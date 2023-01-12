12.01.2023 | 14:00 | Churchill Brothers SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 11. Hafta

Churchill Brothers SC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 22/23 I-Ligi 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Churchill Brothers SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Fatorda Stadium'nde oynanıyor. Churchill Brothers SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Churchill Brothers SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC

Maçın Tarihi ve Saati: 12.01.2023 / 14:00

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