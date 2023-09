Maçları Filtrele

03.09.2023 | SK Brann - Sarpsborg 08 10.04.2023 | Rosenborg BK - Viking FK 10.04.2023 | Sarpsborg 08 - Bodoe/Glimt 10.04.2023 | Stabaek IF - Odds BK 10.04.2023 | Tromso IL - Molde FK 10.04.2023 | Hamarkameratene - Sandefjord Fotball 10.04.2023 | Lillestrom SK - Stromsgodset 10.04.2023 | Aalesunds FK - Valerenga IF 10.04.2023 | SK Brann - FK Haugesund 15.04.2023 | Viking FK - Lillestrom SK 16.04.2023 | Sandefjord Fotball - Tromso IL 16.04.2023 | FK Haugesund - Hamarkameratene 16.04.2023 | Stromsgodset - Aalesunds FK 16.04.2023 | Odds BK - SK Brann 16.04.2023 | Molde FK - Rosenborg BK 16.04.2023 | Bodoe/Glimt - Stabaek IF 16.04.2023 | Valerenga IF - Sarpsborg 08 19.04.2023 | Lillestrom SK - Stromsgodset 22.04.2023 | SK Brann - Valerenga IF 23.04.2023 | Aalesunds FK - Bodoe/Glimt 23.04.2023 | Sarpsborg 08 - Odds BK 23.04.2023 | Stabaek IF - FK Haugesund 23.04.2023 | Rosenborg BK - Sandefjord Fotball 23.04.2023 | Hamarkameratene - Stromsgodset 23.04.2023 | Tromso IL - Viking FK 23.04.2023 | Lillestrom SK - Molde FK 29.04.2023 | Bodoe/Glimt - SK Brann 30.04.2023 | Stromsgodset - Tromso IL 30.04.2023 | Viking FK - Hamarkameratene 30.04.2023 | Sandefjord Fotball - Aalesunds FK 30.04.2023 | FK Haugesund - Sarpsborg 08 30.04.2023 | Molde FK - Stabaek IF 30.04.2023 | Odds BK - Rosenborg BK 01.05.2023 | Valerenga IF - Lillestrom SK 03.05.2023 | Bodoe/Glimt - Odds BK 03.05.2023 | Molde FK - Aalesunds FK 03.05.2023 | Rosenborg BK - SK Brann 06.05.2023 | Rosenborg BK - Valerenga IF 07.05.2023 | Tromso IL - Odds BK 07.05.2023 | Hamarkameratene - Molde FK 07.05.2023 | Aalesunds FK - FK Haugesund 07.05.2023 | Stabaek IF - Sarpsborg 08 07.05.2023 | Viking FK - Stromsgodset 07.05.2023 | Lillestrom SK - Bodoe/Glimt 08.05.2023 | SK Brann - Sandefjord Fotball 12.05.2023 | Odds BK - Lillestrom SK 13.05.2023 | Hamarkameratene - Tromso IL 13.05.2023 | Stabaek IF - Aalesunds FK 13.05.2023 | Sarpsborg 08 - SK Brann 13.05.2023 | Bodoe/Glimt - Rosenborg BK 13.05.2023 | Molde FK - Stromsgodset 13.05.2023 | Sandefjord Fotball - Viking FK 13.05.2023 | FK Haugesund - Valerenga IF 29.05.2023 | FK Haugesund - Tromso IL 29.05.2023 | Molde FK - Sandefjord Fotball 29.05.2023 | Sarpsborg 08 - Aalesunds FK 29.05.2023 | SK Brann - Rosenborg BK 29.05.2023 | Odds BK - Stromsgodset 29.05.2023 | Bodoe/Glimt - Viking FK 29.05.2023 | Stabaek IF - Valerenga IF 29.05.2023 | Hamarkameratene - Lillestrom SK 04.06.2023 | Valerenga IF - Bodoe/Glimt 04.06.2023 | Sandefjord Fotball - Odds BK 04.06.2023 | Rosenborg BK - Hamarkameratene 04.06.2023 | Stromsgodset - FK Haugesund 04.06.2023 | Tromso IL - Sarpsborg 08 04.06.2023 | Aalesunds FK - SK Brann 04.06.2023 | Lillestrom SK - Stabaek IF 04.06.2023 | Viking FK - Molde FK 11.06.2023 | Aalesunds FK - Tromso IL 11.06.2023 | Odds BK - Molde FK 11.06.2023 | Bodoe/Glimt - Hamarkameratene 11.06.2023 | FK Haugesund - Sandefjord Fotball 11.06.2023 | Stabaek IF - Rosenborg BK 11.06.2023 | Valerenga IF - Stromsgodset 11.06.2023 | Sarpsborg 08 - Viking FK 11.06.2023 | SK Brann - Lillestrom SK 24.06.2023 | Viking FK - SK Brann 25.06.2023 | Hamarkameratene - Odds BK 25.06.2023 | Molde FK - FK Haugesund 