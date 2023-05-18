18.05.2023 | 02:30 | CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 11. Hafta

CA Ferro Carril Oeste General Pico ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2023 Torneo Federal A 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Coloso Barrio Talleres'nde oynanıyor. CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 18.05.2023 / 02:30
Maçın Hakemi: