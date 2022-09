Maçları Filtrele

18.09.2022 | UE Costa Brava - CD Ibiza Islas Pitiusas 03.09.2022 | CR Granada - Atletico Sanluqueno CF 03.09.2022 | Real Oviedo B - Compostela 03.09.2022 | Coruxo FC - CD Arenteiro 03.09.2022 | Espanyol Barcelona B - UE Olot 03.09.2022 | CD Brea - Arenas Club Getxo 03.09.2022 | Zamora - Real Valladolid Promesas 03.09.2022 | FC Cartagena B - Betis Deportivo Balompie 03.09.2022 | UD Mutilvera - Deportivo Alaves II 03.09.2022 | Burgos CF Promesas - Club Marino de Luanco 03.09.2022 | Valencia B - CE Manresa 03.09.2022 | Polvorin FC - Real Aviles CF 03.09.2022 | Racing Rioja CF - Alfaro CD 03.09.2022 | Recreativo Huelva - Yeclano Deportivo 04.09.2022 | Sevilla Atletico - Ucam Murcia 04.09.2022 | Melilla - CD Atletico Paso 04.09.2022 | Mallorca B - Hercules CF 04.09.2022 | Santa Eulalia - SD Formentera 04.09.2022 | CD Ebro - Terrassa 04.09.2022 | UD Montijo - UD Socuellamos CF 04.09.2022 | Atletico Saguntino - CD Ibiza Islas Pitiusas 04.09.2022 | Real Sociedad C - Utebo FC 04.09.2022 | CD Leganes B - CD Estepona 04.09.2022 | SD Beasain - AD San Juan 04.09.2022 | Ourense CF - Rayo Cantabria 04.09.2022 | UP Langreo - CD Laredo 04.09.2022 | CA Cirbonero - SD Gernika Club 04.09.2022 | Gimnastica Segoviana - Atl. Madrid (A) 04.09.2022 | CD Guijuelo - CD Palencia Cristo Atletico 04.09.2022 | Navalcarnero - Villanovense 04.09.2022 | CD Tudelano - Izarra 04.09.2022 | CF Talavera de la Reina - CD Diocesano 04.09.2022 | Bergantinos CF - Gimnastica Torrelavega 04.09.2022 | Cerdanyola del Valles - CD Diocesano 04.09.2022 | AD Alcorcon B - Cacereno 04.09.2022 | CD Arnedo - UD Logrones B 04.09.2022 | Mar Menor CF - CD San Roque de Lepe 04.09.2022 | Velez CF - Juventud Torremolinos CF 04.09.2022 | Badalona - Alzira 04.09.2022 | Sestao River Club - SD Tarazona 04.09.2022 | Don Benito - AD Union Adarve 04.09.2022 | CD Teruel - Lleida 04.09.2022 | UE Costa Brava - Alzira 04.09.2022 | AE Prat - Deportivo Aragon 04.09.2022 | CD El Ejido 2012 - Cadiz CF B 04.09.2022 | Xerez Deportivo FC - Atletico Mancha Real 04.09.2022 | CD Coria - Guadalajara 04.09.2022 | CD Utrera - Antequera 10.09.2022 | CD Diocesano - AD Alcorcon B 10.09.2022 | Guadalajara - UD Montijo 10.09.2022 | Real Valladolid Promesas - CD Guijuelo 10.09.2022 | CD Palencia Cristo Atletico - Polvorin FC 10.09.2022 | AD San Juan - UD Mutilvera 10.09.2022 | UD Logrones B - Racing Rioja CF 10.09.2022 | Alfaro CD - Real Sociedad C 10.09.2022 | Hercules CF - Badalona 10.09.2022 | Hercules CF - UE Costa Brava 11.09.2022 | AD Union Adarve - CD Coria 11.09.2022 | Deportivo Aragon - Espanyol Barcelona B 11.09.2022 | Juventud Torremolinos CF - CD Utrera 11.09.2022 | Cacereno - Navalcarnero 11.09.2022 | Atl. Madrid (A) - Don Benito 11.09.2022 | Rayo Cantabria - UP Langreo 11.09.2022 | Betis Deportivo Balompie - Mar Menor CF 11.09.2022 | Villanovense - Melilla 11.09.2022 | Atletico Sanluqueno CF - FC Cartagena B 11.09.2022 | UD Socuellamos CF - Cerdanyola del Valles 11.09.2022 | UD Socuellamos CF - CF Talavera de la Reina 11.09.2022 | SD Formentera - Atletico Saguntino 11.09.2022 | Deportivo Alaves II - CA Cirbonero 11.09.2022 | Cadiz CF B - CR Granada 11.09.2022 | CD Ibiza Islas Pitiusas - Mallorca B 11.09.2022 | CE Manresa - Santa Eulalia 11.09.2022 | CD Estepona - Gimnastica Segoviana 11.09.2022 | CD Atletico Paso - CD Leganes B 11.09.2022 | Lleida - CD Ebro 11.09.2022 | UE Olot - CD Teruel 11.09.2022 | Arenas Club Getxo - CD Arnedo 11.09.2022 | CD Arenteiro - Bergantinos CF 11.09.2022 | CD Laredo - Zamora 11.09.2022 | Compostela - Burgos CF Promesas 11.09.2022 | Club Marino de Luanco - Ourense CF 11.09.2022 | Izarra - SD Beasain 11.09.2022 | Gimnastica Torrelavega - Real Oviedo B 11.09.2022 | CD San Roque de Lepe - Recreativo Huelva 11.09.2022 | Yeclano Deportivo - Sevilla Atletico 11.09.2022 | Utebo FC - Sestao River Club 11.09.2022 | Real Aviles CF - Coruxo FC 11.09.2022 | SD Gernika Club - CD Brea 11.09.2022 | SD Tarazona - CD Tudelano 11.09.2022 | Terrassa - Valencia B 11.09.2022 | Antequera - CD El Ejido 2012 11.09.2022 | Alzira - AE Prat 11.09.2022 | Atletico Mancha Real - Velez CF 11.09.2022 | Ucam Murcia - Xerez Deportivo FC 17.09.2022 | SD Beasain - UD Mutilvera 17.09.2022 | AD Alcorcon B - UD Socuellamos CF 17.09.2022 | Espanyol Barcelona B - Alzira 17.09.2022 | CD Arnedo - SD Gernika Club 17.09.2022 | Racing Rioja CF - Arenas Club Getxo 18.09.2022 | Sevilla Atletico - CD San Roque de Lepe 18.09.2022 | Badalona - CD Ibiza Islas Pitiusas 18.09.2022 | Valencia B - Lleida 18.09.2022 | Melilla - Cacereno 18.09.2022 | AE Prat - Hercules CF 18.09.2022 | CR Granada - Antequera 18.09.2022 | Santa Eulalia - Terrassa 18.09.2022 | CD Ebro - UE Olot 18.09.2022 | SD Formentera - CE Manresa 18.09.2022 | Mar Menor CF - Atletico Sanluqueno CF 18.09.2022 | UD Montijo - AD Union Adarve 18.09.2022 | Real Sociedad C - UD Logrones B 18.09.2022 | Cerdanyola del Valles - Guadalajara 18.09.2022 | Real Oviedo B - Burgos CF Promesas 18.09.2022 | Juventud Torremolinos CF - Atletico Mancha Real 18.09.2022 | CD Atletico Paso - Villanovense 18.09.2022 | Navalcarnero - CD Diocesano 18.09.2022 | Coruxo FC - CD Palencia Cristo Atletico 18.09.2022 | UP Langreo - Club Marino de Luanco 18.09.2022 | Bergantinos CF - Real Aviles CF 18.09.2022 | Ourense CF - Compostela 18.09.2022 | CD Brea - Deportivo Alaves II 18.09.2022 | Polvorin FC - Real Valladolid Promesas 18.09.2022 | CD Leganes B - Gimnastica Segoviana 18.09.2022 | Zamora - Rayo Cantabria 18.09.2022 | CA Cirbonero - AD San Juan 18.09.2022 | CD Guijuelo - CD Laredo 18.09.2022 | Sestao River Club - Alfaro CD 18.09.2022 | Don Benito - CD Estepona 18.09.2022 | Izarra - SD Tarazona 18.09.2022 | Gimnastica Torrelavega - CD Arenteiro 18.09.2022 | CD Teruel - Deportivo Aragon 18.09.2022 | CD Tudelano - Utebo FC 18.09.2022 | CF Talavera de la Reina - Guadalajara 18.09.2022 | FC Cartagena B - Cadiz CF B 18.09.2022 | Xerez Deportivo FC - Yeclano Deportivo 18.09.2022 | Velez CF - Ucam Murcia 18.09.2022 | CD Coria - Atl. Madrid (A) 18.09.2022 | Recreativo Huelva - Betis Deportivo Balompie 18.09.2022 | Atletico Saguntino - Mallorca B 18.09.2022 | CD Utrera - CD El Ejido 2012 21.09.2022 | Zamora - Real Valladolid Promesas 24.09.2022 | Real Valladolid Promesas - Coruxo FC 24.09.2022 | UD Mutilvera - CA Cirbonero 24.09.2022 | Deportivo Alaves II - CD Arnedo 24.09.2022 | Real Aviles CF - Gimnastica Torrelavega 24.09.2022 | Gimnastica Segoviana - Don Benito 24.09.2022 | CD San Roque de Lepe - Xerez Deportivo FC 24.09.2022 | Arenas Club Getxo - Real Sociedad C 24.09.2022 | CD Arenteiro - Real Oviedo B 24.09.2022 | AD San Juan - CD Brea 24.09.2022 | Atl. Madrid (A) - UD Montijo 24.09.2022 | CE Manresa - Atletico Saguntino 24.09.2022 | Hercules CF - Espanyol Barcelona B 25.09.2022 | AD Union Adarve - Cerdanyola del Valles 25.09.2022 | Deportivo Aragon - CD Ebro 25.09.2022 | Terrassa - SD Formentera 25.09.2022 | Cacereno - CD Atletico Paso 25.09.2022 | Lleida - Santa Eulalia 25.09.2022 | Rayo Cantabria - CD Guijuelo 25.09.2022 | Betis Deportivo Balompie - Sevilla Atletico 25.09.2022 | Mallorca B - UE Costa Brava 25.09.2022 | Ucam Murcia - Juventud Torremolinos CF 25.09.2022 | UD Socuellamos CF - Navalcarnero 25.09.2022 | CD Diocesano - Melilla 25.09.2022 | Cadiz CF B - Mar Menor CF 25.09.2022 | CD Ibiza Islas Pitiusas - AE Prat 25.09.2022 | CD Estepona - CD Coria 25.09.2022 | UD Logrones B - Sestao River Club 25.09.2022 | Mallorca B - Badalona 25.09.2022 | Club Marino de Luanco - Zamora 25.09.2022 | Alfaro CD - CD Tudelano 25.09.2022 | Utebo FC - Izarra 25.09.2022 | UE Olot - Valencia B 25.09.2022 | SD Tarazona - SD Beasain 25.09.2022 | CD Palencia Cristo Atletico - Bergantinos CF 25.09.2022 | Compostela - UP Langreo 25.09.2022 | Antequera - FC Cartagena B 25.09.2022 | Guadalajara - AD Alcorcon B 25.09.2022 | Alzira - CD Teruel 25.09.2022 | Villanovense - CD Leganes B 25.09.2022 | Yeclano Deportivo - Velez CF 25.09.2022 | CD El Ejido 2012 - CR Granada 25.09.2022 | SD Gernika Club - Racing Rioja CF 25.09.2022 | AD Union Adarve - CF Talavera de la Reina 25.09.2022 | Burgos CF Promesas - Ourense CF 25.09.2022 | Atletico Sanluqueno CF - Recreativo Huelva 25.09.2022 | Atletico Mancha Real - CD Utrera 25.09.2022 | CD Laredo - Polvorin FC 01.10.2022 | CE Manresa - Terrassa 01.10.2022 | Racing Rioja CF - Deportivo Alaves II 01.10.2022 | CD Arnedo - AD San Juan 02.10.2022 | Melilla - UD Socuellamos CF 02.10.2022 | Cerdanyola del Valles - Atl. Madrid (A) 02.10.2022 | CD Atletico Paso - CD Diocesano 02.10.2022 | Atletico Saguntino - Badalona 02.10.2022 | CD Brea - UD Mutilvera 02.10.2022 | Sevilla Atletico - Atletico Sanluqueno CF 02.10.2022 | Valencia B - Deportivo Aragon 02.10.2022 | CD Guijuelo - Club Marino de Luanco 02.10.2022 | Navalcarnero - Guadalajara 02.10.2022 | Izarra - Alfaro CD 02.10.2022 | Villanovense - Cacereno 02.10.2022 | Gimnastica Torrelavega - CD Palencia Cristo Atletico 02.10.2022 | Espanyol Barcelona B - CD Ibiza Islas Pitiusas 02.10.2022 | CD Teruel - Hercules CF 02.10.2022 | Coruxo FC - CD Laredo 02.10.2022 | Atletico Mancha Real - Ucam Murcia 02.10.2022 | CD Tudelano - UD Logrones B 02.10.2022 | AE Prat - Mallorca B 02.10.2022 | Santa Eulalia - UE Olot 02.10.2022 | FC Cartagena B - CD El Ejido 2012 02.10.2022 | UP Langreo - Burgos CF Promesas 02.10.2022 | CD Ebro - Alzira 02.10.2022 | Recreativo Huelva - Cadiz CF B 02.10.2022 | SD Formentera - Lleida 02.10.2022 | Mar Menor CF - Antequera 02.10.2022 | UD Montijo - CD Estepona 02.10.2022 | Atletico Saguntino - UE Costa Brava 02.10.2022 | Xerez Deportivo FC - Betis Deportivo Balompie 02.10.2022 | Velez CF - CD San Roque de Lepe 02.10.2022 | Real Sociedad C - SD Gernika Club 02.10.2022 | SD Tarazona - Utebo FC 02.10.2022 | Bergantinos CF - Real Valladolid Promesas 02.10.2022 | SD Beasain - CA Cirbonero 02.10.2022 | CD Coria - Gimnastica Segoviana 02.10.2022 | CD Leganes B - Don Benito 02.10.2022 | CD Arenteiro - Real Aviles CF 02.10.2022 | Real Oviedo B - Ourense CF 02.10.2022 | AD Alcorcon B - AD Union Adarve 02.10.2022 | Juventud Torremolinos CF - Yeclano Deportivo 02.10.2022 | CD Utrera - CR Granada 02.10.2022 | Zamora - Compostela 02.10.2022 | Sestao River Club - Arenas Club Getxo 02.10.2022 | CF Talavera de la Reina - Atl. Madrid (A) 02.10.2022 | Polvorin FC - Rayo Cantabria 09.10.2022 | Badalona - AE Prat 09.10.2022 | Compostela - CD Guijuelo 09.10.2022 | Terrassa - Atletico Saguntino 09.10.2022 | Hercules CF - CD Ebro 09.10.2022 | Cacereno - CD Leganes B 09.10.2022 | Lleida - CE Manresa 09.10.2022 | Gimnastica Segoviana - UD Montijo 09.10.2022 | Antequera - Recreativo Huelva 09.10.2022 | Atl. Madrid (A) - AD Alcorcon B 09.10.2022 | Guadalajara - Melilla 09.10.2022 | Rayo Cantabria - Coruxo FC 09.10.2022 | Betis Deportivo Balompie - Velez CF 09.10.2022 | Real Valladolid Promesas - Gimnastica Torrelavega 09.10.2022 | Alzira - Valencia B 09.10.2022 | Alfaro CD - SD Tarazona 09.10.2022 | Don Benito - CD Coria 09.10.2022 | Mallorca B - Espanyol Barcelona B 09.10.2022 | CD San Roque de Lepe - Juventud Torremolinos CF 09.10.2022 | Yeclano Deportivo - Atletico Mancha Real 09.10.2022 | Utebo FC - SD Beasain 09.10.2022 | Deportivo Aragon - Santa Eulalia 09.10.2022 | UE Costa Brava - AE Prat 09.10.2022 | Ucam Murcia - CD Utrera 09.10.2022 | Real Aviles CF - Real Oviedo B 09.10.2022 | Atletico Sanluqueno CF - Xerez Deportivo FC 09.10.2022 | UE Olot - SD Formentera 09.10.2022 | CR Granada - FC Cartagena B 09.10.2022 | UD Socuellamos CF - CD Atletico Paso 09.10.2022 | CD El Ejido 2012 - Mar Menor CF 09.10.2022 | SD Gernika Club - Sestao River Club 09.10.2022 | Arenas Club Getxo - CD Tudelano 09.10.2022 | CD Laredo - Bergantinos CF 09.10.2022 | CA Cirbonero - CD Brea 09.10.2022 | UD Mutilvera - CD Arnedo 09.10.2022 | Deportivo Alaves II - Real Sociedad C 09.10.2022 | AD Union Adarve - Navalcarnero 09.10.2022 | CD Palencia Cristo Atletico - CD Arenteiro 09.10.2022 | CD Diocesano - Villanovense 09.10.2022 | Ourense CF - UP Langreo 09.10.2022 | Burgos CF Promesas - Zamora 09.10.2022 | Cadiz CF B - Sevilla Atletico 09.10.2022 | CD Ibiza Islas Pitiusas - CD Teruel 09.10.2022 | AD San Juan - Racing Rioja CF 09.10.2022 | CD Estepona - Cerdanyola del Valles 09.10.2022 | UD Logrones B - Izarra 09.10.2022 | CD Estepona - CF Talavera de la Reina 09.10.2022 | Club Marino de Luanco - Polvorin FC 16.10.2022 | Espanyol Barcelona B - Badalona 16.10.2022 | Terrassa - Lleida 16.10.2022 | Cacereno - CD Diocesano 16.10.2022 | Sevilla Atletico - Antequera 16.10.2022 | Valencia B - Hercules CF 16.10.2022 | CD Guijuelo - Burgos CF Promesas 16.10.2022 | Melilla - AD Union Adarve 16.10.2022 | Navalcarnero - Atl. Madrid (A) 16.10.2022 | Sestao River Club - Deportivo Alaves II 16.10.2022 | Zamora - Ourense CF 16.10.2022 | Izarra - Arenas Club Getxo 16.10.2022 | Villanovense - UD Socuellamos CF 16.10.2022 | Gimnastica Torrelavega - CD Laredo 16.10.2022 | Espanyol Barcelona B - UE Costa Brava 16.10.2022 | CD Teruel - Mallorca B 16.10.2022 | Coruxo FC - Club Marino de Luanco 16.10.2022 | Atletico Mancha Real - CD San Roque de Lepe 16.10.2022 | CD Tudelano - SD Gernika Club 16.10.2022 | Utebo FC - Alfaro CD 16.10.2022 | Ucam Murcia - Yeclano Deportivo 16.10.2022 | Real Aviles CF - CD Palencia Cristo Atletico 16.10.2022 | Santa Eulalia - Alzira 16.10.2022 | CD Ebro - CD Ibiza Islas Pitiusas 16.10.2022 | Recreativo Huelva - CD El Ejido 2012 16.10.2022 | SD Formentera - Deportivo Aragon 16.10.2022 | Mar Menor CF - CR Granada 16.10.2022 | UD Montijo - Don Benito 16.10.2022 | Atletico Saguntino - AE Prat 16.10.2022 | Xerez Deportivo FC - Cadiz CF B 16.10.2022 | Velez CF - Atletico Sanluqueno CF 16.10.2022 | Real Sociedad C - AD San Juan 16.10.2022 | SD Tarazona - UD Logrones B 16.10.2022 | Bergantinos CF - Rayo Cantabria 16.10.2022 | SD Beasain - CD Brea 16.10.2022 | CD Leganes B - CD Coria 16.10.2022 | CD Arenteiro - Real Valladolid Promesas 16.10.2022 | Cerdanyola del Valles - Gimnastica Segoviana 16.10.2022 | Real Oviedo B - UP Langreo 16.10.2022 | AD Alcorcon B - CD Estepona 16.10.2022 | Juventud Torremolinos CF - Betis Deportivo Balompie 16.10.2022 | CD Utrera - FC Cartagena B 16.10.2022 | CD Arnedo - CA Cirbonero 16.10.2022 | CE Manresa - UE Olot 16.10.2022 | CD Atletico Paso - Guadalajara 16.10.2022 | Racing Rioja CF - UD Mutilvera 16.10.2022 | CF Talavera de la Reina - Gimnastica Segoviana 16.10.2022 | Polvorin FC - Compostela 23.10.2022 | Badalona - CD Teruel 23.10.2022 | Compostela - Coruxo FC 23.10.2022 | Hercules CF - Santa Eulalia 23.10.2022 | Lleida - Atletico Saguntino 23.10.2022 | Gimnastica Segoviana - AD Alcorcon B 23.10.2022 | Antequera - Xerez Deportivo FC 23.10.2022 | Atl. Madrid (A) - Melilla 23.10.2022 | Guadalajara - Villanovense 23.10.2022 | Club Marino de Luanco - Bergantinos CF 23.10.2022 | Rayo Cantabria - Gimnastica Torrelavega 23.10.2022 | Betis Deportivo Balompie - Atletico Mancha Real 23.10.2022 | Real Valladolid Promesas - Real Aviles CF 23.10.2022 | Alzira - SD Formentera 23.10.2022 | Alfaro CD - SD Beasain 23.10.2022 | Don Benito - Cerdanyola del Valles 23.10.2022 | Mallorca B - CD Ebro 23.10.2022 | CD San Roque de Lepe - Ucam Murcia 23.10.2022 | Yeclano Deportivo - CD Utrera 23.10.2022 | Deportivo Aragon - CE Manresa 23.10.2022 | UE Costa Brava - CD Teruel 23.10.2022 | AE Prat - Espanyol Barcelona B 23.10.2022 | Atletico Sanluqueno CF - Juventud Torremolinos CF 23.10.2022 | UE Olot - Terrassa 23.10.2022 | CR Granada - Recreativo Huelva 23.10.2022 | FC Cartagena B - Mar Menor CF 23.10.2022 | UD Socuellamos CF - Cacereno 23.10.2022 | UP Langreo - Zamora 23.10.2022 | CD El Ejido 2012 - Sevilla Atletico 23.10.2022 | SD Gernika Club - Izarra 23.10.2022 | Arenas Club Getxo - SD Tarazona 23.10.2022 | CD Laredo - CD Arenteiro 23.10.2022 | CA Cirbonero - Racing Rioja CF 23.10.2022 | UD Mutilvera - Real Sociedad C 23.10.2022 | Deportivo Alaves II - CD Tudelano 23.10.2022 | AD Union Adarve - CD Atletico Paso 23.10.2022 | CD Palencia Cristo Atletico - Real Oviedo B 23.10.2022 | CD Coria - UD Montijo 23.10.2022 | CD Diocesano - CD Leganes B 23.10.2022 | Ourense CF - CD Guijuelo 23.10.2022 | Cadiz CF B - Velez CF 23.10.2022 | CD Brea - CD Arnedo 23.10.2022 | CD Ibiza Islas Pitiusas - Valencia B 23.10.2022 | AD San Juan - Sestao River Club 23.10.2022 | CD Estepona - Navalcarnero 23.10.2022 | UD Logrones B - Utebo FC 23.10.2022 | Don Benito - CF Talavera de la Reina 23.10.2022 | Burgos CF Promesas - Polvorin FC 30.10.2022 | CD Ebro - Badalona 30.10.2022 | Terrassa - Deportivo Aragon 30.10.2022 | Cacereno - Guadalajara 30.10.2022 | Lleida - UE Olot 30.10.2022 | Sevilla Atletico - CR Granada 30.10.2022 | Valencia B - Mallorca B 30.10.2022 | CD Guijuelo - UP Langreo 30.10.2022 | Melilla - CD Estepona 30.10.2022 | Navalcarnero - Gimnastica Segoviana 30.10.2022 | Sestao River Club - UD Mutilvera 30.10.2022 | Alfaro CD - UD Logrones B 30.10.2022 | Izarra - Deportivo Alaves II 30.10.2022 | Villanovense - AD Union Adarve 30.10.2022 | Gimnastica Torrelavega - Club Marino de Luanco 30.10.2022 | CD Teruel - AE Prat 30.10.2022 | Coruxo FC - Burgos CF Promesas 30.10.2022 | Yeclano Deportivo - CD San Roque de Lepe 30.10.2022 | Atletico Mancha Real - Atletico Sanluqueno CF 30.10.2022 | CD Tudelano - AD San Juan 30.10.2022 | Utebo FC - Arenas Club Getxo 30.10.2022 | Ucam Murcia - Betis Deportivo Balompie 30.10.2022 | Real