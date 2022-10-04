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04.10.2022 | Club Sportif Sfaxien - Stade Tunisien 30.09.2022 | Olypique De Beja - Us Monastir 30.09.2022 | Us Ben Guerdane - EO Sidi Bouzid 30.09.2022 | As Rejiche - As Soliman 01.10.2022 | Esperance Sportive de Tunis - Club Sportif Sfaxien 01.10.2022 | Esperance Sportive de Tunis - Club Sportif Sfaxien 01.10.2022 | Stade Tunisien - ES Hammam Sousse 01.10.2022 | Etoile Sportive du Sahel - Us Tataouine 04.10.2022 | Us Monastir - Club Africain 04.10.2022 | Us Tataouine - CA Bizertin 04.10.2022 | As Soliman - Olypique De Beja 04.10.2022 | EO Sidi Bouzid - As Rejiche