18.09.2022 | Torrent CF - Silla CF 10.09.2022 | UD Rayo Ibense - CF Gandia 10.09.2022 | Atletico Levante UD - Torrent CF 10.09.2022 | CD Roda - Atzeneta UE 10.09.2022 | CD Acero - Orihuela 10.09.2022 | FC Jove Espanol San Vicente - Hercules CF B 11.09.2022 | Elche Ilicitano - CF Villarreal C 11.09.2022 | Silla CF - CA Torrellano 11.09.2022 | CD Castellon B - Patacona CF 17.09.2022 | Patacona CF - Atletico Levante UD 17.09.2022 | Hercules CF B - Elche Ilicitano 18.09.2022 | CF Villarreal C - CD Roda 18.09.2022 | CA Torrellano - CD Acero 18.09.2022 | Atzeneta UE - UD Rayo Ibense 18.09.2022 | CF Gandia - CD Castellon B 18.09.2022 | Orihuela - FC Jove Espanol San Vicente 24.09.2022 | Patacona CF - CF Gandia 24.09.2022 | Atletico Levante UD - Silla CF 24.09.2022 | CD Castellon B - Atzeneta UE 25.09.2022 | Elche Ilicitano - Orihuela 25.09.2022 | FC Jove Espanol San Vicente - CA Torrellano 25.09.2022 | CD Acero - Torrent CF 25.09.2022 | UD Rayo Ibense - CF Villarreal C 25.09.2022 | CD Roda - Hercules CF B 02.10.2022 | CF Gandia - Atletico Levante UD 02.10.2022 | CA Torrellano - Elche Ilicitano 02.10.2022 | Torrent CF - FC Jove Espanol San Vicente 02.10.2022 | Silla CF - CD Acero 02.10.2022 | Orihuela - CD Roda 02.10.2022 | Hercules CF B - UD Rayo Ibense 02.10.2022 | CF Villarreal C - CD Castellon B 02.10.2022 | Atzeneta UE - Patacona CF 09.10.2022 | UD Rayo Ibense - Orihuela 09.10.2022 | Atletico Levante UD - CD Acero 09.10.2022 | FC Jove Espanol San Vicente - Silla CF 09.10.2022 | Patacona CF - CF Villarreal C 09.10.2022 | CF Gandia - Atzeneta UE 09.10.2022 | CD Roda - CA Torrellano 09.10.2022 | CD Castellon B - Hercules CF B 09.10.2022 | Elche Ilicitano - Torrent CF 16.10.2022 | CF Villarreal C - CF Gandia 16.10.2022 | Atzeneta UE - Atletico Levante UD 16.10.2022 | Silla CF - Elche Ilicitano 16.10.2022 | CD Acero - FC Jove Espanol San Vicente 16.10.2022 | Torrent CF - CD Roda 16.10.2022 | CA Torrellano - UD Rayo Ibense 16.10.2022 | Orihuela - CD Castellon B 16.10.2022 | Hercules CF B - Patacona CF 23.10.2022 | Patacona CF - Orihuela 23.10.2022 | Atletico Levante UD - FC Jove Espanol San Vicente 23.10.2022 | Elche Ilicitano - CD Acero 23.10.2022 | CD Roda - Silla CF 23.10.2022 | Atzeneta UE - CF Villarreal C 23.10.2022 | CD Castellon B - CA Torrellano 23.10.2022 | CF Gandia - Hercules CF B 23.10.2022 | UD Rayo Ibense - Torrent CF 30.10.2022 | Orihuela - CF Gandia 30.10.2022 | CF Villarreal C - Atletico Levante UD 30.10.2022 | FC Jove Espanol San Vicente - Elche Ilicitano 30.10.2022 | CD Acero - CD Roda 30.10.2022 | Silla CF - UD Rayo Ibense 30.10.2022 | Hercules CF B - Atzeneta UE 30.10.2022 | Torrent CF - CD Castellon B 30.10.2022 | CA Torrellano - Patacona CF 06.11.2022 | Atzeneta UE - Orihuela 06.11.2022 | Atletico Levante UD - Elche Ilicitano 06.11.2022 | CD Roda - FC Jove Espanol San Vicente 06.11.2022 | UD Rayo Ibense - CD Acero 06.11.2022 | CD Castellon B - Silla CF 06.11.2022 | CF Gandia - CA Torrellano 06.11.2022 | CF Villarreal C - Hercules CF B 06.11.2022 | Patacona CF - Torrent CF 20.11.2022 | Torrent CF - CF Gandia 20.11.2022 | Hercules CF B - Atletico Levante UD 20.11.2022 | Elche Ilicitano - CD Roda 20.11.2022 | Orihuela - CF Villarreal C 20.11.2022 | FC Jove Espanol San Vicente - UD Rayo Ibense 20.11.2022 | CA Torrellano - Atzeneta UE 20.11.2022 | CD Acero - CD Castellon B 20.11.2022 | Silla CF - Patacona CF 