06.08.2023 | 14:00 | Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC | Kamboçya Premier Ligi | 1. Hafta

Royal Cambodian Armed Forces FA ile Preah Khan Reach Svay Rieng FC 23/24 Kamboçya Premier Ligi 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC maçı, RCAF Old Stadium'nde oynanıyor. Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC

Maçın Tarihi ve Saati: 06.08.2023 / 14:00

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