Aviles CF - CD Laredo 30.10.2022 | Santa Eulalia - CD Ibiza Islas Pitiusas 30.10.2022 | CD Ebro - UE Costa Brava 30.10.2022 | Recreativo Huelva - FC Cartagena B 30.10.2022 | SD Formentera - Hercules CF 30.10.2022 | Atletico Saguntino - Espanyol Barcelona B 30.10.2022 | Xerez Deportivo FC - CD El Ejido 2012 30.10.2022 | Velez CF - Antequera 30.10.2022 | Real Sociedad C - CA Cirbonero 30.10.2022 | SD Tarazona - SD Gernika Club 30.10.2022 | Bergantinos CF - Compostela 30.10.2022 | SD Beasain - CD Arnedo 30.10.2022 | CD Palencia Cristo Atletico - Real Valladolid Promesas 30.10.2022 | CD Diocesano - UD Socuellamos CF 30.10.2022 | CD Leganes B - UD Montijo 30.10.2022 | CD Arenteiro - Rayo Cantabria 30.10.2022 | Cerdanyola del Valles - CD Coria 30.10.2022 | Real Oviedo B - Zamora 30.10.2022 | AD Alcorcon B - Don Benito 30.10.2022 | Juventud Torremolinos CF - Cadiz CF B 30.10.2022 | CD Utrera - Mar Menor CF 30.10.2022 | CE Manresa - Alzira 30.10.2022 | CD Atletico Paso - Atl. Madrid (A) 30.10.2022 | Racing Rioja CF - CD Brea 30.10.2022 | CF Talavera de la Reina - CD Coria 30.10.2022 | Polvorin FC - Ourense CF 06.11.2022 | Badalona - Valencia B 06.11.2022 | Compostela - Gimnastica Torrelavega 06.11.2022 | Hercules CF - CE Manresa 06.11.2022 | Gimnastica Segoviana - Melilla 06.11.2022 | Antequera - Juventud Torremolinos CF 06.11.2022 | Atl. Madrid (A) - Villanovense 06.11.2022 | Guadalajara - CD Diocesano 06.11.2022 | Club Marino de Luanco - CD Arenteiro 06.11.2022 | Rayo Cantabria - Real Aviles CF 06.11.2022 | Betis Deportivo Balompie - Yeclano Deportivo 06.11.2022 | Real Valladolid Promesas - Real Oviedo B 06.11.2022 | Alzira - Terrassa 06.11.2022 | Zamora - CD Guijuelo 06.11.2022 | Don Benito - Navalcarnero 06.11.2022 | Mallorca B - Santa Eulalia 06.11.2022 | Espanyol Barcelona B - CD Teruel 06.11.2022 | CD San Roque de Lepe - CD Utrera 06.11.2022 | Deportivo Aragon - Lleida 06.11.2022 | UE Costa Brava - Valencia B 06.11.2022 | AE Prat - CD Ebro 06.11.2022 | Atletico Sanluqueno CF - Ucam Murcia 06.11.2022 | UE Olot - Atletico Saguntino 06.11.2022 | CR Granada - Xerez Deportivo FC 06.11.2022 | FC Cartagena B - Sevilla Atletico 06.11.2022 | UD Socuellamos CF - CD Leganes B 06.11.2022 | CD El Ejido 2012 - Velez CF 06.11.2022 | SD Gernika Club - Utebo FC 06.11.2022 | Arenas Club Getxo - Alfaro CD 06.11.2022 | CD Laredo - CD Palencia Cristo Atletico 06.11.2022 | Mar Menor CF - Recreativo Huelva 06.11.2022 | UD Montijo - Cerdanyola del Valles 06.11.2022 | CA Cirbonero - Sestao River Club 06.11.2022 | UD Mutilvera - CD Tudelano 06.11.2022 | Deportivo Alaves II - SD Tarazona 06.11.2022 | AD Union Adarve - Cacereno 06.11.2022 | CD Coria - AD Alcorcon B 06.11.2022 | Ourense CF - Coruxo FC 06.11.2022 | Burgos CF Promesas - Bergantinos CF 06.11.2022 | Cadiz CF B - Atletico Mancha Real 06.11.2022 | CD Arnedo - Racing Rioja CF 06.11.2022 | CD Brea - Real Sociedad C 06.11.2022 | CD Ibiza Islas Pitiusas - SD Formentera 06.11.2022 | AD San Juan - Izarra 06.11.2022 | CD Estepona - CD Atletico Paso 06.11.2022 | UD Logrones B - SD Beasain 06.11.2022 | UD Montijo - CF Talavera de la Reina 06.11.2022 | UP Langreo - Polvorin FC 20.11.2022 | Santa Eulalia - Badalona 20.11.2022 | Terrassa - Hercules CF 20.11.2022 | Cacereno - Atl. Madrid (A) 20.11.2022 | Lleida - Alzira 20.11.2022 | Sevilla Atletico - Mar Menor CF 20.11.2022 | Valencia B - AE Prat 20.11.2022 | Melilla - Don Benito 20.11.2022 | Navalcarnero - CD Coria 20.11.2022 | Real Valladolid Promesas - CD Laredo 20.11.2022 | Sestao River Club - CD Brea 20.11.2022 | Alfaro CD - SD Gernika Club 20.11.2022 | Izarra - UD Mutilvera 20.11.2022 | Villanovense - CD Estepona 20.11.2022 | Gimnastica Torrelavega - Burgos CF Promesas 20.11.2022 | CD San Roque de Lepe - Betis Deportivo Balompie 20.11.2022 | Coruxo FC - UP Langreo 20.11.2022 | Yeclano Deportivo - Atletico Sanluqueno CF 20.11.2022 | Atletico Mancha Real - Antequera 20.11.2022 | CD Tudelano - CA Cirbonero 20.11.2022 | Utebo FC - Deportivo Alaves II 20.11.2022 | Ucam Murcia - Cadiz CF B 20.11.2022 | Real Aviles CF - Club Marino de Luanco 20.11.2022 | UE Olot - Deportivo Aragon 20.11.2022 | Santa Eulalia - UE Costa Brava 20.11.2022 | UD Socuellamos CF - Guadalajara 20.11.2022 | CD Ebro - Espanyol Barcelona B 20.11.2022 | SD Formentera - Mallorca B 20.11.2022 | Atletico Saguntino - CD Teruel 20.11.2022 | Xerez Deportivo FC - FC Cartagena B 20.11.2022 | Velez CF - CR Granada 20.11.2022 | Real Sociedad C - CD Arnedo 20.11.2022 | SD Tarazona - AD San Juan 20.11.2022 | Bergantinos CF - Ourense CF 20.11.2022 | SD Beasain - Racing Rioja CF 20.11.2022 | CD Palencia Cristo Atletico - Rayo Cantabria 20.11.2022 | CD Diocesano - AD Union Adarve 20.11.2022 | CD Leganes B - Cerdanyola del Valles 20.11.2022 | CD Arenteiro - Compostela 20.11.2022 | Real Oviedo B - CD Guijuelo 20.11.2022 | AD Alcorcon B - UD Montijo 20.11.2022 | Juventud Torremolinos CF - CD El Ejido 2012 20.11.2022 | CD Utrera - Recreativo Huelva 20.11.2022 | CE Manresa - CD Ibiza Islas Pitiusas 20.11.2022 | CD Atletico Paso - Gimnastica Segoviana 20.11.2022 | UD Logrones B - Arenas Club Getxo 20.11.2022 | CD Leganes B - CF Talavera de la Reina 20.11.2022 | Polvorin FC - Zamora 27.11.2022 | Badalona - SD Formentera 27.11.2022 | Compostela - Real Aviles CF 27.11.2022 | Hercules CF - Lleida 27.11.2022 | Gimnastica Segoviana - Villanovense 27.11.2022 | Antequera - Ucam Murcia 27.11.2022 | Atl. Madrid (A) - CD Diocesano 27.11.2022 | Guadalajara - CD Leganes B 27.11.2022 | Club Marino de Luanco - CD Palencia Cristo Atletico 27.11.2022 | Rayo Cantabria - Real Valladolid Promesas 27.11.2022 | Betis Deportivo Balompie - CD Utrera 27.11.2022 | Alzira - UE Olot 27.11.2022 | Zamora - Coruxo FC 27.11.2022 | Don Benito - CD Atletico Paso 27.11.2022 | Mallorca B - CE Manresa 27.11.2022 | Espanyol Barcelona B - Valencia B 27.11.2022 | CD Teruel - CD Ebro 27.11.2022 | Deportivo Aragon - Atletico Saguntino 27.11.2022 | UE Costa Brava - SD Formentera 27.11.2022 | AE Prat - Santa Eulalia 27.11.2022 | Atletico Sanluqueno CF - CD San Roque de Lepe 27.11.2022 | CR Granada - Juventud Torremolinos CF 27.11.2022 | FC Cartagena B - Velez CF 27.11.2022 | UP Langreo - Bergantinos CF 27.11.2022 | CD El Ejido 2012 - Atletico Mancha Real 27.11.2022 | SD Gernika Club - UD Logrones B 27.11.2022 | Recreativo Huelva - Sevilla Atletico 27.11.2022 | Arenas Club Getxo - SD Beasain 27.11.2022 | CD Laredo - Real Oviedo B 27.11.2022 | Mar Menor CF - Xerez Deportivo FC 27.11.2022 | UD Montijo - Navalcarnero 27.11.2022 | CA Cirbonero - Izarra 27.11.2022 | UD Mutilvera - SD Tarazona 27.11.2022 | Deportivo Alaves II - Alfaro CD 27.11.2022 | AD Union Adarve - UD Socuellamos CF 27.11.2022 | CD Coria - Melilla 27.11.2022 | Cerdanyola del Valles - AD Alcorcon B 27.11.2022 | Ourense CF - Gimnastica Torrelavega 27.11.2022 | Burgos CF Promesas - CD Arenteiro 27.11.2022 | Cadiz CF B - Yeclano Deportivo 27.11.2022 | CD Arnedo - Sestao River Club 27.11.2022 | CD Brea - CD Tudelano 27.11.2022 | CD Ibiza Islas Pitiusas - Terrassa 27.11.2022 | AD San Juan - Utebo FC 27.11.2022 | CD Estepona - Cacereno 27.11.2022 | Racing Rioja CF - Real Sociedad C 27.11.2022 | CF Talavera de la Reina - AD Alcorcon B 27.11.2022 | CD Guijuelo - Polvorin FC 04.12.2022 | CE Manresa - Badalona 04.12.2022 | Terrassa - Mallorca B 04.12.2022 | Cacereno - Gimnastica Segoviana 04.12.2022 | Lleida - CD Ibiza Islas Pitiusas 04.12.2022 | Guadalajara - AD Union Adarve 04.12.2022 | Valencia B - CD Teruel 04.12.2022 | Melilla - UD Montijo 04.12.2022 | Navalcarnero - Cerdanyola del Valles 04.12.2022 | Betis Deportivo Balompie - Atletico Sanluqueno CF 04.12.2022 | Real Valladolid Promesas - Club Marino de Luanco 04.12.2022 | Sestao River Club - Racing Rioja CF 04.12.2022 | Alfaro CD - AD San Juan 04.12.2022 | Izarra - CD Brea 04.12.2022 | Villanovense - Don Benito 04.12.2022 | Gimnastica Torrelavega - UP Langreo 04.12.2022 | CD San Roque de Lepe - Cadiz CF B 04.12.2022 | Coruxo FC - CD Guijuelo 04.12.2022 | Yeclano Deportivo - Antequera 04.12.2022 | Atletico Mancha Real - CR Granada 04.12.2022 | CD Tudelano - CD Arnedo 04.12.2022 | Utebo FC - UD Mutilvera 04.12.2022 | Deportivo Aragon - Alzira 04.12.2022 | Ucam Murcia - CD El Ejido 2012 04.12.2022 | Real Aviles CF - Burgos CF Promesas 04.12.2022 | UE Olot - Hercules CF 04.12.2022 | Santa Eulalia - Espanyol Barcelona B 04.12.2022 | UD Socuellamos CF - Atl. Madrid (A) 04.12.2022 | Arenas Club Getxo - SD Gernika Club 04.12.2022 | SD Formentera - AE Prat 04.12.2022 | CD Laredo - Rayo Cantabria 04.12.2022 | Atletico Saguntino - CD Ebro 04.12.2022 | Xerez Deportivo FC - Recreativo Huelva 04.12.2022 | Velez CF - Mar Menor CF 04.12.2022 | SD Tarazona - CA Cirbonero 04.12.2022 | Bergantinos CF - Zamora 04.12.2022 | SD Beasain - Real Sociedad C 04.12.2022 | CD Palencia Cristo Atletico - Compostela 04.12.2022 | CD Diocesano - CD Estepona 04.12.2022 | CD Leganes B - AD Alcorcon B 04.12.2022 | CD Arenteiro - Ourense CF 04.12.2022 | Juventud Torremolinos CF - FC Cartagena B 04.12.2022 | CD Utrera - Sevilla Atletico 04.12.2022 | CE Manresa - UE Costa Brava 04.12.2022 | CD Atletico Paso - CD Coria 04.12.2022 | UD Logrones B - Deportivo Alaves II 04.12.2022 | Navalcarnero - CF Talavera de la Reina 04.12.2022 | Real Oviedo B - Polvorin FC 11.12.2022 | Badalona - Terrassa 11.12.2022 | Compostela - Real Valladolid Promesas 11.12.2022 | Hercules CF - Deportivo Aragon 11.12.2022 | Gimnastica Segoviana - CD Diocesano 11.12.2022 | Sevilla Atletico - Xerez Deportivo FC 11.12.2022 | Antequera - CD San Roque de Lepe 11.12.2022 | Atl. Madrid (A) - Guadalajara 11.12.2022 | CD Guijuelo - Bergantinos CF 11.12.2022 | Club Marino de Luanco - CD Laredo 11.12.2022 | Rayo Cantabria - Real Oviedo B 11.12.2022 | Alzira - Atletico Saguntino 11.12.2022 | Zamora - Gimnastica Torrelavega 11.12.2022 | Don Benito - Cacereno 11.12.2022 | Mallorca B - Lleida 11.12.2022 | Espanyol Barcelona B - SD Formentera 11.12.2022 | CD Teruel - Santa Eulalia 11.12.2022 | UE Costa Brava - Terrassa 11.12.2022 | AE Prat - CE Manresa 11.12.2022 | Atletico Sanluqueno CF - CD Utrera 11.12.2022 | CR Granada - Ucam Murcia 11.12.2022 | FC Cartagena B - Atletico Mancha Real 11.12.2022 | UP Langreo - CD Arenteiro 11.12.2022 | CD El Ejido 2012 - Yeclano Deportivo 11.12.2022 | CD Ebro - Valencia B 11.12.2022 | SD Gernika Club - SD Beasain 11.12.2022 | Recreativo Huelva - Velez CF 11.12.2022 | Mar Menor CF - Juventud Torremolinos CF 11.12.2022 | UD Montijo - CD Atletico Paso 11.12.2022 | CA Cirbonero - Utebo FC 11.12.2022 | UD Mutilvera - Alfaro CD 11.12.2022 | Real Sociedad C - Sestao River Club 11.12.2022 | Deportivo Alaves II - Arenas Club Getxo 11.12.2022 | AD Union Adarve - CD Leganes B 11.12.2022 | CD Coria - Villanovense 11.12.2022 | Cerdanyola del Valles - Melilla 11.12.2022 | Ourense CF - Real Aviles CF 11.12.2022 | AD Alcorcon B - Navalcarnero 11.12.2022 | Burgos CF Promesas - CD Palencia Cristo Atletico 11.12.2022 | Cadiz CF B - Betis Deportivo Balompie 11.12.2022 | CD Arnedo - Izarra 11.12.2022 | CD Brea - SD Tarazona 11.12.2022 | CD Ibiza Islas Pitiusas - UE Olot 11.12.2022 | AD San Juan - UD Logrones B 11.12.2022 | CD Estepona - UD Socuellamos CF 11.12.2022 | Racing Rioja CF - CD Tudelano 11.12.2022 | CF Talavera de la Reina - Melilla 11.12.2022 | Polvorin FC - Coruxo FC 18.12.2022 | Lleida - Badalona 18.12.2022 | Terrassa - AE Prat 18.12.2022 | Cacereno - CD Coria 18.12.2022 | Lleida - UE Costa Brava 18.12.2022 | Guadalajara - CD Estepona 18.12.2022 | Melilla - AD Alcorcon B 18.12.2022 | Rayo Cantabria - Club Marino de Luanco 18.12.2022 | Betis Deportivo Balompie - Antequera 18.12.2022 | Real Valladolid Promesas - Burgos CF Promesas 18.12.2022 | Alzira - Hercules CF 18.12.2022 | Alfaro CD - CA Cirbonero 18.12.2022 | Izarra - Racing Rioja CF 18.12.2022 | Villanovense - UD Montijo 18.12.2022 | Gimnastica Torrelavega - CD Guijuelo 18.12.2022 | CD San Roque de Lepe - CD El Ejido 2012 18.12.2022 | Yeclano Deportivo - CR Granada 18.12.2022 | Atletico Mancha Real - Mar Menor CF 18.12.2022 | CD Tudelano - Real Sociedad C 18.12.2022 | Utebo FC - CD Brea 18.12.2022 | Deportivo Aragon - CD Ibiza Islas Pitiusas 18.12.2022 | Ucam Murcia - FC Cartagena B 18.12.2022 | Real Aviles CF - UP Langreo 18.12.2022 | Atletico Sanluqueno CF - Cadiz CF B 18.12.2022 | UE Olot - Mallorca B 18.12.2022 | Santa Eulalia - CD Ebro 18.12.2022 | UD Socuellamos CF - Gimnastica Segoviana 18.12.2022 | SD Gernika Club - Deportivo Alaves II 18.12.2022 | Arenas Club Getxo - AD San Juan 18.12.2022 | SD Formentera - CD Teruel 18.12.2022 | CD Laredo - Compostela 18.12.2022 | Atletico Saguntino - Valencia B 18.12.2022 | Velez CF - Sevilla Atletico 18.12.2022 | AD Union Adarve - Atl. Madrid (A) 18.12.2022 | SD Tarazona - CD Arnedo 18.12.2022 | SD Beasain - Sestao River Club 18.12.2022 | CD Palencia Cristo Atletico - Ourense CF 18.12.2022 | CD Diocesano - Don Benito 18.12.2022 | CD Leganes B - Navalcarnero 18.12.2022 | CD Arenteiro - Zamora 18.12.2022 | Real Oviedo B - Coruxo FC 18.12.2022 | Juventud Torremolinos CF - Recreativo Huelva 18.12.2022 | CD Utrera - Xerez Deportivo FC 18.12.2022 | CE Manresa - Espanyol Barcelona B 18.12.2022 | CD Atletico Paso - Cerdanyola del Valles 18.12.2022 | UD Logrones B - UD Mutilvera 18.12.2022 | CD Atletico Paso - CF Talavera de la Reina 18.12.2022 | Bergantinos CF - Polvorin FC 08.01.2023 | Badalona - UE Olot 08.01.2023 | Compostela - Rayo Cantabria 08.01.2023 | Gimnastica Segoviana - Guadalajara 08.01.2023 | Sevilla Atletico - Juventud Torremolinos CF 08.01.2023 | Antequera - Atletico Sanluqueno CF 08.01.2023 | Valencia B - Santa Eulalia 08.01.2023 | CD Guijuelo - CD Arenteiro 08.01.2023 | Navalcarnero - Melilla 08.01.2023 | Sestao River Club - CD Tudelano 08.01.2023 | Zamora - Real Aviles CF 08.01.2023 | Don Benito - UD Socuellamos CF 08.01.2023 | Mallorca B - Deportivo Aragon 08.01.2023 | Espanyol Barcelona B - Terrassa 08.01.2023 | CD Teruel - CE Manresa 08.01.2023 | Coruxo FC - Bergantinos CF 08.01.2023 | UE Costa Brava - UE Olot 08.01.2023 | AE Prat - Lleida 08.01.2023 | CR Granada - CD San Roque de Lepe 08.01.2023 | FC Cartagena B - Yeclano Deportivo 08.01.2023 | UP Langreo - CD Palencia Cristo Atletico 08.01.2023 | CD El Ejido 2012 - Betis Deportivo Balompie 08.01.2023 | CD Ebro - SD Formentera 08.01.2023 | Recreativo Huelva - Atletico Mancha Real 08.01.2023 | Mar Menor CF - Ucam Murcia 08.01.2023 | UD Montijo - Cacereno 08.01.2023 | CA Cirbonero - UD Logrones B 08.01.2023 | Atletico Saguntino - Hercules CF 08.01.2023 | UD Mutilvera - Arenas Club Getxo 08.01.2023 | Xerez Deportivo FC - Velez CF 08.01.2023 | Real Sociedad C - Izarra 08.01.2023 | SD Beasain - Deportivo Alaves II 08.01.2023 | CD Coria - CD Diocesano 08.01.2023 | CD Leganes B - Atl. Madrid (A) 08.01.2023 | Cerdanyola del Valles - Villanovense 08.01.2023 | Ourense CF - Real Valladolid Promesas 08.01.2023 | Real Oviedo B - Club Marino de Luanco 08.01.2023 | AD Alcorcon B - CD Atletico Paso 08.01.2023 | Burgos CF Promesas - CD Laredo 08.01.2023 | CD Utrera - Cadiz CF B 08.01.2023 | CD Arnedo - Utebo FC 08.01.2023 | CD Brea - Alfaro CD 08.01.2023 | CD Ibiza Islas Pitiusas - Alzira 08.01.2023 | AD San Juan - SD Gernika Club 08.01.2023 | CD Estepona - AD Union Adarve 08.01.2023 | Racing Rioja CF - SD Tarazona 08.01.2023 | CF Talavera de la Reina - Villanovense 08.01.2023 | Polvorin FC - Gimnastica Torrelavega 15.01.2023 | Deportivo Aragon - Badalona 15.01.2023 | Terrassa - CD Teruel 15.01.2023 | Hercules CF - CD Ibiza Islas Pitiusas 15.01.2023 | Cacereno - Cerdanyola del Valles 15.01.2023 | Lleida - Espanyol Barcelona B 15.01.2023 | Atl. Madrid (A) - CD Estepona 15.01.2023 | Guadalajara - Don Benito 15.01.2023 | Club Marino de Luanco - Compostela 15.01.2023 | Melilla - CD Leganes B 15.01.2023 | Rayo Cantabria - Burgos CF Promesas 15.01.2023 | Betis Deportivo Balompie - CR Granada 15.01.2023 | Real Valladolid Promesas - UP Langreo 15.01.2023 | Alzira - Mallorca B 15.01.2023 | Alfaro CD - CD Arnedo 15.01.2023 | Izarra - Sestao River Club 15.01.2023 | Villanovense - AD Alcorcon B 15.01.2023 | Gimnastica Torrelavega - Coruxo FC 15.01.2023 | CD San Roque de Lepe - FC Cartagena B 15.01.2023 | Yeclano Deportivo - Mar Menor CF 15.01.2023 | Atletico Mancha Real - Sevilla Atletico 15.01.2023 | CD Tudelano - SD Beasain 15.01.2023 | Utebo FC - Racing Rioja CF 15.01.2023 | Deportivo Aragon - UE Costa Brava 15.01.2023 | Ucam Murcia - Recreativo Huelva 15.01.2023 | Real Aviles CF - CD Guijuelo 15.01.2023 | Atletico Sanluqueno CF - CD El Ejido 2012 15.01.2023 | UE Olot - AE Prat 15.01.2023 | Santa Eulalia - Atletico Saguntino 15.01.2023 | UD Socuellamos CF - CD Coria 15.01.2023 | SD Gernika Club - UD Mutilvera 15.01.2023 | Arenas Club Getxo - CA Cirbonero 15.01.2023 | SD Formentera - Valencia B 15.01.2023 | CD Laredo - Ourense CF 15.01.2023 | Velez CF - CD Utrera 15.01.2023 | Deportivo Alaves II - AD San Juan 15.01.2023 | AD Union Adarve - Gimnastica Segoviana 15.01.2023 | SD Tarazona - Real Sociedad C 15.01.2023 | Bergantinos CF - Real Oviedo B 15.01.