27.11.2022 | Hercules CF B - Orihuela 27.11.2022 | UD Rayo Ibense - Elche Ilicitano 27.11.2022 | CD Castellon B - FC Jove Espanol San Vicente 27.11.2022 | Patacona CF - CD Acero 27.11.2022 | CF Gandia - Silla CF 27.11.2022 | Atletico Levante UD - CD Roda 27.11.2022 | CF Villarreal C - CA Torrellano 27.11.2022 | Atzeneta UE - Torrent CF 04.12.2022 | CD Acero - CF Gandia 04.12.2022 | Orihuela - Atletico Levante UD 04.12.2022 | Torrent CF - CF Villarreal C 04.12.2022 | CD Roda - UD Rayo Ibense 04.12.2022 | Silla CF - Atzeneta UE 04.12.2022 | CA Torrellano - Hercules CF B 04.12.2022 | Elche Ilicitano - CD Castellon B 04.12.2022 | FC Jove Espanol San Vicente - Patacona CF 11.12.2022 | Patacona CF - Elche Ilicitano 11.12.2022 | CF Gandia - FC Jove Espanol San Vicente 11.12.2022 | Atzeneta UE - CD Acero 11.12.2022 | CF Villarreal C - Silla CF 11.12.2022 | CD Castellon B - CD Roda 11.12.2022 | Atletico Levante UD - UD Rayo Ibense 11.12.2022 | Orihuela - CA Torrellano 11.12.2022 | Hercules CF B - Torrent CF 18.12.2022 | Torrent CF - Orihuela 18.12.2022 | Elche Ilicitano - CF Gandia 18.12.2022 | CD Acero - CF Villarreal C 18.12.2022 | FC Jove Espanol San Vicente - Atzeneta UE 18.12.2022 | Atletico Levante UD - CA Torrellano 18.12.2022 | Silla CF - Hercules CF B 18.12.2022 | UD Rayo Ibense - CD Castellon B 18.12.2022 | CD Roda - Patacona CF 08.01.2023 | CD Castellon B - Atletico Levante UD 08.01.2023 | Atzeneta UE - Elche Ilicitano 08.01.2023 | CF Villarreal C - FC Jove Espanol San Vicente 08.01.2023 | Hercules CF B - CD Acero 08.01.2023 | Orihuela - Silla CF 08.01.2023 | CF Gandia - CD Roda 08.01.2023 | Patacona CF - UD Rayo Ibense 08.01.2023 | CA Torrellano - Torrent CF 15.01.2023 | Torrent CF - Atletico Levante UD 15.01.2023 | CF Villarreal C - Elche Ilicitano 15.01.2023 | Hercules CF B - FC Jove Espanol San Vicente 15.01.2023 | Orihuela - CD Acero 15.01.2023 | CA Torrellano - Silla CF 15.01.2023 | Atzeneta UE - CD Roda 15.01.2023 | CF Gandia - UD Rayo Ibense 15.01.2023 | Patacona CF - CD Castellon B 22.01.2023 | FC Jove Espanol San Vicente - Orihuela 22.01.2023 | CD Castellon B - CF Gandia 22.01.2023 | CD Roda - CF Villarreal C 22.01.2023 | UD Rayo Ibense - Atzeneta UE 22.01.2023 | CD Acero - CA Torrellano 22.01.2023 | Elche Ilicitano - Hercules CF B 22.01.2023 | Silla CF - Torrent CF 22.01.2023 | Atletico Levante UD - Patacona CF 29.01.2023 | Silla CF - Atletico Levante UD 29.01.2023 | Orihuela - Elche Ilicitano 29.01.2023 | CA Torrellano - FC Jove Espanol San Vicente 29.01.2023 | Torrent CF - CD Acero 29.01.2023 | Hercules CF B - CD Roda 29.01.2023 | CF Villarreal C - UD Rayo Ibense 29.01.2023 | Atzeneta UE - CD Castellon B 29.01.2023 | CF Gandia - Patacona CF 05.02.2023 | CD Roda - Orihuela 05.02.2023 | Atletico Levante UD - CF Gandia 05.02.2023 | CD Acero - Silla CF 05.02.2023 | CD Castellon B - CF Villarreal C 05.02.2023 | Patacona CF - Atzeneta UE 05.02.2023 | Elche Ilicitano - CA Torrellano 05.02.2023 | UD Rayo Ibense - Hercules CF B 05.02.2023 | FC Jove Espanol San Vicente - Torrent CF 12.02.2023 | Atzeneta UE - CF Gandia 12.02.2023 | CD Acero - Atletico Levante UD 12.02.2023 | Torrent CF - Elche Ilicitano 12.02.2023 | Silla CF - FC Jove Espanol San Vicente 12.02.2023 | CA Torrellano - CD Roda 12.02.2023 | Orihuela - UD Rayo Ibense 12.02.2023 | Hercules CF B - CD Castellon B 12.02.2023 | CF Villarreal C - Patacona CF 19.02.2023 | CD Castellon B - Orihuela 19.02.2023 | FC Jove Espanol San Vicente - CD Acero 19.02.2023 | Elche Ilicitano - Silla CF 19.02.2023 | CF Gandia - CF Villarreal C 19.02.2023 | Atletico Levante UD - Atzeneta UE 19.02.2023 | UD Rayo Ibense - CA Torrellano 19.02.2023 | Patacona CF - Hercules CF B 19.02.2023 | CD Roda - Torrent CF 26.02.2023 | Hercules CF B - CF Gandia 26.02.2023 | FC Jove Espanol San Vicente - Atletico Levante UD 26.02.2023 | CD Acero - Elche Ilicitano 26.02.2023 | Silla CF - CD Roda 26.02.2023 | Torrent CF - UD Rayo Ibense 26.02.2023 | CF Villarreal C - Atzeneta UE 26.02.2023 | CA Torrellano - CD Castellon B 26.02.2023 | Orihuela - Patacona CF 05.03.2023 | CF Gandia - Orihuela 05.03.2023 | Elche Ilicitano - FC Jove Espanol San Vicente 05.03.2023 | CD Roda - CD Acero 05.03.2023 | UD Rayo Ibense - Silla CF 05.03.2023 | Atletico Levante UD - CF Villarreal C 05.03.2023 | Patacona CF - CA Torrellano 05.03.2023 | Atzeneta UE - Hercules CF B 05.03.2023 | CD Castellon B - Torrent CF 12.03.2023 | CA Torrellano - CF Gandia 12.03.2023 | Elche Ilicitano - Atletico Levante UD 12.03.2023 | FC Jove Espanol San Vicente - CD Roda 12.03.2023 | Hercules CF B - CF Villarreal C 12.03.2023 | CD Acero - UD Rayo Ibense 12.03.2023 | Orihuela - Atzeneta UE 12.03.2023 | Silla CF - CD Castellon B 12.03.2023 | Torrent CF - Patacona CF 19.03.2023 | CF Villarreal C - Orihuela 19.03.2023 | CD Roda - Elche Ilicitano 19.03.2023 | UD Rayo Ibense - FC Jove Espanol San Vicente 19.03.2023 | CD Castellon B - CD Acero 19.03.2023 | Patacona CF - Silla CF 19.03.2023 | Atzeneta UE - CA Torrellano 19.03.2023 | Atletico Levante UD - Hercules CF B 19.03.2023 | CF Gandia - Torrent CF 26.03.2023 | Silla CF - CF Gandia 26.03.2023 | CD Roda - Atletico Levante UD 26.03.2023 | CA Torrellano - CF Villarreal C 26.03.2023 | Elche Ilicitano - UD Rayo Ibense 26.03.2023 | Torrent CF - Atzeneta UE 26.03.2023 | Orihuela - Hercules CF B 26.03.2023 | FC Jove Espanol San Vicente - CD Castellon B 26.03.2023 | CD Acero - Patacona CF 02.04.2023 | Atletico Levante UD - Orihuela 02.04.2023 | CD Castellon B - Elche Ilicitano 02.04.2023 | Patacona CF - FC Jove Espanol San Vicente 02.04.2023 | CF Gandia - CD Acero 02.04.2023 | Atzeneta UE - Silla CF 02.04.2023 | UD Rayo Ibense - CD Roda 02.04.2023 | Hercules CF B - CA Torrellano 02.04.2023 | CF Villarreal C - Torrent CF 09.04.2023 | CA Torrellano - Orihuela 09.04.2023 | FC Jove Espanol San Vicente - CF Gandia 09.04.2023 | UD Rayo Ibense - Atletico Levante UD 09.04.2023 | Silla CF - CF Villarreal C 09.04.2023 | CD Acero - Atzeneta UE 09.04.2023 | Torrent CF - Hercules CF B 09.04.2023 | CD Roda - CD Castellon B 09.04.2023 | Elche Ilicitano - Patacona CF 16.04.2023 | CA Torrellano - Atletico Levante UD 16.04.2023 | CF Gandia - Elche Ilicitano 16.04.2023 | Atzeneta UE - FC Jove Espanol San Vicente 16.04.2023 | CF Villarreal C - CD Acero 16.04.2023 | Hercules CF B - Silla CF 16.04.2023 | Patacona CF - CD Roda 16.04.2023 | CD Castellon B - UD Rayo Ibense 16.04.2023 | Orihuela - Torrent CF 23.04.2023 | Silla CF - Orihuela 23.04.2023 | CD Roda - CF Gandia 23.04.2023 | FC Jove Espanol San Vicente - CF Villarreal C 23.04.2023 | Elche Ilicitano - Atzeneta UE 23.04.2023 | Torrent CF - CA Torrellano 23.04.2023 | CD Acero - Hercules CF B 23.04.2023 | Atletico Levante UD - CD Castellon B 23.04.2023 | UD Rayo Ibense - Patacona CF