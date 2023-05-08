08.05.2023 | 00:30 | CD Platense Municipal Zacatecoluca-Once Deportivo de Ahuachapan | Primera Division, Clausura | 21. Hafta

Maçları Filtrele

08.05.2023 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Once Deportivo de Ahuachapan 29.01.2023 | Santa Tecla FC - CD Aguila 29.01.2023 | AD Isidro Metapan - AD Chalatenango 30.01.2023 | CD Fas - Once Deportivo de Ahuachapan 30.01.2023 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Cd Atletico Marte 30.01.2023 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Alianza FC San Salvador 30.01.2023 | CD Dragon - Jocoro FC 02.02.2023 | Jocoro FC - Alianza FC San Salvador 02.02.2023 | CD Aguila - AD Isidro Metapan 02.02.2023 | Cd Atletico Marte - CD Fas 02.02.2023 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 02.02.2023 | AD Chalatenango - Santa Tecla FC 02.02.2023 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Dragon 05.02.2023 | Jocoro FC - CD Luis Angel Firpo Usulutan 06.02.2023 | Once Deportivo de Ahuachapan - AD Isidro Metapan 06.02.2023 | CD Aguila - CD Fas 06.02.2023 | AD Chalatenango - Alianza FC San Salvador 06.02.2023 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Santa Tecla FC 06.02.2023 | Cd Atletico Marte - CD Dragon 12.02.2023 | CD Aguila - Alianza FC San Salvador 12.02.2023 | Santa Tecla FC - Cd Atletico Marte 12.02.2023 | AD Isidro Metapan - Jocoro FC 13.02.2023 | CD Dragon - AD Chalatenango 13.02.2023 | CD Fas - CD Platense Municipal Zacatecoluca 13.02.2023 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Once Deportivo de Ahuachapan 16.02.2023 | Once Deportivo de Ahuachapan - Santa Tecla FC 16.02.2023 | CD Aguila - CD Dragon 16.02.2023 | AD Chalatenango - CD Luis Angel Firpo Usulutan 16.02.2023 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - AD Isidro Metapan 16.02.2023 | Alianza FC San Salvador - Cd Atletico Marte 17.02.2023 | Jocoro FC - CD Fas 19.02.2023 | Alianza FC San Salvador - Once Deportivo de Ahuachapan 19.02.2023 | AD Isidro Metapan - Cd Atletico Marte 20.02.2023 | CD Dragon - CD Platense Municipal Zacatecoluca 20.02.2023 | CD Fas - AD Chalatenango 20.02.2023 | Jocoro FC - Santa Tecla FC 20.02.2023 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Aguila 26.02.2023 | AD Isidro Metapan - CD Dragon 26.02.2023 | Santa Tecla FC - CD Fas 27.02.2023 | Once Deportivo de Ahuachapan - AD Chalatenango 27.02.2023 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Cd Atletico Marte 27.02.2023 | CD Aguila - Jocoro FC 27.02.2023 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Alianza FC San Salvador 02.03.2023 | Cd Atletico Marte - Once Deportivo de Ahuachapan 02.03.2023 | CD Dragon - Santa Tecla FC 02.03.2023 | CD Fas - CD Luis Angel Firpo Usulutan 02.03.2023 | Alianza FC San Salvador - AD Isidro Metapan 03.03.2023 | Jocoro FC - CD Platense Municipal Zacatecoluca 03.03.2023 | AD Chalatenango - CD Aguila 05.03.2023 | Santa Tecla FC - AD Isidro Metapan 05.03.2023 | CD Fas - Alianza FC San Salvador 06.03.2023 | Cd Atletico Marte - Jocoro FC 06.03.2023 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - AD Chalatenango 06.03.2023 | CD Aguila - Once Deportivo de Ahuachapan 06.03.2023 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Dragon 11.03.2023 | Alianza FC San Salvador - CD Dragon 12.03.2023 | Jocoro FC - AD Chalatenango 12.03.2023 | CD Aguila - Cd Atletico Marte 12.03.2023 | Santa Tecla FC - CD Luis Angel Firpo Usulutan 12.03.2023 | AD Isidro Metapan - CD Fas 13.03.2023 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 19.03.2023 