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - Zamora 15.01.2023 | CD Diocesano - UD Montijo 15.01.2023 | Juventud Torremolinos CF - Xerez Deportivo FC 15.01.2023 | Cadiz CF B - Antequera 15.01.2023 | CE Manresa - CD Ebro 15.01.2023 | CD Atletico Paso - Navalcarnero 15.01.2023 | UD Logrones B - CD Brea 15.01.2023 | Cacereno - CF Talavera de la Reina 15.01.2023 | CD Arenteiro - Polvorin FC 22.01.2023 | Alzira - Badalona 22.01.2023 | Compostela - Real Oviedo B 22.01.2023 | Terrassa - CD Ebro 22.01.2023 | Hercules CF - Mallorca B 22.01.2023 | Cacereno - AD Alcorcon B 22.01.2023 | Lleida - CD Teruel 22.01.2023 | Antequera - CD Utrera 22.01.2023 | Atl. Madrid (A) - Gimnastica Segoviana 22.01.2023 | Guadalajara - CD Coria 22.01.2023 | Club Marino de Luanco - Burgos CF Promesas 22.01.2023 | Rayo Cantabria - Ourense CF 22.01.2023 | Betis Deportivo Balompie - FC Cartagena B 22.01.2023 | Real Valladolid Promesas - Zamora 22.01.2023 | Alzira - UE Costa Brava 22.01.2023 | Alfaro CD - Racing Rioja CF 22.01.2023 | Izarra - CD Tudelano 22.01.2023 | Villanovense - Navalcarnero 22.01.2023 | Gimnastica Torrelavega - Bergantinos CF 22.01.2023 | CD San Roque de Lepe - Mar Menor CF 22.01.2023 | Yeclano Deportivo - Recreativo Huelva 22.01.2023 | Atletico Mancha Real - Xerez Deportivo FC 22.01.2023 | Utebo FC - Real Sociedad C 22.01.2023 | Deportivo Aragon - AE Prat 22.01.2023 | Ucam Murcia - Sevilla Atletico 22.01.2023 | Atletico Sanluqueno CF - CR Granada 22.01.2023 | UE Olot - Espanyol Barcelona B 22.01.2023 | UD Socuellamos CF - UD Montijo 22.01.2023 | SD Gernika Club - CA Cirbonero 22.01.2023 | Arenas Club Getxo - CD Brea 22.01.2023 | SD Formentera - Santa Eulalia 22.01.2023 | CD Laredo - UP Langreo 22.01.2023 | Deportivo Alaves II - UD Mutilvera 22.01.2023 | AD Union Adarve - Don Benito 22.01.2023 | SD Tarazona - Sestao River Club 22.01.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - CD Guijuelo 22.01.2023 | CD Diocesano - Cerdanyola del Valles 22.01.2023 | CD Arenteiro - Coruxo FC 22.01.2023 | Juventud Torremolinos CF - Velez CF 22.01.2023 | Cadiz CF B - CD El Ejido 2012 22.01.2023 | CD Ibiza Islas Pitiusas - Atletico Saguntino 22.01.2023 | AD San Juan - SD Beasain 22.01.2023 | CE Manresa - Valencia B 22.01.2023 | CD Estepona - CD Leganes B 22.01.2023 | CD Atletico Paso - Melilla 22.01.2023 | UD Logrones B - CD Arnedo 22.01.2023 | CD Diocesano - CF Talavera de la Reina 22.01.2023 | Real Aviles CF - Polvorin FC 29.01.2023 | Badalona - Hercules CF 29.01.2023 | Gimnastica Segoviana - CD Estepona 29.01.2023 | Sevilla Atletico - Yeclano Deportivo 29.01.2023 | Valencia B - Terrassa 29.01.2023 | CD Guijuelo - Real Valladolid Promesas 29.01.2023 | Melilla - Villanovense 29.01.2023 | Navalcarnero - Cacereno 29.01.2023 | Sestao River Club - Utebo FC 29.01.2023 | Zamora - CD Laredo 29.01.2023 | Don Benito - Atl. Madrid (A) 29.01.2023 | Mallorca B - CD Ibiza Islas Pitiusas 29.01.2023 | Espanyol Barcelona B - Deportivo Aragon 29.01.2023 | CD Teruel - UE Olot 29.01.2023 | Coruxo FC - Real Aviles CF 29.01.2023 | CD Tudelano - SD Tarazona 29.01.2023 | UE Costa Brava - Hercules CF 29.01.2023 | AE Prat - Alzira 29.01.2023 | CR Granada - Cadiz CF B 29.01.2023 | Santa Eulalia - CE Manresa 29.01.2023 | FC Cartagena B - Atletico Sanluqueno CF 29.01.2023 | UP Langreo - Rayo Cantabria 29.01.2023 | CD El Ejido 2012 - Antequera 29.01.2023 | CD Ebro - Lleida 29.01.2023 | Recreativo Huelva - CD San Roque de Lepe 29.01.2023 | Mar Menor CF - Betis Deportivo Balompie 29.01.2023 | UD Montijo - Guadalajara 29.01.2023 | CA Cirbonero - Deportivo Alaves II 29.01.2023 | Atletico Saguntino - SD Formentera 29.01.2023 | UD Mutilvera - AD San Juan 29.01.2023 | Xerez Deportivo FC - Ucam Murcia 29.01.2023 | Velez CF - Atletico Mancha Real 29.01.2023 | Real Sociedad C - Alfaro CD 29.01.2023 | Bergantinos CF - CD Arenteiro 29.01.2023 | SD Beasain - Izarra 29.01.2023 | CD Coria - AD Union Adarve 29.01.2023 | CD Leganes B - CD Atletico Paso 29.01.2023 | Cerdanyola del Valles - UD Socuellamos CF 29.01.2023 | Ourense CF - Club Marino de Luanco 29.01.2023 | Real Oviedo B - Gimnastica Torrelavega 29.01.2023 | AD Alcorcon B - CD Diocesano 29.01.2023 | Burgos CF Promesas - Compostela 29.01.2023 | CD Utrera - Juventud Torremolinos CF 29.01.2023 | CD Arnedo - Arenas Club Getxo 29.01.2023 | CD Brea - SD Gernika Club 29.01.2023 | Racing Rioja CF - UD Logrones B 29.01.2023 | CF Talavera de la Reina - UD Socuellamos CF 29.01.2023 | Polvorin FC - CD Palencia Cristo Atletico 05.02.2023 | CD Ibiza Islas Pitiusas - Badalona 05.02.2023 | Compostela - Ourense CF 05.02.2023 | Terrassa - Santa Eulalia 05.02.2023 | Hercules CF - AE Prat 05.02.2023 | Cacereno - Melilla 05.02.2023 | Lleida - Valencia B 05.02.2023 | Gimnastica Segoviana - CD Leganes B 05.02.2023 | Antequera - CR Granada 05.02.2023 | Atl. Madrid (A) - CD Coria 05.02.2023 | Guadalajara - Cerdanyola del Valles 05.02.2023 | Club Marino de Luanco - UP Langreo 05.02.2023 | Rayo Cantabria - Zamora 05.02.2023 | Betis Deportivo Balompie - Recreativo Huelva 05.02.2023 | Alzira - Espanyol Barcelona B 05.02.2023 | Alfaro CD - Sestao River Club 05.02.2023 | Mallorca B - Atletico Saguntino 05.02.2023 | Villanovense - CD Atletico Paso 05.02.2023 | CD San Roque de Lepe - Sevilla Atletico 05.02.2023 | Yeclano Deportivo - Xerez Deportivo FC 05.02.2023 | Atletico Mancha Real - Juventud Torremolinos CF 05.02.2023 | Utebo FC - CD Tudelano 05.02.2023 | Deportivo Aragon - CD Teruel 05.02.2023 | Ucam Murcia - Velez CF 05.02.2023 | Real Aviles CF - Bergantinos CF 05.02.2023 | Atletico Sanluqueno CF - Mar Menor CF 05.02.2023 | UE Olot - CD Ebro 05.02.2023 | UD Socuellamos CF - AD Alcorcon B 05.02.2023 | CD El Ejido 2012 - CD Utrera 05.02.2023 | SD Gernika Club - CD Arnedo 05.02.2023 | Arenas Club Getxo - Racing Rioja CF 05.02.2023 | CD Laredo - CD Guijuelo 05.02.2023 | UD Mutilvera - SD Beasain 05.02.2023 | Deportivo Alaves II - CD Brea 05.02.2023 | AD Union Adarve - UD Montijo 05.02.2023 | SD Tarazona - Izarra 05.02.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - Coruxo FC 05.02.2023 | CD Diocesano - Navalcarnero 05.02.2023 | CD Arenteiro - Gimnastica Torrelavega 05.02.2023 | Burgos CF Promesas - Real Oviedo B 05.02.2023 | Cadiz CF B - FC Cartagena B 05.02.2023 | CD Ibiza Islas Pitiusas - UE Costa Brava 05.02.2023 | AD San Juan - CA Cirbonero 05.02.2023 | CE Manresa - SD Formentera 05.02.2023 | CD Estepona - Don Benito 05.02.2023 | UD Logrones B - Real Sociedad C 05.02.2023 | Guadalajara - CF Talavera de la Reina 05.02.2023 | Real Valladolid Promesas - Polvorin FC 12.02.2023 | Badalona - Mallorca B 12.02.2023 | Sevilla Atletico - Betis Deportivo Balompie 12.02.2023 | Valencia B - UE Olot 12.02.2023 | CD Guijuelo - Rayo Cantabria 12.02.2023 | Melilla - CD Diocesano 12.02.2023 | Navalcarnero - UD Socuellamos CF 12.02.2023 | Sestao River Club - UD Logrones B 12.02.2023 | Zamora - Club Marino de Luanco 12.02.2023 | Don Benito - Gimnastica Segoviana 12.02.2023 | Izarra - Utebo FC 12.02.2023 | Gimnastica Torrelavega - Real Aviles CF 12.02.2023 | Espanyol Barcelona B - Hercules CF 12.02.2023 | CD Teruel - Alzira 12.02.2023 | Coruxo FC - Real Valladolid Promesas 12.02.2023 | CD Tudelano - Alfaro CD 12.02.2023 | UE Costa Brava - Mallorca B 12.02.2023 | AE Prat - CD Ibiza Islas Pitiusas 12.02.2023 | CR Granada - CD El Ejido 2012 12.02.2023 | Santa Eulalia - Lleida 12.02.2023 | FC Cartagena B - Antequera 12.02.2023 | UP Langreo - Compostela 12.02.2023 | CD Ebro - Deportivo Aragon 12.02.2023 | Recreativo Huelva - Atletico Sanluqueno CF 12.02.2023 | SD Formentera - Terrassa 12.02.2023 | Mar Menor CF - Cadiz CF B 12.02.2023 | UD Montijo - Atl. Madrid (A) 12.02.2023 | CA Cirbonero - UD Mutilvera 12.02.2023 | Atletico Saguntino - CE Manresa 12.02.2023 | Xerez Deportivo FC - CD San Roque de Lepe 12.02.2023 | Velez CF - Yeclano Deportivo 12.02.2023 | Real Sociedad C - Arenas Club Getxo 12.02.2023 | Bergantinos CF - CD Palencia Cristo Atletico 12.02.2023 | SD Beasain - SD Tarazona 12.02.2023 | CD Coria - CD Estepona 12.02.2023 | CD Leganes B - Villanovense 12.02.2023 | Cerdanyola del Valles - AD Union Adarve 12.02.2023 | Ourense CF - Burgos CF Promesas 12.02.2023 | Real Oviedo B - CD Arenteiro 12.02.2023 | AD Alcorcon B - Guadalajara 12.02.2023 | Juventud Torremolinos CF - Ucam Murcia 12.02.2023 | CD Utrera - Atletico Mancha Real 12.02.2023 | CD Arnedo - Deportivo Alaves II 12.02.2023 | CD Brea - AD San Juan 12.02.2023 | CD Atletico Paso - Cacereno 12.02.2023 | Racing Rioja CF - SD Gernika Club 12.02.2023 | CF Talavera de la Reina - AD Union Adarve 12.02.2023 | Polvorin FC - CD Laredo 19.02.2023 | Badalona - Atletico Saguntino 19.02.2023 | Compostela - Zamora 19.02.2023 | Terrassa - CE Manresa 19.02.2023 | Hercules CF - CD Teruel 19.02.2023 | Cacereno - Villanovense 19.02.2023 | Lleida - SD Formentera 19.02.2023 | Gimnastica Segoviana - CD Coria 19.02.2023 | Antequera - Mar Menor CF 19.02.2023 | Atl. Madrid (A) - Cerdanyola del Valles 19.02.2023 | Guadalajara - Navalcarnero 19.02.2023 | Club Marino de Luanco - CD Guijuelo 19.02.2023 | Betis Deportivo Balompie - Xerez Deportivo FC 19.02.2023 | Real Valladolid Promesas - Bergantinos CF 19.02.2023 | Alzira - CD Ebro 19.02.2023 | Alfaro CD - Izarra 19.02.2023 | Don Benito - CD Leganes B 19.02.2023 | Mallorca B - AE Prat 19.02.2023 | CD San Roque de Lepe - Velez CF 19.02.2023 | Yeclano Deportivo - Juventud Torremolinos CF 19.02.2023 | Utebo FC - SD Tarazona 19.02.2023 | Deportivo Aragon - Valencia B 19.02.2023 | UE Costa Brava - Atletico Saguntino 19.02.2023 | Ucam Murcia - Atletico Mancha Real 19.02.2023 | Real Aviles CF - CD Arenteiro 19.02.2023 | Atletico Sanluqueno CF - Sevilla Atletico 19.02.2023 | UE Olot - Santa Eulalia 19.02.2023 | CR Granada - CD Utrera 19.02.2023 | UD Socuellamos CF - Melilla 19.02.2023 | CD El Ejido 2012 - FC Cartagena B 19.02.2023 | SD Gernika Club - Real Sociedad C 19.02.2023 | Arenas Club Getxo - Sestao River Club 19.02.2023 | CD Laredo - Coruxo FC 19.02.2023 | CA Cirbonero - SD Beasain 19.02.2023 | UD Mutilvera - CD Brea 19.02.2023 | Deportivo Alaves II - Racing Rioja CF 19.02.2023 | AD Union Adarve - AD Alcorcon B 19.02.