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Kulüp Hazırlık Maçları 2023
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Kulüp Hazırlık Maçları |
Campinense PB
Ranielle Ribeiro
31/12/22 - 16:00 0 : 0 Seyirci: 19000 Stat: Governador Ernani Satyro
Caruaru City PE
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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