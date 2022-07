Maçları Filtrele

24.07.2022 | Guarani FC SP - Brusque FC SC 09.04.2022 | Brusque FC SC - Guarani FC SP 09.04.2022 | CR Vasco da Gama RJ - Vila Nova FC GO 09.04.2022 | EC Bahia BA - Cruzeiro EC MG 09.04.2022 | Chapecoense SC - Ituano FC SP 09.04.2022 | AA Ponte Preta SP - Gremio FB Porto Alegrense RS 10.04.2022 | SC Recife PE - Sampaio Correa FC MA 10.04.2022 | Tombense FC MG - Operario Ferroviario EC PR 10.04.2022 | Londrina EC PR - Nautico PE 13.04.2022 | Vila Nova FC GO - Gremio Novorizontino SP 13.04.2022 | Cruzeiro EC MG - Brusque FC SC 15.04.2022 | Criciuma EC SC - Londrina EC PR 16.04.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Chapecoense SC 16.04.2022 | Nautico PE - EC Bahia BA 16.04.2022 | Operario Ferroviario EC PR - AA Ponte Preta SP 16.04.2022 | Ituano FC SP - CS Alagoano AL 16.04.2022 | Sampaio Correa FC MA - Tombense FC MG 17.04.2022 | Guarani FC SP - SC Recife PE 17.04.2022 | CR Brasil AL - CR Vasco da Gama RJ 21.04.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Guarani FC SP 22.04.2022 | Londrina EC PR - Gremio Novorizontino SP 23.04.2022 | CS Alagoano AL - EC Bahia BA 23.04.2022 | Chapecoense SC - CR Vasco da Gama RJ 23.04.2022 | Criciuma EC SC - SC Recife PE 23.04.2022 | AA Ponte Preta SP - CR Brasil AL 24.04.2022 | Sampaio Correa FC MA - Brusque FC SC 24.04.2022 | Tombense FC MG - Cruzeiro EC MG 24.04.2022 | Ituano FC SP - Vila Nova FC GO 24.04.2022 | Nautico PE - Operario Ferroviario EC PR 27.04.2022 | SC Recife PE - Ituano FC SP 27.04.2022 | Gremio Novorizontino SP - Chapecoense SC 27.04.2022 | Brusque FC SC - CS Alagoano AL 27.04.2022 | Vila Nova FC GO - Tombense FC MG 27.04.2022 | EC Bahia BA - Sampaio Correa FC MA 27.04.2022 | Cruzeiro EC MG - Londrina EC PR 28.04.2022 | CR Brasil AL - Nautico PE 28.04.2022 | Operario Ferroviario EC PR - Gremio FB Porto Alegrense RS 28.04.2022 | Guarani FC SP - Criciuma EC SC 28.04.2022 | CR Vasco da Gama RJ - AA Ponte Preta SP 30.04.2022 | Londrina EC PR - Vila Nova FC GO 30.04.2022 | Ituano FC SP - EC Bahia BA 30.04.2022 | CS Alagoano AL - SC Recife PE 30.04.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - CR Brasil AL 30.04.2022 | Sampaio Correa FC MA - Operario Ferroviario EC PR 01.05.2022 | Chapecoense SC - Cruzeiro EC MG 01.05.2022 | AA Ponte Preta SP - Brusque FC SC 01.05.2022 | Criciuma EC SC - Gremio Novorizontino SP 02.05.2022 | Tombense FC MG - CR Vasco da Gama RJ 04.05.2022 | EC Bahia BA - Londrina EC PR 04.05.2022 | Nautico PE - Guarani FC SP 05.05.2022 | Gremio Novorizontino SP - CR Brasil AL 05.05.2022 | CS Alagoano AL - Criciuma EC SC 06.05.2022 | Brusque FC SC - Chapecoense SC 07.05.2022 | Vila Nova FC GO - Nautico PE 07.05.2022 | SC Recife PE - Tombense FC MG 07.05.2022 | Operario Ferroviario EC PR - Criciuma EC SC 08.05.2022 | CR Vasco da Gama RJ - CS Alagoano AL 08.05.2022 | Gremio Novorizontino SP - Ituano FC SP 08.05.2022 | Guarani FC SP - AA Ponte Preta SP 08.05.2022 | Cruzeiro EC MG - Gremio FB Porto Alegrense RS 10.05.2022 | CR Brasil