03.10.2022 | 00:00 | CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca | Primera Division, Açılış | 5. Hafta

Maçları Filtrele

03.10.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 10.07.2022 | Jocoro FC - Cd Atletico Marte 10.07.2022 | AD Chalatenango - Santa Tecla FC 10.07.2022 | CD Aguila - Once Deportivo de Ahuachapan 10.07.2022 | AD Isidro Metapan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 11.07.2022 | CD Fas - CD Dragon 14.07.2022 | Alianza FC San Salvador - CD Luis Angel Firpo Usulutan 17.07.2022 | Santa Tecla FC - AD Isidro Metapan 17.07.2022 | Santa Tecla FC - AD Isidro Metapan 17.07.2022 | Alianza FC San Salvador - Once Deportivo de Ahuachapan 17.07.2022 | Alianza FC San Salvador - Once Deportivo de Ahuachapan 18.07.2022 | Cd Atletico Marte - CD Aguila 18.07.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Fas 18.07.2022 | CD Dragon - AD Chalatenango 18.07.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Jocoro FC 21.07.2022 | Jocoro FC - Santa Tecla FC 21.07.2022 | CD Fas - AD Chalatenango 21.07.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Once Deportivo de Ahuachapan 21.07.2022 | CD Aguila - CD Platense Municipal Zacatecoluca 21.07.2022 | Alianza FC San Salvador - Cd Atletico Marte 21.07.2022 | AD Isidro Metapan - CD Dragon 24.07.2022 | Santa Tecla FC - CD Aguila 24.07.2022 | AD Chalatenango - AD Isidro Metapan 25.07.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Alianza FC San Salvador 25.07.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Fas 25.07.2022 | Cd Atletico Marte - CD Luis Angel Firpo Usulutan 25.07.2022 | CD Dragon - Jocoro FC 30.07.2022 | CD Fas - AD Isidro Metapan 30.07.2022 | Jocoro FC - AD Chalatenango 30.07.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - Cd Atletico Marte 30.07.2022 | Alianza FC San Salvador - Santa Tecla FC 30.07.2022 | CD Aguila - CD Dragon 30.07.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 03.08.2022 | CD Dragon - Alianza FC San Salvador 03.08.2022 | AD Chalatenango - CD Aguila 03.08.2022 | Cd Atletico Marte - CD Fas 03.08.2022 | Santa Tecla FC - CD Luis Angel Firpo Usulutan 03.08.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Once Deportivo de Ahuachapan 03.08.2022 | AD Isidro Metapan - Jocoro FC 06.08.2022 | CD Aguila - AD Isidro Metapan 06.08.2022 | AD Chalatenango - Alianza FC San Salvador 06.08.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - Santa Tecla FC 06.08.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Dragon 06.08.2022 | CD Fas - Jocoro FC 06.08.2022 | Cd Atletico Marte - CD Platense Municipal Zacatecoluca 13.08.2022 | AD Isidro Metapan - Alianza FC San Salvador 13.08.2022 | Jocoro FC - CD Aguila 13.08.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Fas 13.08.2022 | AD Chalatenango - CD Luis Angel Firpo Usulutan 13.08.2022 | CD Dragon - Once Deportivo de Ahuachapan 13.08.2022 | Santa Tecla FC - Cd Atletico Marte 17.08.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - AD Isidro Metapan 17.08.2022 | CD Fas - CD Aguila 17.08.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - AD Chalatenango 17.08.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Santa Tecla FC 17.08.2022 | Cd Atletico Marte - CD Dragon 17.08.2022 | Alianza FC San Salvador - Jocoro FC 20.08.2022 | CD Aguila - Alianza FC San Salvador 20.08.2022 | Jocoro FC - CD Luis Angel Firpo Usulutan 20.08.2022 | AD Isidro Metapan - Once Deportivo de Ahuachapan 20.08.2022 | AD Chalatenango - Cd Atletico Marte 20.08.2022 | CD Fas - Santa Tecla FC 20.08.2022 | CD Dragon - CD Platense Municipal Zacatecoluca 27.08.2022 | Cd Atletico Marte - AD Isidro Metapan 27.08.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Aguila 27.08.2022 | Alianza FC San Salvador - CD Fas 27.08.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - AD Chalatenango 27.08.2022 | Santa Tecla FC - CD Dragon 27.08.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - Jocoro FC 03.09.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - AD Isidro Metapan 03.09.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Alianza FC San Salvador 03.09.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Aguila 03.09.2022 | CD Dragon - CD Fas 03.09.2022 | Santa Tecla FC - AD Chalatenango 03.09.2022 | Cd Atletico Marte - Jocoro FC 10.09.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - Alianza FC San Salvador 10.09.2022 | CD Fas - CD Luis Angel Firpo Usulutan 10.09.2022 | CD Aguila - Cd Atletico Marte 10.09.2022 | AD Isidro Metapan - Santa Tecla FC 10.09.2022 | AD Chalatenango - CD Dragon 10.09.2022 | Jocoro FC - CD Platense Municipal Zacatecoluca 14.09.2022 | CD Dragon - AD Isidro Metapan 14.09.2022 | Cd Atletico Marte - Alianza FC San Salvador 14.09.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Aguila 14.09.2022 | AD Chalatenango - CD Fas 14.09.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Luis Angel Firpo Usulutan 14.09.2022 | Santa Tecla FC - Jocoro FC 17.09.2022 | AD Isidro Metapan - AD Chalatenango 17.09.2022 | CD Fas - Once Deportivo de Ahuachapan 17.09.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Cd Atletico Marte 17.09.2022 | CD Aguila - Santa Tecla FC 17.09.2022 | Alianza FC San Salvador - CD Platense Municipal Zacatecoluca 18.09.2022 | Jocoro FC - CD Dragon 18.09.2022 | Jocoro FC - CD Dragon 18.09.2022 | AD Chalatenango - CD Luis Angel Firpo Usulutan 18.09.2022 | Santa Tecla FC - CD Fas 19.09.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - Cd Atletico Marte 19.09.2022 | Alianza FC San Salvador - AD Isidro Metapan 19.09.2022 | CD Aguila - CD Platense Municipal Zacatecoluca 22.09.2022 | CD Dragon - AD Chalatenango 22.09.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Aguila 22.09.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Jocoro FC 22.09.2022 | Alianza FC San Salvador - Cd Atletico Marte 22.09.2022 | AD Isidro Metapan - Santa Tecla FC 23.09.2022 | CD Fas - Once Deportivo de Ahuachapan 24.09.2022 | CD Dragon - CD Aguila 24.09.2022 | AD Isidro Metapan - CD Fas 24.09.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Luis Angel Firpo Usulutan 24.09.2022 | Cd Atletico Marte - Once Deportivo de Ahuachapan 25.09.2022 | Cd Atletico Marte - Santa Tecla FC 25.09.2022 | Jocoro FC - CD Aguila 25.09.2022 | AD Chalatenango - CD Platense Municipal Zacatecoluca 25.09.2022 | AD Isidro Metapan - CD Fas 26.09.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Dragon 26.09.2022 | Alianza FC San Salvador - Once Deportivo de Ahuachapan 28.09.2022 | Jocoro FC - AD Isidro Metapan 28.09.2022 | CD Aguila - AD Chalatenango 28.09.2022 | CD Fas - Cd Atletico Marte 28.09.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Santa Tecla FC 28.09.2022 | Alianza FC San Salvador - CD Dragon 28.09.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Platense Municipal Zacatecoluca 28.09.2022 | Santa Tecla FC - Alianza FC San Salvador 29.09.2022 | Jocoro FC - CD Luis Angel Firpo Usulutan 29.09.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Dragon 29.09.2022 | CD Aguila - AD Chalatenango 29.09.2022 | Santa Tecla FC - Alianza FC San Salvador 29.09.2022 | Cd Atletico Marte - CD Fas 01.10.2022 | AD Isidro Metapan - CD Aguila 01.10.2022 | Jocoro FC - CD Fas 01.10.2022 | Alianza FC San Salvador - AD Chalatenango 01.10.2022 | CD Dragon - CD Luis Angel Firpo Usulutan 01.10.2022 | Santa Tecla FC - Once Deportivo de Ahuachapan 01.10.