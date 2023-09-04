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Canlı Skor Nikaragua Primera Division Primera Division 23/24 Sezonu HYH Sebaco FC - Indigenas de Matagalpa FC maçı
Primera Division 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Primera Division | 7
HYH Sebaco FC
04/09/23 - 00:00 0 : 0 Seyirci: 1000 Stat: Estadio Municipal El Colosal de Sebaco
Indigenas de Matagalpa FC
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