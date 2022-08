Maçları Filtrele

28.08.2022 | Avaldsnes IL - Roa 20.03.2022 | LSK Kvinner - Kolbotn 20.03.2022 | Roa - SK Brann 20.03.2022 | Rosenborg BK Kvinner - Avaldsnes IL 20.03.2022 | Arna-Bjornar - Lyn 21.03.2022 | Valerenga IF - Stabaek IF 27.03.2022 | SK Brann - Arna-Bjornar 27.03.2022 | Stabaek IF - Rosenborg BK Kvinner 27.03.2022 | Avaldsnes IL - LSK Kvinner 27.03.2022 | Kolbotn - Roa 27.03.2022 | Lyn - Valerenga IF 03.04.2022 | Avaldsnes IL - Arna-Bjornar 03.04.2022 | LSK Kvinner - SK Brann 03.04.2022 | Valerenga IF - Roa 03.04.2022 | Stabaek IF - Lyn 03.04.2022 | Rosenborg BK Kvinner - Kolbotn 18.04.2022 | Kolbotn - Stabaek IF 18.04.2022 | Lyn - LSK Kvinner 18.04.2022 | Roa - Avaldsnes IL 18.04.2022 | Arna-Bjornar - Valerenga IF 18.04.2022 | SK Brann - Rosenborg BK Kvinner 23.04.2022 | Valerenga IF - Kolbotn 24.04.2022 | Rosenborg BK Kvinner - Arna-Bjornar 24.04.2022 | Stabaek IF - SK Brann 24.04.2022 | LSK Kvinner - Roa 24.04.2022 | Avaldsnes IL - Lyn 27.04.2022 | Roa - Rosenborg BK Kvinner 27.04.2022 | Arna-Bjornar - Stabaek IF 27.04.2022 | Lyn - SK Brann 27.04.2022 | Kolbotn - Avaldsnes IL 27.04.2022 | LSK Kvinner - Valerenga IF 30.04.2022 | Stabaek IF - Roa 01.05.2022 | Arna-Bjornar - LSK Kvinner 01.05.2022 | Valerenga IF - Avaldsnes IL 01.05.2022 | Rosenborg BK Kvinner - Lyn 01.05.2022 | SK Brann - Kolbotn 04.05.2022 | Rosenborg BK Kvinner - Stabaek IF 08.05.2022 | Kolbotn - Arna-Bjornar 08.05.2022 | Avaldsnes IL - Stabaek IF 08.05.2022 | Valerenga IF - SK Brann 08.05.2022 | Roa - Lyn 08.05.2022 | LSK Kvinner - Rosenborg BK Kvinner 15.05.2022 | SK Brann - Avaldsnes IL 22.05.2022 | Valerenga IF - Arna-Bjornar 22.05.2022 | Avaldsnes IL - Rosenborg BK Kvinner 22.05.2022 | Roa - Stabaek IF 22.05.2022 | Kolbotn - SK Brann 22.05.2022 | LSK Kvinner - Lyn 25.05.2022 | Rosenborg BK Kvinner - LSK Kvinner 25.05.2022 | Arna-Bjornar - Kolbotn 25.05.2022 | SK Brann - Roa 25.05.2022 | Lyn - Avaldsnes IL 25.05.2022 | Stabaek IF - Valerenga IF 28.05.2022 | Valerenga IF - Rosenborg BK Kvinner 29.05.2022 | Roa - Arna-Bjornar 29.05.2022 | LSK Kvinner - Stabaek IF 29.05.2022 | Avaldsnes IL - SK Brann 29.05.2022 | Kolbotn - Lyn 05.06.2022 | Arna-Bjornar - Rosenborg BK Kvinner 05.06.2022 | Kolbotn - LSK Kvinner 05.06.2022 | Lyn - Roa 05.06.2022 | Stabaek IF - Avaldsnes IL 05.06.2022 | SK Brann - Valerenga IF 12.06.2022 | LSK Kvinner - Arna-Bjornar 12.06.2022 | Lyn - Stabaek IF 12.06.2022 | Avaldsnes IL - Kolbotn 12.06.2022 | Roa - Valerenga IF 12.06.2022 | Rosenborg BK Kvinner - SK Brann 18.06.2022 | Arna-Bjornar - Roa 18.06.2022 | Stabaek IF - LSK Kvinner 18.06.2022 | Lyn - Kolbotn 18.06.2022 | Rosenborg BK Kvinner - Valerenga IF 03.08.2022 | Arna-Bjornar - SK Brann 06.08.2022 | Stabaek IF - Kolbotn 06.08.2022 | Rosenborg BK Kvinner - Roa 06.08.2022 | Valerenga IF - LSK Kvinner 07.08.2022 | Arna-Bjornar - Avaldsnes IL 07.08.2022 | SK Brann - Lyn 13.08.2022 | SK Brann - Stabaek IF 14.08.2022 | Avaldsnes IL - Valerenga IF 14.08.2022 | Lyn - Arna-Bjornar 14.08.2022 | Kolbotn - Rosenborg BK Kvinner 14.08.2022 | Roa - LSK Kvinner 20.08.2022 | Valerenga IF - Lyn 21.08.2022 | Roa - Kolbotn 21.08.2022 | LSK Kvinner - Avaldsnes IL 28.08.2022 | Stabaek IF - Arna-Bjornar 28.08.2022 | Lyn - Rosenborg BK Kvinner 28.08.2022 | SK Brann - LSK Kvinner 28.08.2022 | Kolbotn - Valerenga IF