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - Cd Atletico Marte 01.10.2022 | AD Chalatenango - Jocoro FC 02.10.2022 | Cd Atletico Marte - AD Isidro Metapan 02.10.2022 | AD Chalatenango - Jocoro FC 02.10.2022 | Santa Tecla FC - Once Deportivo de Ahuachapan 03.10.2022 | CD Dragon - CD Aguila 03.10.2022 | Alianza FC San Salvador - CD Fas 06.10.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - AD Isidro Metapan 08.10.2022 | Alianza FC San Salvador - AD Isidro Metapan 08.10.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - AD Chalatenango 08.10.2022 | Cd Atletico Marte - Santa Tecla FC 08.10.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Dragon 08.10.2022 | CD Aguila - Jocoro FC 08.10.2022 | CD Fas - CD Platense Municipal Zacatecoluca 08.10.2022 | AD Isidro Metapan - Alianza FC San Salvador 08.10.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Aguila 08.10.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - AD Chalatenango 08.10.2022 | Cd Atletico Marte - Once Deportivo de Ahuachapan 08.10.2022 | CD Fas - Santa Tecla FC 08.10.2022 | CD Dragon - Jocoro FC 12.10.2022 | Jocoro FC - Alianza FC San Salvador 12.10.2022 | CD Aguila - CD Fas 12.10.2022 | AD Isidro Metapan - CD Luis Angel Firpo Usulutan 12.10.2022 | AD Chalatenango - Once Deportivo de Ahuachapan 12.10.2022 | CD Dragon - Cd Atletico Marte 12.10.2022 | Santa Tecla FC - CD Platense Municipal Zacatecoluca 12.10.2022 | CD Fas - AD Isidro Metapan 12.10.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - Alianza FC San Salvador 12.10.2022 | CD Aguila - CD Luis Angel Firpo Usulutan 12.10.2022 | Santa Tecla FC - Cd Atletico Marte 12.10.2022 | AD Chalatenango - CD Dragon 12.10.2022 | Jocoro FC - CD Platense Municipal Zacatecoluca 15.10.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - AD Isidro Metapan 15.10.2022 | Alianza FC San Salvador - CD Aguila 15.10.2022 | Santa Tecla FC - CD Fas 15.10.2022 | Cd Atletico Marte - AD Chalatenango 15.10.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Dragon 15.10.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Jocoro FC 15.10.2022 | Santa Tecla FC - AD Isidro Metapan 15.10.2022 | Cd Atletico Marte - Alianza FC San Salvador 15.10.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - CD Fas 15.10.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - AD Chalatenango 15.10.2022 | CD Dragon - CD Luis Angel Firpo Usulutan 15.10.2022 | CD Aguila - Jocoro FC 19.10.2022 | AD Chalatenango - CD Aguila 19.10.2022 | AD Isidro Metapan - Once Deportivo de Ahuachapan 19.10.2022 | CD Fas - Cd Atletico Marte 19.10.2022 | Alianza FC San Salvador - Santa Tecla FC 19.10.2022 | CD Luis Angel Firpo Usulutan - Jocoro FC 19.10.2022 | CD Dragon - CD Platense Municipal Zacatecoluca 22.10.2022 | CD Fas - Alianza FC San Salvador 22.10.2022 | CD Aguila - CD Luis Angel Firpo Usulutan 22.10.2022 | Jocoro FC - Once Deportivo de Ahuachapan 22.10.2022 | AD Isidro Metapan - Cd Atletico Marte 22.10.2022 | CD Dragon - Santa Tecla FC 22.10.2022 | AD Chalatenango - CD Platense Municipal Zacatecoluca 22.10.2022 | CD Fas - Alianza FC San Salvador 22.10.2022 | Jocoro FC - AD Chalatenango 22.10.2022 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Luis Angel Firpo Usulutan 22.10.2022 | AD Isidro Metapan - Cd Atletico Marte 22.10.2022 | Once Deportivo de Ahuachapan - Santa Tecla FC 22.10.2022 | CD Aguila - CD Dragon