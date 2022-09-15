15.09.2022 | 15:00 | Karaman Belediyespor-Burdur Mehmet Akif Ersoy Universitesi Gsk | Türkiye Kupası | 1. Hafta

Karaman Belediyespor ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Universitesi Gsk 22/23 Türkiye Kupası 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Karaman Belediyespor-Burdur Mehmet Akif Ersoy Universitesi Gsk maçı, Kemal Kaynas Stadium'nde oynanıyor. Karaman Belediyespor-Burdur Mehmet Akif Ersoy Universitesi Gsk maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Karaman Belediyespor-Burdur Mehmet Akif Ersoy Universitesi Gsk
Maçın Tarihi ve Saati: 15.09.2022 / 15:00
Maçın Hakemi: