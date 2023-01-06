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U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2023
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06.01.2023 | 19:00 | Guaratingueta U20-Gremio Recreativo Pague Menos CE U20 | U20 Copa Sao Paulo de Juniores | 2. Hafta

Guaratingueta U20 ile Gremio Recreativo Pague Menos CE U20 2023 U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Guaratingueta U20-Gremio Recreativo Pague Menos CE U20 maçı, Estadio Municipal Pr Dario Rodrigues Leite'nde oynanıyor. Guaratingueta U20-Gremio Recreativo Pague Menos CE U20 maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Guaratingueta U20-Gremio Recreativo Pague Menos CE U20
Maçın Tarihi ve Saati: 06.01.2023 / 19:00
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