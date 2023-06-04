04.06.2023 | 21:30 | SERC Brasil de Farroupilha RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS | Gaucho, Serie A2 | 8. Hafta

Maçları Filtrele

04.06.2023 | SERC Brasil de Farroupilha RS - Uniao Frederiquense de Futebol RS 15.04.2023 | CE Lajeadense RS - GE Bage RS 16.04.2023 | Sport Club Gaucho Passo Fundo RS - Uniao Frederiquense de Futebol RS 16.04.2023 | Guarany de Bage FC - Esporte Clube Sao Gabriel RS 16.04.2023 | Tupi FC RS - Veranopolis RS 16.04.2023 | FC Santa Cruz RS - Ec Pelotas 16.04.2023 | Gremio Esportivo Gloria RS - Passo Fundo RS 16.04.2023 | SERC Brasil de Farroupilha RS - Monsoon FC RS 16.04.2023 | EC Internacional Santa Maria RS - EC Guarani RS 22.04.2023 | Monsoon FC RS - Sport Club Gaucho Passo Fundo RS 22.04.2023 | EC Guarani RS - Guarany de Bage FC 22.04.2023 | Uniao Frederiquense de Futebol RS - Gremio Esportivo Gloria RS 23.04.2023 | GE Bage RS - FC Santa Cruz RS 23.04.2023 | Ec Pelotas - EC Internacional Santa Maria RS 23.04.2023 | Passo Fundo RS - Tupi FC RS 23.04.2023 | Esporte Clube Sao Gabriel RS - CE Lajeadense RS 25.04.2023 | Veranopolis RS - SERC Brasil de Farroupilha RS 29.04.2023 | Guarany de Bage FC - EC Internacional Santa Maria RS 29.04.2023 | Sport Club Gaucho Passo Fundo RS - SERC Brasil de Farroupilha RS 30.04.2023 | Ec Pelotas - GE Bage RS 30.04.2023 | Tupi FC RS - Uniao Frederiquense de Futebol RS 30.04.2023 | FC Santa Cruz RS - Esporte Clube Sao Gabriel RS 30.04.2023 | Gremio Esportivo Gloria RS - Monsoon FC RS 30.04.2023 | CE Lajeadense RS - EC Guarani RS 30.04.2023 | Veranopolis RS - Passo Fundo RS 06.05.2023 | Monsoon FC RS - Tupi FC RS 06.05.2023 | EC Guarani RS - FC Santa Cruz RS 07.05.2023 | Uniao Frederiquense de Futebol RS - Passo Fundo RS 09.05.2023 | Guarany de Bage FC - Ec Pelotas 10.05.2023 | EC Guarani RS - FC Santa Cruz RS 10.05.2023 | SERC Brasil de Farroupilha RS - Gremio Esportivo Gloria RS 10.05.2023 | Sport Club Gaucho Passo Fundo RS - Veranopolis RS 10.05.2023 | EC Internacional Santa Maria RS - CE Lajeadense RS 11.05.2023 | Esporte Clube Sao Gabriel RS - GE Bage RS 13.05.2023 | Ec Pelotas - Esporte Clube Sao Gabriel RS 13.05.2023 | CE Lajeadense RS - Guarany de Bage FC 13.05.2023 | Passo Fundo RS - Monsoon FC RS 14.05.2023 | GE Bage RS - EC Guarani RS 14.05.2023 | Veranopolis RS - Uniao Frederiquense de Futebol RS 14.05.2023 | FC Santa Cruz RS - EC Internacional Santa Maria RS 14.05.2023 | Tupi FC RS - SERC Brasil de Farroupilha RS 14.05.2023 | Gremio Esportivo Gloria RS - Sport Club Gaucho Passo Fundo RS 17.05.2023 | EC Internacional Santa Maria RS - CE Lajeadense RS 20.05.2023 | Monsoon FC RS - Uniao Frederiquense de Futebol RS 20.05.2023 | EC Guarani RS - Esporte Clube Sao Gabriel RS 20.05.2023 | Gremio Esportivo Gloria RS - Veranopolis RS 21.05.2023 | Guarany de Bage FC - FC Santa Cruz RS 21.05.2023 | CE Lajeadense RS - Ec Pelotas 21.05.2023 | EC Internacional Santa Maria RS - GE Bage RS 21.05.2023 | Sport Club Gaucho Passo Fundo RS - Tupi FC RS 21.05.2023 | SERC Brasil de Farroupilha RS - Passo Fundo RS 27.05.2023 | Tupi FC RS - Gremio Esportivo Gloria RS 27.05.2023 | Veranopolis RS - Monsoon FC RS 28.05.2023 | Uniao Frederiquense de Futebol RS - SERC Brasil de Farroupilha RS 28.05.2023 | Ec Pelotas - EC Guarani RS 28.05.2023 | GE Bage RS - Guarany de Bage FC 28.05.2023 | FC Santa Cruz RS - CE Lajeadense RS 28.05.2023 | Esporte Clube Sao Gabriel RS - EC Internacional Santa Maria RS 28.05.2023 | Passo Fundo RS - Sport Club Gaucho Passo Fundo RS 03.06.2023 | Monsoon FC RS - Veranopolis RS 04.06.2023 | Gremio Esportivo Gloria RS - Tupi FC RS 04.06.2023 | EC Guarani RS - Ec Pelotas 04.06.2023 | CE Lajeadense RS - FC Santa Cruz RS 04.06.2023 | Sport Club Gaucho Passo Fundo RS - Passo Fundo RS 04.06.2023 | EC Internacional Santa Maria RS - Esporte Clube Sao Gabriel RS 04.06.2023 | Guarany de Bage FC - GE Bage RS