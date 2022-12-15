15.12.2022 | 14:00 | Gokulam Kerala FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 8. Hafta

Gokulam Kerala FC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 22/23 I-Ligi 8. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gokulam Kerala FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Ems Stadium Kozhikode'nde oynanıyor. Gokulam Kerala FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gokulam Kerala FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC
Maçın Tarihi ve Saati: 15.12.2022 / 14:00
Maçın Hakemi: