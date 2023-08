Maçları Filtrele

28.08.2023 | Amagaju - Etincelles 18.08.2023 | Gasogi United - Rayon Sports FC 20.08.2023 | Police FC Rwanda - Sunrise 20.08.2023 | Amagaju - Mukura 20.08.2023 | Etoile de Lest - Musanze 20.08.2023 | Etincelles - Gorilla FC 20.08.2023 | Kiyovu Sports - Rwamagana City FC 21.08.2023 | Marines FC Gisenyi - Apr FC 21.08.2023 | AS Kigali - Bugesera FC 25.08.2023 | Gasogi United - Rwamagana City FC 26.08.2023 | Sunrise - Etoile de Lest 26.08.2023 | Musanze - Bugesera FC 26.08.2023 | Kiyovu Sports - AS Kigali 26.08.2023 | Mukura - Marines FC Gisenyi 27.08.2023 | Gorilla FC - Rayon Sports FC 28.08.2023 | Apr FC - Police FC Rwanda