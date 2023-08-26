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LigaPro Primera A 2023
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26.08.2023 | 21:00 | CSD Independiente del Valle-CD Universidad Catolica del Ecuador | LigaPro Primera A | 4. Hafta

CSD Independiente del Valle ile CD Universidad Catolica del Ecuador 2023 LigaPro Primera A 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CSD Independiente del Valle-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı, Estadio Municipal Ruminahui'nde oynanıyor. CSD Independiente del Valle-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CSD Independiente del Valle-CD Universidad Catolica del Ecuador
Maçın Tarihi ve Saati: 26.08.2023 / 21:00
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