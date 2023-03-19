19.03.2023 | 23:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico | Torneo Federal A | 2. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CA Ferro Carril Oeste General Pico 2023 Torneo Federal A 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico
Maçın Tarihi ve Saati: 19.03.2023 / 23:00
Maçın Hakemi: