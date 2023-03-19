19.03.2023 | 23:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico | Torneo Federal A | 2. Hafta

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19.03.2023 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Ferro Carril Oeste General Pico 10.03.2023 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Sarmiento de Resistencia 11.03.2023 | CS Estudiantes San Luis - Ciudad de Bolivar 11.03.2023 | CM Crucero del Norte - Gimnasia Y Tiro De Salta 12.03.2023 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Liniers Bahia Blanca 12.03.2023 | CD Santamarina Tandil - CA Sansinena SD 12.03.2023 | CA Huracan Las Heras - AC San Martin de Mendoza 12.03.2023 | CA Germinal - Olimpo Bahia Blanca 12.03.2023 | Juventud Antoniana - Club Sportivo General San Martin 12.03.2023 | CS Belgrano - CD de Pronunciamiento 12.03.2023 | CA Sol de America de Formosa - CA Central Norte Salta 12.03.2023 | Union de Sunchales - CA Linqueno 13.03.2023 | Club Cipolletti - Club Circulo Deportivo 13.03.2023 | CSB Atenas - CA Juventud Unida Universitario San Luis 13.03.2023 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - Independiente de Chivilcoy 13.03.2023 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CS Penarol San Juan 13.03.2023 | CA Douglas Haig - Sportivo Las Parejas 18.03.2023 | CA Central Norte Salta - CA 9 de Julio Rafaela 18.03.2023 | Ciudad de Bolivar - CD Argentino Monte Maiz 18.03.2023 | Club Circulo Deportivo - CA Germinal 18.03.2023 | CA Sansinena SD - Club Cipolletti 19.03.2023 | CA Liniers Bahia Blanca - CD Santamarina Tandil 19.03.2023 | CD de Pronunciamiento - CAS Defensores de Belgrano 19.03.2023 | Olimpo Bahia Blanca - CSD Sol de Mayo 19.03.2023 | Club Sportivo General San Martin - CA Boca Unidos Corrientes 19.03.2023 | Independiente de Chivilcoy - CA Douglas Haig 19.03.2023 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Juventud Antoniana 19.03.2023 | CS Penarol San Juan - CS Estudiantes San Luis 19.03.2023 | Sportivo Las Parejas - Union de Sunchales 20.03.2023 | AC San Martin de Mendoza - CSB Atenas 20.03.2023 | CA Linqueno - CS Belgrano 20.03.2023 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Sol de America de Formosa