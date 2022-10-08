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Canlı Skor Tunus Lig 1 Lig 1 22/23 Sezonu Etoile Sportive du Sahel - Us Tataouine maçı
Lig 1 22/23
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Lig 1 | 1
Etoile Sportive du Sahel
Jorvan Vieira
08/10/22 - 17:00 0 : 0 Seyirci: 30000 Stat: Stade Olympique de Sousse
Us Tataouine
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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