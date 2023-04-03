03.04.2023 | 18:00 | Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC | Indian Super Cup | playoff_round. Hafta

Rajasthan United ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 2023 Indian Super Cup playoff_round. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, 'nde oynanıyor. Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC
Maçın Tarihi ve Saati: 03.04.2023 / 18:00
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