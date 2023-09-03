03.09.2023 | 16:00 | Jeugd Oud Heverlee Leuven-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | Nationale 1 | 2. Hafta

Jeugd Oud Heverlee Leuven ile Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes 23/24 Nationale 1 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Jeugd Oud Heverlee Leuven-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı, Den Dreef Stadium'nde oynanıyor. Jeugd Oud Heverlee Leuven-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Jeugd Oud Heverlee Leuven-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes

Maçın Tarihi ve Saati: 03.09.2023 / 16:00

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