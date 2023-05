Maçları Filtrele

24.05.2023 | Millonarios FC - Penarol URU 08.03.2023 | Audax Italiano - CD Universidad Catolica 08.03.2023 | Tacuary Asuncion - Club General Caballero JLM 08.03.2023 | CA River Plate (Uru) - Penarol URU 08.03.2023 | Caracas FC - Academia Puerto Cabello 08.03.2023 | LDU Quito - Delfin Sc 09.03.2023 | Defensor Sporting - Danubio 09.03.2023 | Club Guarani - Sportivo Ameliano 09.03.2023 | Guabira Montero - Oriente Petrolero 09.03.2023 | Estudiantes de Merida - Deportivo Tachira 09.03.2023 | Rionegro Aguilas - Independiente Santa Fe 09.03.2023 | CD Universidad Cesar Vallejo - Em Deportivo Binacional 10.03.2023 | Cobresal - Palestino 10.03.2023 | Blooming - CA Palmaflor 10.03.2023 | CS Emelec - CD Cuenca 10.03.2023 | CD Tolima - CD Junior FC 10.03.2023 | Universitario de Deportes - CS Cienciano 05.04.2023 | Goias EC GO - Independiente Santa Fe 05.04.2023 | Audax Italiano - Newells Old Boys 05.04.2023 | CD Universidad Cesar Vallejo - LDU Quito 05.04.2023 | Estudiantes de Merida - CA San Lorenzo Almagro 05.04.2023 | Blooming - Santos FC SP 05.04.2023 | Millonarios FC - Defensa Y Justicia 06.04.2023 | Fortaleza EC CE - Palestino 06.04.2023 | Danubio - CS Emelec 06.04.2023 | Oriente Petrolero - Estudiantes de La Plata 06.04.2023 | America FC MG - Penarol URU 06.04.2023 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Universitario de Deportes 07.04.2023 | CA Huracan - Club Guarani 07.04.2023 | Tacuary Asuncion - Red Bull Bragantino SP 07.04.2023 | CA Tigre - Sao Paulo FC SP 07.04.2023 | Deportes Magallanes - Botafogo FR RJ 07.04.2023 | Academia Puerto Cabello - CD Tolima 19.04.2023 | Red Bull Bragantino SP - Oriente Petrolero 19.04.2023 | Newells Old Boys - Blooming 19.04.2023 | Palestino - Estudiantes de Merida 19.04.2023 | Estudiantes de La Plata - Tacuary Asuncion 19.04.2023 | Sao Paulo FC SP - Academia Puerto Cabello 19.04.2023 | Independiente Santa Fe - Gimnasia Y Esgrima La Plata 20.04.2023 | Club Guarani - Danubio 20.04.2023 | Defensa Y Justicia - America FC MG 20.04.2023 | LDU Quito - Deportes Magallanes 21.04.2023 | Santos FC SP - Audax Italiano 21.04.2023 | CA San Lorenzo Almagro - Fortaleza EC CE 21.04.2023 | Penarol URU - Millonarios FC 21.04.2023 | Botafogo FR RJ - CD Universidad Cesar Vallejo 21.04.2023 | Universitario de Deportes - Goias EC GO 21.04.2023 | CS Emelec - CA Huracan 21.04.2023 | CD Tolima - CA Tigre 03.05.2023 | Tacuary Asuncion - Oriente Petrolero 03.05.2023 | CD Tolima - Sao Paulo FC SP 03.05.2023 | CA Huracan - Danubio 03.05.2023 | Red Bull Bragantino SP - Estudiantes de La Plata 03.05.2023 | Deportes Magallanes - CD Universidad Cesar Vallejo 03.05.2023 | Newells Old Boys - Santos FC SP 04.05.2023 | Palestino - CA San Lorenzo Almagro 04.05.2023 | Club Guarani - CS Emelec 04.05.2023 | Millonarios FC - America FC MG 04.05.2023 | Academia Puerto Cabello - CA Tigre 05.05.2023 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Goias EC GO 05.05.2023 | Botafogo FR RJ - LDU Quito 05.05.2023 | Fortaleza EC CE - Estudiantes de Merida 05.05.2023 | Audax Italiano - Blooming 05.05.2023 | Defensa Y Justicia - Penarol URU 05.05.2023 | Universitario de Deportes - Independiente Santa Fe 24.05.2023 | Goias EC GO - Universitario de Deportes 24.05.2023 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Independiente Santa Fe 24.05.2023 | America FC MG - Defensa Y Justicia 24.05.2023 | Deportes Magallanes - LDU Quito 24.05.2023 | Academia Puerto Cabello - Sao Paulo FC SP 25.05.2023 | Fortaleza EC CE - CA San Lorenzo Almagro