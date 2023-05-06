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Canlı Skor Argentina Torneo Federal A Torneo Federal A 2023 Sezonu CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Huracan Las Heras maçı
Torneo Federal A 2023
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06.05.2023 | 21:30 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Huracan Las Heras | Torneo Federal A | 9. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CA Huracan Las Heras 2023 Torneo Federal A 9. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Huracan Las Heras maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Huracan Las Heras maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Huracan Las Heras
Maçın Tarihi ve Saati: 06.05.2023 / 21:30
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