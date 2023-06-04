04.06.2023 | 21:30 | SERC Brasil de Farroupilha RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS | Gaucho, Serie A2 | 8. Hafta

SERC Brasil de Farroupilha RS ile Uniao Frederiquense de Futebol RS 2023 Gaucho, Serie A2 8. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen SERC Brasil de Farroupilha RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS maçı, Estadio das Castanheiras'nde oynanıyor. SERC Brasil de Farroupilha RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: SERC Brasil de Farroupilha RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS
Maçın Tarihi ve Saati: 04.06.2023 / 21:30
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