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Canlı Skor Hindistan I-Ligi I-Ligi 22/23 Sezonu Rajasthan United - North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı
I-Ligi 22/23
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03.12.2022 | 11:30 | Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 5. Hafta

Rajasthan United ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 22/23 I-Ligi 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Rajasthan University Stadium'nde oynanıyor. Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Rajasthan United-North Eastern re Organising Cultural Association FC
Maçın Tarihi ve Saati: 03.12.2022 / 11:30
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