metapan 14.08.2023 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Once Deportivo de Ahuachapan 19.08.2023 | Alianza FC San Salvador - CD Fas 20.08.2023 | Jocoro FC - CD Luis Angel Firpo Usulutan 20.08.2023 | AD Isidro Metapan - Santa Tecla FC 21.08.2023 | CD Municipal Limen - CD Platense Municipal Zacatecoluca 21.08.2023 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Fuerte San Francisco Morazan 21.08.2023 | CD Aguila - CD Dragon 24.08.2023 | CD Dragon - AD Isidro Metapan 24.08.2023 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Municipal Limen 24.08.2023 | Alianza FC San Salvador - CD Luis Angel Firpo Usulutan 25.08.2023 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Aguila 25.08.2023 | CD Fuerte San Francisco Morazan - CD Fas 25.08.2023 | Santa Tecla FC - Jocoro FC 27.08.2023 | CD Fas - CD Luis Angel Firpo Usulutan 27.08.2023 | AD Isidro Metapan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 28.08.2023 | Alianza FC San Salvador - Santa Tecla FC 28.08.2023 | CD Aguila - Once Deportivo de Ahuachapan 28.08.2023 | Jocoro FC - CD Dragon 29.08.2023 | CD Municipal Limen - CD Fuerte San Francisco Morazan 03.09.2023 | CD Municipal Limen - CD Aguila 03.09.2023 | Santa Tecla FC - CD Fas 04.09.2023 | Once Deportivo de Ahuachapan - AD Isidro Metapan 04.09.2023 | CD Dragon - Alianza FC San Salvador 04.09.2023 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Jocoro FC