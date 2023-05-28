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Gaucho, Serie A2 2023
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28.05.2023 | 01:00 | Uniao Frederiquense de Futebol RS-SERC Brasil de Farroupilha RS | Gaucho, Serie A2 | 7. Hafta

Uniao Frederiquense de Futebol RS ile SERC Brasil de Farroupilha RS 2023 Gaucho, Serie A2 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Uniao Frederiquense de Futebol RS-SERC Brasil de Farroupilha RS maçı, Estadio Vermelhao da Colina'nde oynanıyor. Uniao Frederiquense de Futebol RS-SERC Brasil de Farroupilha RS maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Uniao Frederiquense de Futebol RS-SERC Brasil de Farroupilha RS
Maçın Tarihi ve Saati: 28.05.2023 / 01:00
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