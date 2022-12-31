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31.12.2022 | Campinense PB - Caruaru City PE
31.12.2022 | Guadalajara Chivas - Cruz Azul
31.12.2022 | ES Hammam Sousse - Es Metlaoui
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Kulüp Hazırlık Maçları |
Campinense PB
Ranielle Ribeiro
31/12/22 - 16:00
0 : 0
Seyirci: 19000
Stat: Governador Ernani Satyro
Caruaru City PE
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