25.06.2023 | Lillestrom SK - Aalesunds FK 25.06.2023 | Rosenborg BK - Sarpsborg 08 25.06.2023 | Tromso IL - Stabaek IF 25.06.2023 | Sandefjord Fotball - Valerenga IF 25.06.2023 | Stromsgodset - Bodoe/Glimt 01.07.2023 | Valerenga IF - Viking FK 02.07.2023 | FK Haugesund - Odds BK 02.07.2023 | Lillestrom SK - Tromso IL 02.07.2023 | SK Brann - Hamarkameratene 02.07.2023 | Sarpsborg 08 - Sandefjord Fotball 02.07.2023 | Aalesunds FK - Rosenborg BK 02.07.2023 | Bodoe/Glimt - Molde FK 03.07.2023 | Stabaek IF - Stromsgodset 07.07.2023 | Hamarkameratene - Aalesunds FK 08.07.2023 | Viking FK - FK Haugesund 09.07.2023 | Odds BK - Bodoe/Glimt 09.07.2023 | Rosenborg BK - Lillestrom SK 09.07.2023 | Stromsgodset - Sarpsborg 08 09.07.2023 | Sandefjord Fotball - Stabaek IF 09.07.2023 | Tromso IL - Valerenga IF 09.07.2023 | Molde FK - SK Brann 15.07.2023 | Valerenga IF - Molde FK 16.07.2023 | Aalesunds FK - Odds BK 16.07.2023 | Rosenborg BK - Tromso IL 16.07.2023 | Sarpsborg 08 - Hamarkameratene 16.07.2023 | Bodoe/Glimt - FK Haugesund 16.07.2023 | Lillestrom SK - Sandefjord Fotball 16.07.2023 | Stabaek IF - Viking FK 16.07.2023 | SK Brann - Stromsgodset 19.07.2023 | Lillestrom SK - Aalesunds FK 22.07.2023 | Molde FK - Sarpsborg 08 23.07.2023 | Sandefjord Fotball - Bodoe/Glimt 23.07.2023 | FK Haugesund - Lillestrom SK 23.07.2023 | Tromso IL - SK Brann 23.07.2023 | Hamarkameratene - Stabaek IF 23.07.2023 | Odds BK - Valerenga IF 23.07.2023 | Stromsgodset - Rosenborg BK 24.07.2023 | Viking FK - Aalesunds FK 29.07.2023 | Valerenga IF - Sandefjord Fotball 29.07.2023 | Stabaek IF - Molde FK 30.07.2023 | Rosenborg BK - Odds BK 30.07.2023 | Lillestrom SK - Hamarkameratene 30.07.2023 | Sarpsborg 08 - FK Haugesund 30.07.2023 | Aalesunds FK - Stromsgodset 30.07.2023 | SK Brann - Viking FK 30.07.2023 | Bodoe/Glimt - Tromso IL 05.08.2023 | Stromsgodset - Valerenga IF 06.08.2023 | Tromso IL - Lillestrom SK 06.08.2023 | Sandefjord Fotball - Sarpsborg 08 06.08.2023 | Hamarkameratene - SK Brann 06.08.2023 | FK Haugesund - Rosenborg BK 06.08.2023 | Odds BK - Stabaek IF 06.08.2023 | Viking FK - Bodoe/Glimt 12.08.2023 | Sandefjord Fotball - Molde FK 12.08.2023 | Sarpsborg 08 - Stromsgodset 13.08.2023 | Stabaek IF - Tromso IL 13.08.2023 | Aalesunds FK - Hamarkameratene 13.08.2023 | Lillestrom SK - Viking FK 13.08.2023 | Valerenga IF - FK Haugesund 19.08.2023 | Odds BK - Sarpsborg 08 19.08.2023 | Molde FK - Valerenga IF 20.08.2023 | FK Haugesund - Bodoe/Glimt 20.08.2023 | Tromso IL - Sandefjord Fotball 20.08.2023 | SK Brann - Aalesunds FK 20.08.2023 | Hamarkameratene - Rosenborg BK 20.08.2023 | Viking FK - Stabaek IF 20.08.2023 | Stromsgodset - Lillestrom SK 26.08.2023 | Sarpsborg 08 - Tromso IL 26.08.2023 | Molde FK - Viking FK 27.08.2023 | Valerenga IF - Odds BK 27.08.2023 | Stabaek IF - Hamarkameratene 27.08.2023 | Sandefjord Fotball - FK Haugesund 27.08.2023 | Lillestrom SK - SK Brann 27.08.2023 | Bodoe/Glimt - Stromsgodset 27.08.2023 | Rosenborg BK - Aalesunds FK 02.09.2023 | Viking FK - Valerenga IF 03.09.2023 | FK Haugesund - Molde FK 03.09.2023 | Aalesunds FK - Lillestrom SK 03.09.2023 | Odds BK - Sandefjord Fotball 03.09.2023 | Tromso IL - Rosenborg BK 03.09.2023 | Stromsgodset - Stabaek IF 03.09.2023 | Hamarkameratene - Bodoe/Glimt