22.07.2023 | 22:00 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Union de Sunchales | Torneo Federal A | 22. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile Union de Sunchales 2023 Torneo Federal A 22. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Union de Sunchales maçı, Estadio Manuel y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Union de Sunchales maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Union de Sunchales
Maçın Tarihi ve Saati: 22.07.2023 / 22:00
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