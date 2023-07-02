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Torneo Federal A 2023
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02.07.2023 | 21:30 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Independiente de Chivilcoy | Torneo Federal A | 19. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile Independiente de Chivilcoy 2023 Torneo Federal A 19. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Independiente de Chivilcoy maçı, Estadio Manuel y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Independiente de Chivilcoy maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Independiente de Chivilcoy
Maçın Tarihi ve Saati: 02.07.2023 / 21:30
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