AL - Sampaio Correa FC MA 14.05.2022 | AA Ponte Preta SP - Gremio Novorizontino SP 14.05.2022 | Chapecoense SC - SC Recife PE 14.05.2022 | Londrina EC PR - Brusque FC SC 14.05.2022 | Criciuma EC SC - CR Brasil AL 14.05.2022 | Tombense FC MG - Guarani FC SP 15.05.2022 | Sampaio Correa FC MA - Vila Nova FC GO 15.05.2022 | CS Alagoano AL - Operario Ferroviario EC PR 15.05.2022 | Nautico PE - Cruzeiro EC MG 15.05.2022 | CR Vasco da Gama RJ - EC Bahia BA 17.05.2022 | Ituano FC SP - Gremio FB Porto Alegrense RS 18.05.2022 | Gremio Novorizontino SP - SC Recife PE 19.05.2022 | CR Brasil AL - Londrina EC PR 20.05.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Criciuma EC SC 20.05.2022 | Vila Nova FC GO - Chapecoense SC 20.05.2022 | Guarani FC SP - CR Vasco da Gama RJ 20.05.2022 | Nautico PE - CS Alagoano AL 21.05.2022 | Brusque FC SC - Tombense FC MG 21.05.2022 | EC Bahia BA - AA Ponte Preta SP 21.05.2022 | Operario Ferroviario EC PR - Ituano FC SP 22.05.2022 | Cruzeiro EC MG - Sampaio Correa FC MA 25.05.2022 | SC Recife PE - CR Brasil AL 25.05.2022 | AA Ponte Preta SP - Chapecoense SC 26.05.2022 | Londrina EC PR - Operario Ferroviario EC PR 27.05.2022 | CR Vasco da Gama RJ - Brusque FC SC 27.05.2022 | Ituano FC SP - Nautico PE 28.05.2022 | Tombense FC MG - EC Bahia BA 28.05.2022 | Criciuma EC SC - Cruzeiro EC MG 28.05.2022 | CS Alagoano AL - Gremio Novorizontino SP 29.05.2022 | Sampaio Correa FC MA - Guarani FC SP 29.05.2022 | Vila Nova FC GO - Gremio FB Porto Alegrense RS 02.06.2022 | CR Brasil AL - CS Alagoano AL 03.06.2022 | CR Vasco da Gama RJ - Gremio FB Porto Alegrense RS 03.06.2022 | SC Recife PE - AA Ponte Preta SP 03.06.2022 | Guarani FC SP - Vila Nova FC GO 04.06.2022 | Chapecoense SC - Londrina EC PR 04.06.2022 | Operario Ferroviario EC PR - Cruzeiro EC MG 04.06.2022 | EC Bahia BA - Criciuma EC SC 04.06.2022 | Gremio Novorizontino SP - Sampaio Correa FC MA 05.06.2022 | Brusque FC SC - Nautico PE 05.06.2022 | Tombense FC MG - Ituano FC SP 07.06.2022 | Guarani FC SP - Operario Ferroviario EC PR 08.06.2022 | Nautico PE - CR Vasco da Gama RJ 08.06.2022 | Vila Nova FC GO - Brusque FC SC 08.06.2022 | Londrina EC PR - Tombense FC MG 08.06.2022 | Ituano FC SP - AA Ponte Preta SP 08.06.2022 | Criciuma EC SC - Sampaio Correa FC MA 08.06.2022 | CS Alagoano AL - Chapecoense SC 08.06.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Gremio Novorizontino SP 09.06.2022 | Cruzeiro EC MG - CR Brasil AL 09.06.2022 | EC Bahia BA - SC Recife PE 11.06.2022 | Sampaio Correa FC MA - Nautico PE 11.06.2022 | Chapecoense SC - Criciuma EC SC 11.06.2022 | Brusque FC SC - Ituano FC SP 11.06.2022 | CR Brasil AL - Vila Nova FC GO 11.06.2022 | AA Ponte Preta SP - Londrina EC PR 12.06.2022 | Operario Ferroviario EC PR - EC Bahia BA 12.06.2022 | Gremio Novorizontino SP - Guarani FC SP 12.06.2022 | CR Vasco da Gama RJ - Cruzeiro EC MG 13.06.2022 | Tombense FC MG - CS Alagoano AL 14.06.2022 | SC Recife PE - Gremio FB Porto Alegrense RS 15.06.2022 | EC Bahia BA - Chapecoense SC 16.06.2022 | Cruzeiro EC MG - AA Ponte Preta SP 17.06.2022 | Vila Nova FC GO - Operario Ferroviario EC PR 18.06.2022 | Criciuma EC SC - Brusque FC SC 18.06.2022 | CR Brasil AL - Ituano FC SP 18.06.