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - AD Isidro Metapan 19.03.2023 | Once Deportivo de Ahuachapan - Jocoro FC 20.03.2023 | Alianza FC San Salvador - Santa Tecla FC 20.03.2023 | CD Dragon - CD Fas 20.03.2023 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Aguila 20.03.2023 | AD Chalatenango - Cd Atletico Marte 26.03.2023 | Jocoro FC - CD Dragon 26.03.2023 | Alianza FC San Salvador - CD Platense Municipal Zacatecoluca 27.03.2023 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Fas 27.03.2023 | AD Chalatenango - AD Isidro Metapan 27.03.2023 | Cd Atletico Marte - CD Luis Angel Firpo Usulutan 30.03.2023 | CD Dragon - Once Deportivo de Ahuachapan 30.03.2023 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Luis Angel Firpo Usulutan 30.03.2023 | Santa Tecla FC - AD Chalatenango 30.03.2023 | Alianza FC San Salvador - Jocoro FC 30.03.2023 | CD Fas - Cd Atletico Marte 30.03.2023 | AD Isidro Metapan - CD Aguila 02.04.2023 | CD Fas - Jocoro FC 02.04.2023 | AD Isidro Metapan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 02.04.2023 | Santa Tecla FC - Once Deportivo de Ahuachapan 03.04.2023 | Cd Atletico Marte - Alianza FC San Salvador 03.04.2023 | CD Dragon - CD Aguila 03.04.2023 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - AD Chalatenango 06.04.2023 | Alianza FC San Salvador - CD Aguila 09.04.2023 | Jocoro FC - AD Isidro Metapan 10.04.2023 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Luis Angel Firpo Usulutan 10.04.2023 | Cd Atletico Marte - Santa Tecla FC 10.04.2023 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Fas 10.04.2023 | AD Chalatenango - CD Dragon 13.04.2023 | CD Dragon - Cd Atletico Marte 13.04.2023 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Jocoro FC 13.04.2023 | Santa Tecla FC - CD Platense Municipal Zacatecoluca 13.04.2023 | CD Fas - CD Aguila 13.04.2023 | AD Isidro Metapan - Once Deportivo de Ahuachapan 17.04.2023 | Once Deportivo de Ahuachapan - Alianza FC San Salvador 17.04.2023 | Cd Atletico Marte - AD Isidro Metapan 17.04.2023 | CD Aguila - CD Luis Angel Firpo Usulutan 17.04.2023 | AD Chalatenango - CD Fas 17.04.2023 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Dragon 17.04.2023 | Santa Tecla FC - Jocoro FC 20.04.2023 | CD Aguila - Santa Tecla FC 20.04.2023 | Alianza FC San Salvador - AD Chalatenango 23.04.2023 | Jocoro FC - CD Aguila 23.04.2023 | CD Fas - Santa Tecla FC 24.04.2023 | Cd Atletico Marte - CD Platense Municipal Zacatecoluca 24.04.2023 | CD Dragon - AD Isidro Metapan 24.04.2023 | Alianza FC San Salvador - CD Luis Angel Firpo Usulutan 24.04.2023 | AD Chalatenango - Once Deportivo de Ahuachapan 27.04.2023 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Fas 27.04.2023 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Jocoro FC 27.04.2023 | Once Deportivo de Ahuachapan - Cd Atletico Marte 27.04.2023 | CD Aguila - AD Chalatenango 27.04.2023 | Santa Tecla FC - CD Dragon 28.04.2023 | AD Isidro Metapan - Alianza FC San Salvador 30.04.2023 | Jocoro FC - Cd Atletico Marte 01.05.2023 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Aguila 01.05.2023 | CD Dragon - CD Luis Angel Firpo Usulutan 01.05.2023 | AD Chalatenango - CD Platense Municipal Zacatecoluca 01.05.2023 | AD Isidro Metapan - Santa Tecla FC 04.05.2023 | CD Dragon - CD Luis Angel Firpo Usulutan 04.05.2023 | Alianza FC San Salvador - CD Fas 07.05.2023 | CD Fas - AD Isidro Metapan 08.05.2023 | AD Chalatenango - Jocoro FC 08.05.2023 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Santa Tecla FC 08.05.2023 | Cd Atletico Marte - CD Aguila 08.05.2023 | CD Dragon - Alianza FC San Salvador