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Canlı Skor Brazil U20 Paulista U20 Paulista 2023 Sezonu UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP - Sharjah Brasil FC SP maçı
U20 Paulista 2023
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20.05.2023 | 21:00 | UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP-Sharjah Brasil FC SP | U20 Paulista | 6. Hafta

UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP ile Sharjah Brasil FC SP 2023 U20 Paulista 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP-Sharjah Brasil FC SP maçı, 'nde oynanıyor. UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP-Sharjah Brasil FC SP maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP-Sharjah Brasil FC SP
Maçın Tarihi ve Saati: 20.05.2023 / 21:00
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