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - Gimnastica Torrelavega 19.02.2023 | CD Diocesano - CD Atletico Paso 19.02.2023 | Ourense CF - Real Oviedo B 19.02.2023 | Burgos CF Promesas - UP Langreo 19.02.2023 | Cadiz CF B - Recreativo Huelva 19.02.2023 | CD Ibiza Islas Pitiusas - Espanyol Barcelona B 19.02.2023 | AD San Juan - CD Arnedo 19.02.2023 | CD Estepona - UD Montijo 19.02.2023 | UD Logrones B - CD Tudelano 19.02.2023 | Atl. Madrid (A) - CF Talavera de la Reina 19.02.2023 | Rayo Cantabria - Polvorin FC 26.02.2023 | AE Prat - Badalona 26.02.2023 | Sevilla Atletico - Cadiz CF B 26.02.2023 | Valencia B - Alzira 26.02.2023 | CD Guijuelo - Compostela 26.02.2023 | Melilla - Guadalajara 26.02.2023 | Navalcarnero - AD Union Adarve 26.02.2023 | Sestao River Club - SD Gernika Club 26.02.2023 | Zamora - Burgos CF Promesas 26.02.2023 | Izarra - UD Logrones B 26.02.2023 | Villanovense - CD Diocesano 26.02.2023 | Gimnastica Torrelavega - Real Valladolid Promesas 26.02.2023 | Espanyol Barcelona B - Mallorca B 26.02.2023 | CD Teruel - CD Ibiza Islas Pitiusas 26.02.2023 | Coruxo FC - Rayo Cantabria 26.02.2023 | Atletico Mancha Real - Yeclano Deportivo 26.02.2023 | CD Tudelano - Arenas Club Getxo 26.02.2023 | AE Prat - UE Costa Brava 26.02.2023 | Santa Eulalia - Deportivo Aragon 26.02.2023 | FC Cartagena B - CR Granada 26.02.2023 | UP Langreo - Ourense CF 26.02.2023 | CD Ebro - Hercules CF 26.02.2023 | Recreativo Huelva - Antequera 26.02.2023 | SD Formentera - UE Olot 26.02.2023 | Mar Menor CF - CD El Ejido 2012 26.02.2023 | UD Montijo - Gimnastica Segoviana 26.02.2023 | Atletico Saguntino - Terrassa 26.02.2023 | Xerez Deportivo FC - Atletico Sanluqueno CF 26.02.2023 | Velez CF - Betis Deportivo Balompie 26.02.2023 | Real Sociedad C - Deportivo Alaves II 26.02.2023 | SD Tarazona - Alfaro CD 26.02.2023 | Bergantinos CF - CD Laredo 26.02.2023 | SD Beasain - Utebo FC 26.02.2023 | CD Coria - Don Benito 26.02.2023 | CD Leganes B - Cacereno 26.02.2023 | CD Arenteiro - CD Palencia Cristo Atletico 26.02.2023 | Cerdanyola del Valles - CD Estepona 26.02.2023 | Real Oviedo B - Real Aviles CF 26.02.2023 | AD Alcorcon B - Atl. Madrid (A) 26.02.2023 | Juventud Torremolinos CF - CD San Roque de Lepe 26.02.2023 | CD Utrera - Ucam Murcia 26.02.2023 | CD Arnedo - UD Mutilvera 26.02.2023 | CD Brea - CA Cirbonero 26.02.2023 | CE Manresa - Lleida 26.02.2023 | CD Atletico Paso - UD Socuellamos CF 26.02.2023 | Racing Rioja CF - AD San Juan 26.02.2023 | CF Talavera de la Reina - CD Estepona 26.02.2023 | Polvorin FC - Club Marino de Luanco 05.03.2023 | Badalona - Espanyol Barcelona B 05.03.2023 | Hercules CF - Valencia B 05.03.2023 | Lleida - Terrassa 05.03.2023 | Gimnastica Segoviana - Cerdanyola del Valles 05.03.2023 | Antequera - Sevilla Atletico 05.03.2023 | Atl. Madrid (A) - Navalcarnero 05.03.2023 | Guadalajara - CD Atletico Paso 05.03.2023 | Club Marino de Luanco - Coruxo FC 05.03.2023 | Rayo Cantabria - Bergantinos CF 05.03.2023 | Betis Deportivo Balompie - Juventud Torremolinos CF 05.03.2023 | Real Valladolid Promesas - CD Arenteiro 05.03.2023 | Alzira - Santa Eulalia 05.03.2023 | Alfaro CD - Utebo FC 05.03.2023 | Don Benito - UD Montijo 05.03.2023 | Mallorca B - CD Teruel 05.03.2023 | CD San Roque de Lepe - Atletico Mancha Real 05.03.2023 | Yeclano Deportivo - Ucam Murcia 05.03.2023 | Deportivo Aragon - SD Formentera 05.03.2023 | UE Costa Brava - Espanyol Barcelona B 05.03.2023 | AE Prat - Atletico Saguntino 05.03.2023 | Atletico Sanluqueno CF - Velez CF 05.03.2023 | UE Olot - CE Manresa 05.03.2023 | CR Granada - Mar Menor CF 05.03.2023 | FC Cartagena B - CD Utrera 05.03.2023 | UD Socuellamos CF - Villanovense 05.03.2023 | UP Langreo - Real Oviedo B 05.03.2023 | CD El Ejido 2012 - Recreativo Huelva 05.03.2023 | SD Gernika Club - CD Tudelano 05.03.2023 | Arenas Club Getxo - Izarra 05.03.2023 | CD Laredo - Gimnastica Torrelavega 05.03.2023 | CA Cirbonero - CD Arnedo 05.03.2023 | UD Mutilvera - Racing Rioja CF 05.03.2023 | Deportivo Alaves II - Sestao River Club 05.03.2023 | AD Union Adarve - Melilla 05.03.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - Real Aviles CF 05.03.2023 | CD Coria - CD Leganes B 05.03.2023 | CD Diocesano - Cacereno 05.03.2023 | Ourense CF - Zamora 05.03.2023 | Burgos CF Promesas - CD Guijuelo 05.03.2023 | Cadiz CF B - Xerez Deportivo FC 05.03.2023 | CD Brea - SD Beasain 05.03.2023 | CD Ibiza Islas Pitiusas - CD Ebro 05.03.2023 | AD San Juan - Real Sociedad C 05.03.2023 | CD Estepona - AD Alcorcon B 05.03.2023 | UD Logrones B - SD Tarazona 05.03.2023 | Gimnastica Segoviana - CF Talavera de la Reina 05.03.2023 | Compostela - Polvorin FC 12.03.2023 | CD Teruel - Badalona 12.03.2023 | Terrassa - UE Olot 12.03.2023 | Cacereno - UD Socuellamos CF 12.03.2023 | Sevilla Atletico - CD El Ejido 2012 12.03.2023 | Valencia B - CD Ibiza Islas Pitiusas 12.03.2023 | CD Guijuelo - Ourense CF 12.03.2023 | Melilla - Atl. Madrid (A) 12.03.2023 | Navalcarnero - CD Estepona 12.03.2023 | Sestao River Club - AD San Juan 12.03.2023 | Zamora - UP Langreo 12.03.2023 | Izarra - SD Gernika Club 12.03.2023 | Villanovense - Guadalajara 12.03.2023 | Gimnastica Torrelavega - Rayo Cantabria 12.03.2023 | Espanyol Barcelona B - AE Prat 12.03.2023 | CD Teruel - UE Costa Brava 12.03.2023 | Coruxo FC - Compostela 12.03.2023 | Atletico Mancha Real - Betis Deportivo Balompie 12.03.2023 | CD Tudelano - Deportivo Alaves II 12.03.2023 | Utebo FC - UD Logrones B 12.03.2023 | Ucam Murcia - CD San Roque de Lepe 12.03.2023 | Real Aviles CF - Real Valladolid Promesas 12.03.2023 | Santa Eulalia - Hercules CF 12.03.2023 | CD Ebro - Mallorca B 12.03.2023 | Recreativo Huelva - CR Granada 12.03.2023 | SD Formentera - Alzira 12.03.2023 | Mar Menor CF - FC Cartagena B 12.03.2023 | UD Montijo - CD Coria 12.03.2023 | Atletico Saguntino - Lleida 12.03.2023 | Xerez Deportivo FC - Antequera 12.03.2023 | Velez CF - Cadiz CF B 12.03.2023 | Real Sociedad C - UD Mutilvera 12.03.2023 | SD Tarazona - Arenas Club Getxo 12.03.2023 | Bergantinos CF - Club Marino de Luanco 12.03.2023 | SD Beasain - Alfaro CD 12.03.2023 | CD Leganes B - CD Diocesano 12.03.2023 | CD Arenteiro - CD Laredo 12.03.2023 | Cerdanyola del Valles - Don Benito 12.03.2023 | Real Oviedo B - CD Palencia Cristo Atletico 12.03.2023 | AD Alcorcon B - Gimnastica Segoviana 12.03.2023 | Juventud Torremolinos CF - Atletico Sanluqueno CF 12.03.2023 | CD Utrera - Yeclano Deportivo 12.03.2023 | CD Arnedo - CD Brea 12.03.2023 | CE Manresa - Deportivo Aragon 12.03.2023 | CD Atletico Paso - AD Union Adarve 12.03.2023 | Racing Rioja CF - CA Cirbonero 12.03.2023 | CF Talavera de la Reina - Don Benito 12.03.2023 | Polvorin FC - Burgos CF Promesas 19.03.2023 | Badalona - CD Ebro 19.03.2023 | Compostela - Bergantinos CF 19.03.2023 | Hercules CF - SD Formentera 19.03.2023 | Gimnastica Segoviana - Navalcarnero 19.03.2023 | Antequera - Velez CF 19.03.2023 | Atl. Madrid (A) - CD Atletico Paso 19.03.2023 | Guadalajara - Cacereno 19.03.2023 | Club Marino de Luanco - Gimnastica Torrelavega 19.03.2023 | Rayo Cantabria - CD Arenteiro 19.03.2023 | Betis Deportivo Balompie - Ucam Murcia 19.03.2023 | Real Valladolid Promesas - CD Palencia Cristo Atletico 19.03.2023 | Alzira - CE Manresa 19.03.2023 | Zamora - Real Oviedo B 19.03.2023 | Don Benito - AD Alcorcon B 19.03.2023 | Mallorca B - Valencia B 19.03.2023 | Espanyol Barcelona B - Atletico Saguntino 19.03.2023 | CD San Roque de Lepe - Yeclano Deportivo 19.03.2023 | Deportivo Aragon - Terrassa 19.03.2023 | UE Costa Brava - CD Ebro 19.03.2023 | AE Prat - CD Teruel 19.03.2023 | Atletico Sanluqueno CF - Atletico Mancha Real 19.03.2023 | UE Olot - Lleida 19.03.2023 | CR Granada - Sevilla Atletico 19.03.2023 | FC Cartagena B - Recreativo Huelva 19.03.2023 | UD Socuellamos CF - CD Diocesano 19.03.2023 | UP Langreo - CD Guijuelo 19.03.2023 | CD El Ejido 2012 - Xerez Deportivo FC 19.03.2023 | SD Gernika Club - SD Tarazona 19.03.2023 | Arenas Club Getxo - Utebo FC 19.03.2023 | CD Laredo - Real Aviles CF 19.03.2023 | Mar Menor CF - CD Utrera 19.03.2023 | UD Montijo - CD Leganes B 19.03.2023 | CA Cirbonero - Real Sociedad C 19.03.2023 | UD Mutilvera - Sestao River Club 19.03.2023 | Deportivo Alaves II - Izarra 19.03.2023 | AD Union Adarve - Villanovense 19.03.2023 | CD Coria - Cerdanyola del Valles 19.03.2023 | Burgos CF Promesas - Coruxo FC 19.03.2023 | Cadiz CF B - Juventud Torremolinos CF 19.03.2023 | CD Arnedo - SD Beasain 19.03.2023 | CD Brea - Racing Rioja CF 19.03.2023 | CD Ibiza Islas Pitiusas - Santa Eulalia 19.03.2023 | AD San Juan - CD Tudelano 19.03.2023 | CD Estepona - Melilla 19.03.2023 | UD Logrones B - Alfaro CD 19.03.2023 | CD Coria - CF Talavera de la Reina 19.03.2023 | Ourense CF - Polvorin FC 26.03.2023 | Valencia B - Badalona 26.03.2023 | Terrassa - Alzira 26.03.2023 | Cacereno - AD Union Adarve 26.03.2023 | Lleida - Deportivo Aragon 26.03.2023 | Sevilla Atletico - FC Cartagena B 26.03.2023 | Valencia B - UE Costa Brava 26.03.2023 | CD Guijuelo - Zamora 26.03.2023 | Melilla - Gimnastica Segoviana 26.03.2023 | Navalcarnero - Don Benito 26.03.2023 | Sestao River Club - CA Cirbonero 26.03.2023 | Alfaro CD - Arenas Club Getxo 26.03.2023 | Izarra - AD San Juan 26.03.2023 | Villanovense - Atl. Madrid (A) 26.03.2023 | Gimnastica Torrelavega - Compostela 26.03.2023 | CD Teruel - Espanyol Barcelona B 26.03.2023 | Coruxo FC - Ourense CF 26.03.2023 | Yeclano Deportivo - Betis Deportivo Balompie 26.03.2023 | Atletico Mancha Real - Cadiz CF B 26.03.2023 | CD Tudelano - UD Mutilvera 26.03.2023 | Utebo FC - SD Gernika Club 26.03.2023 | Ucam Murcia - Atletico Sanluqueno CF 26.03.2023 | Real Aviles CF - Rayo Cantabria 26.03.2023 | Santa Eulalia - Mallorca B 26.03.2023 | CD Ebro - AE Prat 26.03.2023 | Recreativo Huelva - Mar Menor CF 26.03.2023 | SD Formentera - CD Ibiza Islas Pitiusas 26.03.2023 | Atletico Saguntino - UE Olot 26.03.2023 | Xerez Deportivo FC - CR Granada 26.03.2023 | Velez CF - CD El Ejido 2012 26.03.2023 | Real Sociedad C - CD Brea 26.03.2023 | SD Tarazona - Deportivo Alaves II 26.03.2023 | Bergantinos CF - Burgos CF Promesas 26.03.2023 | SD Beasain - UD Logrones B 26.03.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - CD Laredo 26.03.2023 | CD Diocesano - Guadalajara 26.03.2023 | CD Leganes B - UD Socuellamos CF 26.03.2023 | CD Arenteiro - Club Marino de Luanco 26.03.2023 | Cerdanyola del Valles - UD Montijo 26.03.2023 | Real Oviedo B - Real Valladolid Promesas 26.03.2023 | AD Alcorcon B - CD Coria 26.03.2023 | Juventud Torremolinos CF - Antequera 26.03.2023 | CD Utrera - CD San Roque de Lepe 26.03.2023 | CE Manresa - Hercules CF 26.03.2023 | CD Atletico Paso - CD Estepona 26.03.2023 | Racing Rioja CF - CD Arnedo 26.03.2023 | CF Talavera de la Reina - UD Montijo 26.03.2023 | Polvorin FC - UP Langreo 02.04.2023 | Badalona - Santa Eulalia 02.04.2023 | Compostela - CD Arenteiro 02.04.2023 | Hercules CF - Terrassa 02.04.2023 | Gimnastica Segoviana - CD Atletico Paso 02.04.2023 | Antequera - Atletico Mancha Real 02.04.2023 | Atl. Madrid (A) - Cacereno 02.04.2023 | Guadalajara - UD Socuellamos CF 02.04.2023 | CD Guijuelo - Real Oviedo B 02.04.2023 | Club Marino de Luanco - Real Aviles CF 02.04.2023 | Rayo Cantabria - CD Palencia Cristo Atletico 02.04.2023 | Betis Deportivo Balompie - CD San Roque de Lepe 02.04.2023 | Alzira - Lleida 02.04.2023 | Don Benito - Melilla 02.04.2023 | Mallorca B - SD Formentera 02.04.2023 | Espanyol Barcelona B - CD Ebro 02.04.2023 | CD Teruel - Atletico Saguntino 02.04.2023 | Deportivo Aragon - UE Olot 02.04.2023 | UE Costa Brava - Santa Eulalia 02.04.2023 | AE Prat - Valencia B 02.04.2023 | Atletico Sanluqueno CF - Yeclano Deportivo 02.04.2023 | CR Granada - Velez CF 02.04.2023 | FC Cartagena B - Xerez Deportivo FC 02.04.2023 | UP Langreo - Coruxo FC 02.04.2023 | CD El Ejido 2012 - Juventud Torremolinos CF 02.04.2023 | SD Gernika Club - Alfaro CD 02.04.2023 | Recreativo Huelva - CD Utrera 02.04.2023 | Arenas Club Getxo - UD Logrones B 02.04.2023 | CD Laredo - Real Valladolid Promesas 02.04.2023 | Mar Menor CF - Sevilla Atletico 02.04.2023 | UD Montijo - AD Alcorcon B 02.04.2023 | CA Cirbonero - CD Tudelano 02.04.2023 | UD Mutilvera - Izarra 02.04.2023 | Deportivo Alaves II - Utebo FC 02.04.2023 | AD Union Adarve - CD Diocesano 02.04.2023 | CD Coria - Navalcarnero 02.04.2023 | Cerdanyola del Valles - CD Leganes B 02.04.2023 | Ourense CF - Bergantinos CF 02.04.2023 | Burgos CF Promesas - Gimnastica Torrelavega 02.04.2023 | Cadiz CF B - Ucam Murcia 02.04.2023 | CD Arnedo - Real Sociedad C 02.04.2023 | CD Brea - Sestao River Club 02.04.2023 | CD Ibiza Islas Pitiusas - CE Manresa 02.04.2023 | AD San Juan - SD Tarazona 02.04.2023 | CD Estepona - Villanovense 02.04.2023 | Racing Rioja CF - SD Beasain 02.04.2023 | CF Talavera de la Reina - CD Leganes B 02.04.2023 | Zamora - Polvorin FC 09.04.2023 | SD Formentera - Badalona 09.04.2023 | Terrassa - CD Ibiza Islas Pitiusas 09.04.2023 | Cacereno - CD Estepona 09.04.2023 | Lleida - Hercules CF 09.04.2023 | Sevilla Atletico - Recreativo Huelva 09.04.2023 | Valencia B - Espanyol Barcelona B 09.04.2023 | Melilla - CD Coria 09.04.2023 | Navalcarnero - UD Montijo 09.04.2023 | Real Valladolid Promesas - Rayo Cantabria 09.04.2023 | Sestao River Club - CD Arnedo 09.04.2023 | Alfaro CD - Deportivo Alaves II 09.04.2023 | Izarra - CA Cirbonero 09.04.2023 | Villanovense - Gimnastica Segoviana 09.04.2023 | Gimnastica Torrelavega - Ourense CF 09.04.2023 | CD San Roque de Lepe - Atletico Sanluqueno CF 09.04.2023 | Coruxo FC - Zamora 09.04.2023 | Yeclano Deportivo - Cadiz CF B 09.04.2023 | Atletico Mancha Real - CD El Ejido 2012 09.04.2023 | CD Tudelano - CD Brea 09.04.2023 | Utebo FC - AD San Juan 09.04.2023 | Ucam Murcia - Antequera 09.04.2023 | Real Aviles CF - Compostela 09.04.2023 | UE Olot - Alzira 09.04.2023 | Santa Eulalia - AE Prat 09.04.2023 | UD Socuellamos CF - AD Union Adarve 09.04.2023 | CD Ebro - CD Teruel 09.04.2023 | SD Formentera - UE Costa Brava 09.04.2023 | Atletico Saguntino - Deportivo Aragon 09.04.2023 | Xerez Deportivo FC - Mar Menor CF 09.04.2023 | Velez CF - FC Cartagena B 09.04.2023 | Real Sociedad C - Racing Rioja CF 09.04.2023 | SD Tarazona - UD Mutilvera 09.04.2023 | Bergantinos CF - UP Langreo 09.04.2023 | SD Beasain - Arenas Club Getxo 09.04.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - Club Marino de Luanco 09.04.2023 | CD Diocesano - Atl. Madrid (A) 09.04.2023 | CD Leganes B - Guadalajara 09.04.2023 | CD Arenteiro - Burgos CF Promesas 09.04.2023 | Real Oviedo B - CD Laredo 09.04.2023 | AD Alcorcon B - Cerdanyola del Valles 09.04.2023 | Juventud Torremolinos CF - CR Granada 09.04.2023 | CD Utrera - Betis Deportivo Balompie 09.04.2023 | CE Manresa - Mallorca B 09.04.2023 | CD Atletico Paso - Don Benito 09.04.2023 | UD Logrones B - SD Gernika Club 09.04.2023 | AD Alcorcon B - CF Talavera de la Reina 09.04.2023 | Polvorin FC - CD Guijuelo 16.04.2023 | Badalona - CE Manresa 16.04.2023 | Compostela - CD Palencia Cristo Atletico 16.04.2023 | Hercules CF - UE Olot 16.04.2023 | Gimnastica Segoviana - Cacereno 16.04.2023 | Sevilla Atletico - CD Utrera 16.04.2023 | Antequera - Yeclano Deportivo 16.04.2023 | Atl. Madrid (A) - UD Socuellamos CF 16.04.2023 | CD Guijuelo - Coruxo FC 16.04.2023 | Club Marino de Luanco - Real Valladolid Promesas 16.04.2023 | Rayo Cantabria - CD Laredo 16.04.2023 | Alzira - Deportivo Aragon 16.04.2023 | Zamora - Bergantinos CF 16.04.2023 | Don Benito - Villanovense 16.04.2023 | Mallorca B - Terrassa 16.04.2023 | Espanyol Barcelona B - Santa Eulalia 16.04.2023 | CD Teruel - Valencia B 16.04.2023 | UE Costa Brava - CE Manresa 16.04.2023 | AE Prat - SD Formentera 16.04.2023 | Atletico Sanluqueno CF - Betis Deportivo Balompie 16.04.2023 | CR Granada - Atletico Mancha Real 16.04.2023 | FC Cartagena B - Juventud Torremolinos CF 16.04.2023 | UP Langreo - Gimnastica Torrelavega 16.04.2023 | CD El Ejido 2012 - Ucam Murcia 16.04.2023 | CD Ebro - Atletico Saguntino 16.04.2023 | SD Gernika Club - Arenas Club Getxo 16.04.2023 | Recreativo Huelva - Xerez Deportivo FC 16.04.2023 | Mar Menor CF - Velez CF 16.04.2023 | UD Montijo - Melilla 16.04.2023 | CA Cirbonero - SD Tarazona 16.04.2023 | UD Mutilvera - Utebo FC 16.04.2023 | Real Sociedad C - SD Beasain 16.04.2023 | Deportivo Alaves II - UD Logrones B 16.04.2023 | AD Union Adarve - Guadalajara 16.04.2023 | CD Coria - CD Atletico Paso 16.04.2023 | Cerdanyola del Valles - Navalcarnero 16.04.2023 | Ourense CF - CD Arenteiro 16.04.2023 | AD Alcorcon B - CD Leganes B 16.04.2023 | Burgos CF Promesas - Real Aviles CF 16.04.2023 | Cadiz CF B - CD San Roque de Lepe 16.04.2023 | CD Arnedo - CD Tudelano 16.04.2023 | CD Brea - Izarra 16.04.2023 | CD Ibiza Islas Pitiusas - Lleida 16.04.2023 | AD San Juan - Alfaro CD 16.04.2023 | CD Estepona - CD Diocesano 16.04.2023 | Racing Rioja CF - Sestao River Club 16.04.2023 | CF Talavera de la Reina - Navalcarnero 16.04.2023 | Polvorin FC - Real Oviedo B 23.04.2023 | Terrassa - Badalona 23.04.2023 | Terrassa - UE Costa Brava 23.04.2023 | Cacereno - Don Benito 23.04.2023 | Lleida - Mallorca B 23.04.2023 | Guadalajara - Atl. Madrid (A) 23.04.2023 | Valencia B - CD Ebro 23.04.2023 | Melilla - Cerdanyola del Valles 23.04.2023 | Navalcarnero - AD Alcorcon B 23.04.2023 | Betis Deportivo Balompie - Cadiz CF B 23.04.2023 | Real Valladolid Promesas - Compostela 23.04.2023 | Sestao River Club - Real Sociedad C 23.04.2023 | Alfaro CD - UD Mutilvera 23.04.2023 | Izarra - CD Arnedo 23.04.2023 | Villanovense - CD Coria 23.04.2023 | Gimnastica Torrelavega - Zamora 23.04.2023 | CD San Roque de Lepe - Antequera 23.04.2023 | Yeclano Deportivo - CD El Ejido 2012 23.04.2023 | Atletico Mancha Real - FC Cartagena B 23.04.2023 | CD Tudelano - Racing Rioja CF 23.04.2023 | Utebo FC - CA Cirbonero 23.04.2023 | Deportivo Aragon - Hercules CF 23.04.2023 | Ucam Murcia - CR Granada 23.04.2023 | Real Aviles CF - Ourense CF 23.04.2023 | UE Olot - CD Ibiza Islas Pitiusas 23.04.2023 | Santa Eulalia - CD Teruel 23.04.2023 | UD Socuellamos CF - CD Estepona 23.04.2023 | Arenas Club Getxo - Deportivo Alaves II 23.04.2023 | SD Formentera - Espanyol Barcelona B 23.04.2023 | CD Laredo - Club Marino de Luanco 23.04.2023 | Atletico Saguntino - Alzira 23.04.2023 | Xerez Deportivo FC - Sevilla Atletico 23.04.2023 | Velez CF - Recreativo Huelva 23.04.2023 | SD Tarazona - CD Brea 23.04.2023 | Bergantinos CF - CD Guijuelo 23.04.2023 | SD Beasain - SD Gernika Club 23.04.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - Burgos CF Promesas 23.04.2023 | CD Diocesano - Gimnastica Segoviana 23.04.2023 | CD Leganes B - AD Union Adarve 23.04.2023 | CD Arenteiro - UP Langreo 23.04.2023 | Real Oviedo B - Rayo Cantabria 23.04.2023 | Juventud Torremolinos CF - Mar Menor CF 23.04.2023 | CD Utrera - Atletico Sanluqueno CF 23.04.2023 | CE Manresa - AE Prat 23.04.2023 | CD Atletico Paso - UD Montijo 23.04.2023 | UD Logrones B - AD San Juan 23.04.2023 | Melilla - CF Talavera de la Reina 23.04.2023 | Coruxo FC - Polvorin FC 30.04.2023 | Badalona - Lleida 30.04.2023 | Compostela - CD Laredo 30.04.2023 | Hercules CF - Alzira 30.04.2023 | Gimnastica Segoviana - UD Socuellamos CF 30.04.2023 | Sevilla Atletico - Velez CF 30.04.2023 | Antequera - Betis Deportivo Balompie 30.04.2023 | Atl. Madrid (A) - AD Union Adarve 30.04.2023 | Valencia B - Atletico Saguntino 30.04.2023 | CD Guijuelo - Gimnastica Torrelavega 30.04.2023 | Club Marino de Luanco - Rayo Cantabria 30.04.2023 | Navalcarnero - CD Leganes B 30.04.2023 | Sestao River Club - SD Beasain 30.04.2023 | Zamora - CD Arenteiro 30.04.2023 | Don Benito - CD Diocesano 30.04.2023 | Mallorca B - UE Olot 30.04.2023 | Espanyol Barcelona B - CE Manresa 30.04.2023 | CD Teruel - SD Formentera 30.04.2023 | Coruxo FC - Real Oviedo B 30.04.2023 | UE Costa Brava - Lleida 30.04.2023 | AE Prat - Terrassa 30.04.2023 | CR Granada - Yeclano Deportivo 30.04.2023 | FC Cartagena B - Ucam Murcia 30.04.2023 | UP Langreo - Real Aviles CF 30.04.2023 | CD El Ejido 2012 - CD San Roque de Lepe 30.04.2023 | CD Ebro - Santa Eulalia 30.04.2023 | Recreativo Huelva - Juventud Torremolinos CF 30.04.2023 | Mar Menor CF - Atletico Mancha Real 30.04.2023 | UD Montijo - Villanovense 30.04.2023 | CA Cirbonero - Alfaro CD 30.04.2023 | UD Mutilvera - UD Logrones B 30.04.2023 | Xerez Deportivo FC - CD Utrera 30.04.2023 | Real Sociedad C - CD Tudelano 30.04.2023 | Deportivo Alaves II - SD Gernika Club 30.04.2023 | CD Coria - Cacereno 30.04.2023 | Cerdanyola del Valles - CD Atletico Paso 30.04.2023 | Ourense CF - CD Palencia Cristo Atletico 30.04.2023 | AD Alcorcon B - Melilla 30.04.2023 | Burgos CF Promesas - Real Valladolid Promesas 30.04.2023 | Cadiz CF B - Atletico Sanluqueno CF 30.04.2023 | CD Arnedo - SD Tarazona 30.04.2023 | CD Brea - Utebo FC 30.04.2023 | CD Ibiza Islas Pitiusas - Deportivo Aragon 30.04.2023 | AD San Juan - Arenas Club Getxo 30.04.2023 | CD Estepona - Guadalajara 30.04.2023 | Racing Rioja CF - Izarra 30.04.2023 | CF Talavera de la Reina - CD Atletico Paso 30.04.2023 | Polvorin FC - Bergantinos CF 07.05.2023 | UE Olot - Badalona 07.05.2023 | Terrassa - Espanyol Barcelona B 07.05.2023 | Hercules CF - Atletico Saguntino 07.05.2023 | Cacereno - UD Montijo 07.05.2023 | Lleida - AE Prat 07.05.2023 | Atl. Madrid (A) - CD Leganes B 07.05.2023 | Guadalajara - Gimnastica Segoviana 07.05.2023 | Club Marino de Luanco - Real Oviedo B 07.05.2023 | Melilla - Navalcarnero 07.05.2023 | Rayo Cantabria - Compostela 07.05.2023 | Betis Deportivo Balompie - CD El Ejido 2012 07.05.2023 | Real Valladolid Promesas - Ourense CF 07.05.2023 | Alzira - CD Ibiza Islas Pitiusas 07.05.2023 | Alfaro CD - CD Brea 07.05.2023 | Izarra - Real Sociedad C 07.05.2023 | Villanovense - Cerdanyola del Valles 07.05.2023 | CD San Roque de Lepe - CR Granada 07.05.2023 | Yeclano Deportivo - FC Cartagena B 07.05.2023 | Atletico Mancha Real - Recreativo Huelva 07.05.2023 | CD Tudelano - Sestao River Club 07.05.2023 | Utebo FC - CD Arnedo 07.05.2023 | Deportivo Aragon - Mallorca B 07.05.2023 | Ucam Murcia - Mar Menor CF 07.05.2023 | Real Aviles CF - Zamora 07.05.2023 | Atletico Sanluqueno CF - Antequera 07.05.2023 | UE Olot - UE Costa Brava 07.05.2023 | Santa Eulalia - Valencia B 07.05.2023 | UD Socuellamos CF - Don Benito 07.05.2023 | SD Gernika Club - AD San Juan 07.05.2023 | Arenas Club Getxo - UD Mutilvera 07.05.2023 | SD Formentera - CD Ebro 07.05.2023 | CD Laredo - Burgos CF Promesas 07.05.2023 | Velez CF - Xerez Deportivo FC 07.05.2023 | Deportivo Alaves II - SD Beasain 07.05.2023 | AD Union Adarve - CD Estepona 07.05.2023 | SD Tarazona - Racing Rioja CF 07.05.2023 | Bergantinos CF - Coruxo FC 07.05.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - UP Langreo 07.05.2023 | CD Diocesano - CD Coria 07.05.2023 | CD Arenteiro - CD Guijuelo 07.05.2023 | Juventud Torremolinos CF - Sevilla Atletico 07.05.2023 | Cadiz CF B - CD Utrera 07.05.2023 | CE Manresa - CD Teruel 07.05.2023 | CD Atletico Paso - AD Alcorcon B 07.05.2023 | UD Logrones B - CA Cirbonero 07.05.2023 | Villanovense - CF Talavera de la Reina 07.05.2023 | Gimnastica Torrelavega - Polvorin FC 14.05.2023 | Badalona - Deportivo Aragon 14.05.2023 | Compostela - Club Marino de Luanco 14.05.2023 | Gimnastica Segoviana - AD Union Adarve 14.05.2023 | Sevilla Atletico - Atletico Mancha Real 14.05.2023 | Antequera - Cadiz CF B 14.05.2023 | Valencia B - SD Formentera 14.05.2023 | CD Guijuelo - Real Aviles CF 14.05.2023 | Navalcarnero - CD Atletico Paso 14.05.2023 | Sestao River Club - Izarra 14.05.2023 | Zamora - CD Palencia Cristo Atletico 14.05.2023 | Don Benito - Guadalajara 14.05.2023 | Mallorca B - Alzira 14.05.2023 | Espanyol Barcelona B - Lleida 14.05.2023 | CD Teruel - Terrassa 14.05.2023 | Coruxo FC - Gimnastica Torrelavega 14.05.2023 | UE Costa Brava - Deportivo Aragon 14.05.2023 | AE Prat - UE Olot 14.05.2023 | CR Granada - Betis Deportivo Balompie 14.05.2023 | FC Cartagena B - CD San Roque de Lepe 14.05.2023 | UP Langreo - Real Valladolid Promesas 14.05.2023 | CD El Ejido 2012 - Atletico Sanluqueno CF 14.05.2023 | CD Ebro - CE Manresa 14.05.2023 | Recreativo Huelva - Ucam Murcia 14.05.2023 | Mar Menor CF - Yeclano Deportivo 14.05.2023 | UD Montijo - CD Diocesano 14.05.2023 | CA Cirbonero - Arenas Club Getxo 14.05.2023 | Atletico Saguntino - Santa Eulalia 14.05.2023 | UD Mutilvera - SD Gernika Club 14.05.2023 | Xerez Deportivo FC - Juventud Torremolinos CF 14.05.2023 | Real Sociedad C - SD Tarazona 14.05.2023 | SD Beasain - CD Tudelano 14.05.2023 | CD Coria - UD Socuellamos CF 14.05.2023 | CD Leganes B - Melilla 14.05.2023 | Cerdanyola del Valles - Cacereno 14.05.2023 | Ourense CF - CD Laredo 14.05.2023 | Real Oviedo B - Bergantinos CF 14.05.2023 | AD Alcorcon B - Villanovense 14.05.2023 | Burgos CF Promesas - Rayo Cantabria 14.05.2023 | CD Utrera - Velez CF 14.05.2023 | CD Arnedo - Alfaro CD 14.05.2023 | CD Brea - UD Logrones B 14.05.2023 | CD Ibiza Islas Pitiusas - Hercules CF 14.05.2023 | AD San Juan - Deportivo Alaves II 14.05.2023 | CD Estepona - Atl. Madrid (A) 14.05.2023 | Racing Rioja CF - Utebo FC 14.05.2023 | CF Talavera de la Reina - Cacereno 14.05.2023 | Polvorin FC - CD Arenteiro