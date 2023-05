Maçları Filtrele

29.05.2023 | Michigan Rangers FC - Steel City FC 26.03.2023 | Sonoma County Sol FC - California Odyssey SC 01.04.2023 | El Farolito - Sacramento Gold FC 02.04.2023 | Oakland Stompers - Sonoma County Sol FC 02.04.2023 | Oakland SC - Napa Valley 1839 FC 02.04.2023 | San Ramon FC - FC Davis 16.04.2023 | Napa Valley 1839 FC - Sonoma County Sol FC 16.04.2023 | Oakland SC - Oakland Stompers 17.04.2023 | Sacramento Gold FC - FC Davis 17.04.2023 | San Ramon FC - El Farolito 22.04.2023 | El Farolito - Oakland SC 23.04.2023 | Oakland Stompers - San Ramon FC 23.04.2023 | Sacramento Gold FC - Napa Valley 1839 FC 23.04.2023 | Sonoma County Sol FC - FC Davis 30.04.2023 | California Odyssey SC - FC Davis 30.04.2023 | Tallahassee SC - Jacksonville Armada 30.04.2023 | Lions United FC - Sonoma County Sol FC 30.04.2023 | Las Vegas Legends - Napa Valley 1839 FC 30.04.2023 | FC Arizona - Sacramento Gold FC 07.05.2023 | Greenville United - Virginia Dream FC 07.05.2023 | New York Shockers - Kingston Stockade FC 07.05.2023 | Georgia Revolution FC - 865 Alliance 07.05.2023 | Apotheos FC - Charlottetowne Hops FC 07.05.2023 | Florida Roots FC - Tallahassee SC 07.05.2023 | FC Davis - Sacramento Gold FC 07.05.2023 | Oakland SC - El Farolito 07.05.2023 | San Ramon FC - Oakland Stompers 07.05.2023 | Jacksonville Armada - Southern States SC 08.05.2023 | Georgia Storm - Appalachian FC 08.05.2023 | Denton Diablos FC - Fort Worth Vaqueros FC 12.05.2023 | First State FC - Atlantic City FC 13.05.2023 | Southern States SC - New Orleans Jesters 13.05.2023 | Greenville United - Annapolis Blues FC 13.05.2023 | Valeo FC - New York Shockers 14.05.2023 | Steel City FC - Akron City FC 14.05.2023 | Philadelphia Union II - Jackson Lions FC 14.05.2023 | FC Monmouth - FC Motown 14.05.2023 | Virginia Beach City FC - Virginia Dream FC 14.05.2023 | Naples United FC - Global Soccer Pathways 14.05.2023 | West Chester United SC - Pennsylvania Classics 14.05.2023 | Appalachian FC - Apotheos FC 14.05.2023 | Charlottetowne Hops FC - 865 Alliance 14.05.2023 | Carpathia FC - Cleveland SC 14.05.2023 | Dakota Fusion FC - Med City FC 14.05.2023 | Joy St Louis Park - LC Aris FC 14.05.2023 | Minnesota Twinstars FC - Duluth FC 14.05.2023 | Florida Roots FC - Jacksonville Armada 14.05.2023 | Pensacola FC - Tallahassee SC 14.05.2023 | CF10 Houston FC - FC Brownsville 14.05.2023 | Oklahoma City 1889 FC - Reign FK 14.05.2023 | Arkansas Wolves - Tulsa Athletics 14.05.2023 | Corinthians FC Sa - Austin United FC 14.05.2023 | Lubbock Matadors SC - West Texas FC 14.05.2023 | Laredo Heat SC - Coyotes FC 14.05.2023 | Sonoma County Sol FC - Napa Valley 1839 FC 14.05.2023 | Lions United FC - El Farolito 14.05.2023 | Las Vegas Legends - Oakland Stompers 14.05.2023 | Crossfire White - Crossfire Redmond 14.05.2023 | FC Arizona - Oakland SC 14.05.2023 | Hartford City FC - Syracuse FC 15.05.2023 | California Odyssey SC - San Ramon FC 15.05.2023 | Georgia Storm - Georgia Revolution FC 18.05.2023 | Pensacola FC - Florida Roots FC 18.05.2023 | Des Moines United FC - Sunflower State FC 18.05.2023 | Austin United FC - Laredo Heat SC 19.05.2023 | Fort Worth Vaqueros FC - Corinthians FC Sa 19.05.2023 | West Texas FC - FC Brownsville 19.05.2023 | Tulsa Athletics - Demize NPSL 20.05.2023 | Michigan Rangers FC - Akron City FC 20.05.2023 | Steel City FC - FC Columbus 20.05.2023 | First State FC - FC Monmouth 20.05.2023 | Electric City Shock SC - West Chester United SC 20.05.2023 | Gallos FC - Austin United FC 21.05.2023 | Greenville United - Northern Virginia United 21.05.2023 | Philadelphia Union Ds - Atlantic City FC 21.05.2023 | Miami Dutch Lions FC - Naples United FC 21.05.2023 | Alexandria Reds - Virginia Dream FC 21.05.2023 | Sunflower State FC - CA Saint Louis 21.05.2023 | New York Shockers - Syracuse FC 21.05.2023 | Jackson Lions FC - FC Motown 21.05.2023 | FC Frederick - Annapolis Blues FC 21.05.2023 | Valeo FC - Kingston Stockade FC 21.05.2023 | 865 Alliance - Apotheos FC 21.05.2023 | Appalachian FC - Georgia Storm 21.05.2023 | Georgia Revolution FC - Charlottetowne Hops FC 21.05.2023 | Kansas City Sol - Demize NPSL 21.05.2023 | Erie Commodores FC - Carpathia FC 21.05.2023 | Arkansas Wolves - Oklahoma City 1889 FC 21.05.2023 | Dakota Fusion FC - Minnesota Twinstars FC 21.05.2023 | Duluth FC - Sioux Falls Thunder FC 21.05.2023 | Med City FC - LC Aris FC 21.05.2023 | New Orleans Jesters - Florida Roots FC 21.05.2023 | Jacksonville Armada - Pensacola FC 21.05.2023 | Tallahassee SC - Southern States SC 21.05.2023 | CF10 Houston FC - Laredo Heat SC 21.05.2023 | Milwaukee Torrent - Ehtar Belleville FC 21.05.2023 | Iowa Raptors FC - Des Moines United FC 21.05.2023 | Atletico de Miami Beach - Global Soccer Pathways 21.05.2023 | Denton Diablos FC - Corinthians FC Sa 21.05.2023 | Lubbock Matadors SC - FC Brownsville 21.05.2023 | West Texas FC - Coyotes FC 21.05.2023 | Tulsa Athletics - Reign FK 21.05.2023 | FC Davis - El Farolito 21.05.2023 | Crossfire White - OSA Seattle FC 21.05.2023 | Napa Valley 1839 FC - Oakland Stompers 21.05.2023 | Sacramento Gold FC - San Ramon FC 21.05.2023 | Sonoma County Sol FC - Oakland SC 21.05.2023 | Hershey FC - Philadelphia Ukrainian Nationals 22.05.2023 | Akron City FC - FC Columbus 22.05.2023 | Pennsylvania Classics - Torch FC 22.05.2023 | Grove Soccer United - Virginia Beach City FC 22.05.2023 | Michigan Rangers FC - Cleveland SC 25.05.2023 | Electric City Shock SC - Hershey FC 25.05.2023 | Sioux Falls Thunder FC - Minnesota Twinstars FC 25.05.2023 | Demize NPSL - Reign FK 25.05.2023 | Oklahoma City 1889 FC - Tulsa Athletics 25.05.2023 | CF10 Houston FC - Fort Worth Vaqueros FC 25.05.2023 | Denton Diablos FC - West Texas FC 25.05.2023 | Gallos FC - Lubbock Matadors SC 25.05.2023 | Joy St Louis Park - Med City FC 25.05.2023 | LC Aris FC - Duluth FC 25.05.2023 | Laredo Heat SC - FC Brownsville 25.05.2023 | Crossfire Redmond - Crossfire White 27.05.2023 | Philadelphia Ukrainian Nationals - Pennsylvania Classics 27.05.2023 | Carpathia FC - Akron City FC 27.05.2023 | Cleveland SC - Michigan Rangers FC 27.05.2023 | Erie Commodores FC - Steel City FC 28.05.2023 | Torch FC - Electric City Shock SC 28.05.2023 | FC Monmouth - Jackson Lions FC 28.05.2023 | Kingston Stockade FC - Syracuse FC 28.05.2023 | Alexandria Reds - Northern Virginia United 28.05.2023 | Virginia Beach City FC - Annapolis Blues FC 28.05.2023 | FC Motown - Atlantic City FC 28.05.2023 | CA Saint Louis - Iowa Raptors FC 28.05.2023 | Ehtar Belleville FC - Des Moines United FC 28.05.2023 | Hartford City FC - New York Shockers 28.05.2023 | Apotheos FC - Appalachian FC 28.05.2023 | Charlottetowne Hops FC - Georgia Revolution FC 28.05.2023 | Georgia Storm - 865 Alliance 28.05.2023 | FC Frederick - Virginia Dream FC 28.05.2023 | Grove Soccer United - Greenville United 28.05.2023 | Oklahoma City 1889 FC - Arkansas Wolves 28.05.2023 | Duluth FC - Joy St Louis Park 28.05.2023 | Minnesota Twinstars FC - Med City FC 28.05.2023 | Sioux Falls Thunder FC - Dakota Fusion FC 28.05.2023 | New Orleans Jesters - Jacksonville Armada 28.05.2023 | Pensacola FC - Southern States SC 28.05.2023 | Milwaukee Torrent - Sunflower State FC 28.05.2023 | Reign FK - Kansas City Sol 28.05.2023 | Corinthians FC Sa - Laredo Heat SC 28.05.2023 | Coyotes FC - Lubbock Matadors SC 28.05.2023 | Fort Worth Vaqueros FC - Gallos FC 28.05.2023 | Austin United FC - Denton Diablos FC 28.05.2023 | OSA Seattle FC - Crossfire Redmond 28.05.2023 | First State FC - Philadelphia Union Ds 28.05.2023 | CA Saint Louis - Des Moines United FC 28.05.2023 | Ehtar Belleville FC - Iowa Raptors FC 28.05.2023 | Global Soccer Pathways - Miami Dutch Lions FC 29.05.2023 | FC Columbus - Erie Commodores FC 29.05.2023 | Hershey FC - West Chester United SC 29.05.2023 | Naples United FC - Atletico de Miami Beach