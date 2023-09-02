02.09.2023 | 22:00 | Kawkab Athletic Club of Marrakech-Union Sportive Musulmane Oujda | Botola 2 | 1. Hafta

Kawkab Athletic Club of Marrakech ile Union Sportive Musulmane Oujda 23/24 Botola 2 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Kawkab Athletic Club of Marrakech-Union Sportive Musulmane Oujda maçı, Stade de Marrakech'nde oynanıyor. Kawkab Athletic Club of Marrakech-Union Sportive Musulmane Oujda maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Kawkab Athletic Club of Marrakech-Union Sportive Musulmane Oujda

Maçın Tarihi ve Saati: 02.09.2023 / 22:00

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