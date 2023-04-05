05.04.2023 | 14:30 | Sreenidi Deccan FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | Indian Super Cup | 1. Hafta

Sreenidi Deccan FC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 2023 Indian Super Cup 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sreenidi Deccan FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, 'nde oynanıyor. Sreenidi Deccan FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Sreenidi Deccan FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC

Maçın Tarihi ve Saati: 05.04.2023 / 14:30

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