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Canlı Skor Brazil U20 Paulista U20 Paulista 2023 Sezonu Sharjah Brasil FC SP - UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP maçı
U20 Paulista 2023
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15.04.2023 | 21:00 | Sharjah Brasil FC SP-UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP | U20 Paulista | 1. Hafta

Sharjah Brasil FC SP ile UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP 2023 U20 Paulista 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sharjah Brasil FC SP-UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP maçı, 'nde oynanıyor. Sharjah Brasil FC SP-UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Sharjah Brasil FC SP-UM Chute Para O Futuro-Gestao Esportiva-Salto FC SP
Maçın Tarihi ve Saati: 15.04.2023 / 21:00
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