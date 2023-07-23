www.aspor.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Brezilya Copa FGF Copa FGF 2023 Sezonu EC Internacional Santa Maria RS - Esporte Clube Novo Horizonte RS maçı
Copa FGF 2023
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

23.07.2023 | 21:00 | EC Internacional Santa Maria RS-Esporte Clube Novo Horizonte RS | Copa FGF | 5. Hafta

EC Internacional Santa Maria RS ile Esporte Clube Novo Horizonte RS 2023 Copa FGF 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen EC Internacional Santa Maria RS-Esporte Clube Novo Horizonte RS maçı, Estadio Presidente Vargas'nde oynanıyor. EC Internacional Santa Maria RS-Esporte Clube Novo Horizonte RS maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: EC Internacional Santa Maria RS-Esporte Clube Novo Horizonte RS
Maçın Tarihi ve Saati: 23.07.2023 / 21:00
Maçın Hakemi:

Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor