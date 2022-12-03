03.12.2022 | 11:30 | Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 5. Hafta

Rajasthan United ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 22/23 I-Ligi 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Rajasthan University Stadium'nde oynanıyor. Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC

Maçın Tarihi ve Saati: 03.12.2022 / 11:30

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