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Sampaio Correa FC MA 18.06.2022 | Londrina EC PR - CR Vasco da Gama RJ 18.06.2022 | Gremio Novorizontino SP - Tombense FC MG 19.06.2022 | Nautico PE - SC Recife PE 19.06.2022 | Guarani FC SP - CS Alagoano AL 22.06.2022 | Chapecoense SC - CR Brasil AL 24.06.2022 | AA Ponte Preta SP - Sampaio Correa FC MA 24.06.2022 | CS Alagoano AL - Gremio FB Porto Alegrense RS 25.06.2022 | Ituano FC SP - Cruzeiro EC MG 25.06.2022 | Londrina EC PR - Guarani FC SP 25.06.2022 | CR Vasco da Gama RJ - Operario Ferroviario EC PR 25.06.2022 | Criciuma EC SC - Vila Nova FC GO 25.06.2022 | EC Bahia BA - Gremio Novorizontino SP 26.06.2022 | SC Recife PE - Brusque FC SC 26.06.2022 | Tombense FC MG - Nautico PE 28.06.2022 | Sampaio Correa FC MA - CS Alagoano AL 28.06.2022 | Operario Ferroviario EC PR - Chapecoense SC 29.06.2022 | Brusque FC SC - EC Bahia BA 29.06.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Londrina EC PR 29.06.2022 | Cruzeiro EC MG - SC Recife PE 29.06.2022 | Vila Nova FC GO - AA Ponte Preta SP 29.06.2022 | Guarani FC SP - Ituano FC SP 30.06.2022 | Nautico PE - Criciuma EC SC 30.06.2022 | Gremio Novorizontino SP - CR Vasco da Gama RJ 30.06.2022 | CR Brasil AL - Tombense FC MG 02.07.2022 | Chapecoense SC - Sampaio Correa FC MA 02.07.2022 | Cruzeiro EC MG - Vila Nova FC GO 02.07.2022 | Brusque FC SC - Operario Ferroviario EC PR 02.07.2022 | Londrina EC PR - CS Alagoano AL 02.07.2022 | Ituano FC SP - Criciuma EC SC 03.07.2022 | Nautico PE - Gremio Novorizontino SP 03.07.2022 | CR Brasil AL - Guarani FC SP 03.07.2022 | AA Ponte Preta SP - Tombense FC MG 03.07.2022 | CR Vasco da Gama RJ - SC Recife PE 03.07.2022 | EC Bahia BA - Gremio FB Porto Alegrense RS 06.07.2022 | Ituano FC SP - Cruzeiro EC MG 06.07.2022 | Chapecoense SC - Londrina EC PR 06.07.2022 | Operario Ferroviario EC PR - CR Brasil AL 07.07.2022 | Gremio Novorizontino SP - Brusque FC SC 08.07.2022 | CS Alagoano AL - AA Ponte Preta SP 09.07.2022 | Vila Nova FC GO - EC Bahia BA 09.07.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Nautico PE 09.07.2022 | Guarani FC SP - Cruzeiro EC MG 09.07.2022 | SC Recife PE - Londrina EC PR 09.07.2022 | Criciuma EC SC - CR Vasco da Gama RJ 09.07.2022 | Tombense FC MG - Chapecoense SC 10.07.2022 | Sampaio Correa FC MA - Ituano FC SP 15.07.2022 | Operario Ferroviario EC PR - SC Recife PE 16.07.2022 | Criciuma EC SC - AA Ponte Preta SP 16.07.2022 | Vila Nova FC GO - CS Alagoano AL 16.07.2022 | Ituano FC SP - Londrina EC PR 16.07.2022 | CR Brasil AL - Brusque FC SC 16.07.2022 | Sampaio Correa FC MA - CR Vasco da Gama RJ 16.07.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Tombense FC MG 17.07.2022 | Guarani FC SP - EC Bahia BA 17.07.2022 | Nautico PE - Chapecoense SC 17.07.2022 | Cruzeiro EC MG - Gremio Novorizontino SP 19.07.2022 | SC Recife PE - Vila Nova FC GO 20.07.2022 | Tombense FC MG - Criciuma EC SC 20.07.2022 | Londrina EC PR - Sampaio Correa FC MA 20.07.2022 | Brusque FC SC - Gremio FB Porto Alegrense RS 20.07.2022 | EC Bahia BA - CR Brasil AL 20.07.2022 | CR Vasco da Gama RJ - Ituano FC SP 21.07.2022 | CS Alagoano AL - Cruzeiro EC MG 21.07.2022 | Chapecoense SC - Guarani FC SP 21.07.2022 | AA Ponte Preta SP - Nautico PE 21.07.2022 | Gremio Novorizontino SP - Operario Ferroviario EC PR 23.07.2022 | Sampaio Correa FC MA - SC Recife PE 23.07.2022 | Cruzeiro EC MG - EC Bahia BA 23.07.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - AA Ponte Preta SP 23.07.2022 | Vila Nova FC GO - CR Vasco da Gama RJ 24.07.2022 | Nautico PE - Londrina EC PR 24.07.2022 | Ituano FC SP - Chapecoense SC 24.07.2022 | CR Brasil AL - Gremio Novorizontino SP 26.07.2022 | Criciuma EC SC - CS Alagoano AL 26.07.2022 | Operario Ferroviario EC PR - Tombense FC MG 27.07.2022 | Chapecoense SC - Gremio FB Porto Alegrense RS 29.07.2022 | CR Vasco da Gama RJ - CR Brasil AL 29.07.2022 | SC Recife PE - Guarani FC SP 30.07.2022 | EC Bahia BA - Nautico PE 30.07.2022 | Tombense FC MG - Sampaio Correa FC MA 30.07.2022 | Brusque FC SC - Cruzeiro EC MG 30.07.2022 | Londrina EC PR - Criciuma EC SC 31.07.2022 | Gremio Novorizontino SP - Vila Nova FC GO 31.07.2022 | AA Ponte Preta SP - Operario Ferroviario EC PR 31.07.2022 | CS Alagoano AL - Ituano FC SP 31.07.2022 | CR Vasco da Gama RJ - Chapecoense SC 03.08.2022 | SC Recife PE - Criciuma EC SC 05.08.2022 | Brusque FC SC - Sampaio Correa FC MA 05.08.2022 | CR Brasil AL - AA Ponte Preta SP 06.08.2022 | Operario Ferroviario EC PR - Nautico PE 06.08.2022 | Guarani FC SP - Gremio FB Porto Alegrense RS 06.08.2022 | Gremio Novorizontino SP - Londrina EC PR 06.08.2022 | EC Bahia BA - CS Alagoano AL 07.08.2022 | Vila Nova FC GO - Ituano FC SP 07.08.2022 | Cruzeiro EC MG - Tombense FC MG 10.08.2022 | Ituano FC SP - SC Recife PE 10.08.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Operario Ferroviario EC PR 10.08.2022 | AA Ponte Preta SP - CR Vasco da Gama RJ 10.08.2022 | CS Alagoano AL - Brusque FC SC 10.08.2022 | Londrina EC PR - Cruzeiro EC MG 10.08.2022 | Sampaio Correa FC MA - EC Bahia BA 10.08.2022 | Tombense FC MG - Vila Nova FC GO 11.08.2022 | Nautico PE - CR Brasil AL 11.08.2022 | Chapecoense SC - Gremio Novorizontino SP 11.08.2022 | Criciuma EC SC - Guarani FC SP 13.08.2022 | Vila Nova FC GO - Londrina EC PR 13.08.2022 | Brusque FC SC - AA Ponte Preta SP 13.08.2022 | EC Bahia BA - Ituano FC SP 13.08.2022 | Operario Ferroviario EC PR - Sampaio Correa FC MA 13.08.2022 | CR Vasco da Gama RJ - Tombense FC MG 13.08.2022 | SC Recife PE - CS Alagoano AL 13.08.2022 | Cruzeiro EC MG - Chapecoense SC 14.08.2022 | Guarani FC SP - Nautico PE 14.08.2022 | CR Brasil AL - Gremio FB Porto Alegrense RS 14.08.2022 | Gremio Novorizontino SP - Criciuma EC SC 17.08.2022 | Londrina EC PR - EC Bahia BA 18.08.2022 | Criciuma EC SC - Operario Ferroviario EC PR 19.08.2022 | CS Alagoano AL - CR Vasco da Gama RJ 19.08.2022 | Tombense FC MG - SC Recife PE 20.08.2022 | Ituano FC SP - Gremio Novorizontino SP 20.08.2022 | Nautico PE - Vila Nova FC GO 20.08.2022 | AA Ponte Preta SP - Guarani FC SP 20.08.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Cruzeiro EC MG 20.08.2022 | Chapecoense SC - Brusque FC SC 21.08.2022 | Sampaio Correa FC MA - CR Brasil AL 24.08.2022 | SC Recife PE - Chapecoense SC 26.08.2022 | Gremio Novorizontino SP - AA Ponte Preta SP 27.08.2022 | Vila Nova FC GO - Sampaio Correa FC MA 27.08.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Ituano FC SP 27.08.2022 | Cruzeiro EC MG - Nautico PE 27.08.2022 | Guarani FC SP - Tombense FC MG 27.08.2022 | CR Brasil AL - Criciuma EC SC 28.08.2022 | Operario Ferroviario EC PR - CS Alagoano AL 28.08.2022 | Brusque FC SC - Londrina EC PR 28.08.2022 | EC Bahia BA - CR Vasco da Gama RJ 30.08.2022 | Chapecoense SC - Vila Nova FC GO 31.08.2022 | Sampaio Correa FC MA - Cruzeiro EC MG 31.08.2022 | Londrina EC PR - CR Brasil AL 31.08.2022 | SC Recife PE - Gremio Novorizontino SP 31.08.2022 | Criciuma EC SC - Gremio FB Porto Alegrense RS 31.08.2022 | Tombense FC MG - Brusque FC SC 31.08.2022 | Ituano FC SP - Operario Ferroviario EC PR 31.08.2022 | CS Alagoano AL - Nautico PE 01.09.2022 | CR Vasco da Gama RJ - Guarani FC SP 01.09.2022 | AA Ponte Preta SP - EC Bahia BA 03.09.2022 | Cruzeiro EC MG - Criciuma EC SC 03.09.2022 | Nautico PE - Ituano FC SP 03.09.2022 | CR Brasil AL - SC Recife PE 03.09.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Vila Nova FC GO 03.09.2022 | Gremio Novorizontino SP - CS Alagoano AL 03.09.2022 | Brusque FC SC - CR Vasco da Gama RJ 03.09.2022 | Guarani FC SP - Sampaio Correa FC MA 04.09.2022 | Chapecoense SC - AA Ponte Preta SP 04.09.2022 | EC Bahia BA - Tombense FC MG 04.09.2022 | Operario Ferroviario EC PR - Londrina EC PR 06.09.2022 | Criciuma EC SC - EC Bahia BA 06.09.2022 | AA Ponte Preta SP - SC Recife PE 06.09.2022 | Vila Nova FC GO - Guarani FC SP 06.09.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - CR Vasco da Gama RJ 06.09.2022 | Londrina EC PR - Chapecoense SC 06.09.2022 | Nautico PE - Brusque FC SC 06.09.2022 | CS Alagoano AL - CR Brasil AL 06.09.2022 | Cruzeiro EC MG - Operario Ferroviario EC PR 06.09.2022 | Ituano FC SP - Tombense FC MG 06.09.2022 | Sampaio Correa FC MA - Gremio Novorizontino SP 13.09.2022 | CR Brasil AL - Cruzeiro EC MG 13.09.2022 | SC Recife PE - EC Bahia BA 13.09.2022 | Operario Ferroviario EC PR - Guarani FC SP 13.09.2022 | Sampaio Correa FC MA - Criciuma EC SC 13.09.2022 | Chapecoense SC - CS Alagoano AL 13.09.2022 | CR Vasco da Gama RJ - Nautico PE 13.09.2022 | Brusque FC SC - Vila Nova FC GO 13.09.2022 | Tombense FC MG - Londrina EC PR 13.09.2022 | AA Ponte Preta SP - Ituano FC SP 13.09.2022 | Gremio Novorizontino SP - Gremio FB Porto Alegrense RS 20.09.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - SC Recife PE 20.09.2022 | Londrina EC PR - AA Ponte Preta SP 20.09.2022 | Cruzeiro EC MG - CR Vasco da Gama RJ 20.09.2022 | Nautico PE - Sampaio Correa FC MA 20.09.2022 | Criciuma EC SC - Chapecoense SC 20.09.2022 | Ituano FC SP - Brusque FC SC 20.09.2022 | Vila Nova FC GO - CR Brasil AL 20.09.2022 | EC Bahia BA - Operario Ferroviario EC PR 20.09.2022 | CS Alagoano AL - Tombense FC MG 20.09.2022 | Guarani FC SP - Gremio Novorizontino SP 27.09.2022 | AA Ponte Preta SP - Cruzeiro EC MG 27.09.2022 | Chapecoense SC - EC Bahia BA 27.09.2022 | CS Alagoano AL - Guarani FC SP 27.09.2022 | Brusque FC SC - Criciuma EC SC 27.09.2022 | SC Recife PE - Nautico PE 27.09.2022 | Operario Ferroviario EC PR - Vila Nova FC GO 27.09.2022 | CR Vasco da Gama RJ - Londrina EC PR 27.09.2022 | Sampaio Correa FC MA - Gremio FB Porto Alegrense RS 27.09.2022 | Ituano FC SP - CR Brasil AL 27.09.2022 | Tombense FC MG - Gremio Novorizontino SP 08.10.2022 | SC Recife PE - Cruzeiro EC MG 08.10.2022 | Ituano FC SP - Guarani FC SP 08.10.2022 | CS Alagoano AL - Sampaio Correa FC MA 08.10.2022 | Criciuma EC SC - Nautico PE 08.10.2022 | AA Ponte Preta SP - Vila Nova FC GO 08.10.2022 | Londrina EC PR - Gremio FB Porto Alegrense RS 08.10.2022 | EC Bahia BA - Brusque FC SC 08.10.2022 | Tombense FC MG - CR Brasil AL 08.10.2022 | Chapecoense SC - Operario Ferroviario EC PR 08.10.2022 | CR Vasco da Gama RJ - Gremio Novorizontino SP 11.10.2022 | Vila Nova FC GO - Cruzeiro EC MG 11.10.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - EC Bahia BA 11.10.2022 | Tombense FC MG - AA Ponte Preta SP 11.10.2022 | SC Recife PE - CR Vasco da Gama RJ 11.10.2022 | Gremio Novorizontino SP - Nautico PE 11.10.2022 | CS Alagoano AL - Londrina EC PR 11.10.2022 | Criciuma EC SC - Ituano FC SP 11.10.2022 | Sampaio Correa FC MA - Chapecoense SC 11.10.2022 | Operario Ferroviario EC PR - Brusque FC SC 11.10.2022 | Guarani FC SP - CR Brasil AL 18.10.2022 | Londrina EC PR - SC Recife PE 18.10.2022 | Cruzeiro EC MG - Guarani FC SP 18.10.2022 | CR Vasco da Gama RJ - Criciuma EC SC 18.10.2022 | Ituano FC SP - Sampaio Correa FC MA 18.10.2022 | AA Ponte Preta SP - CS Alagoano AL 18.10.2022 | EC Bahia BA - Vila Nova FC GO 18.10.2022 | Nautico PE - Gremio FB Porto Alegrense RS 18.10.2022 | CR Brasil AL - Operario Ferroviario EC PR 18.10.2022 | Chapecoense SC - Tombense FC MG 18.10.2022 | Brusque FC SC - Gremio Novorizontino SP 22.10.2022 | Gremio Novorizontino SP - EC Bahia BA 22.10.2022 | Brusque FC SC - SC Recife PE 22.10.2022 | Sampaio Correa FC MA - AA Ponte Preta SP 22.10.2022 | Operario Ferroviario EC PR - CR Vasco da Gama RJ 22.10.2022 | Vila Nova FC GO - Criciuma EC SC 22.10.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - CS Alagoano AL 22.10.2022 | Guarani FC SP - Londrina EC PR 22.10.2022 | Cruzeiro EC MG - Ituano FC SP 22.10.2022 | CR Brasil AL - Chapecoense SC 22.10.2022 | Nautico PE - Tombense FC MG 25.10.2022 | Gremio Novorizontino SP - Cruzeiro EC MG 25.10.2022 | EC Bahia BA - Guarani FC SP 25.10.2022 | AA Ponte Preta SP - Criciuma EC SC 25.10.2022 | CR Vasco da Gama RJ - Sampaio Correa FC MA 25.10.2022 | Chapecoense SC - Nautico PE 25.10.2022 | CS Alagoano AL - Vila Nova FC GO 25.10.2022 | Londrina EC PR - Ituano FC SP 25.10.2022 | Tombense FC MG - Gremio FB Porto Alegrense RS 25.10.2022 | Brusque FC SC - CR Brasil AL 25.10.2022 | SC Recife PE - Operario Ferroviario EC PR 05.11.2022 | CR Brasil AL - EC Bahia BA 05.11.2022 | Vila Nova FC GO - SC Recife PE 05.11.2022 | Nautico PE - AA Ponte Preta SP 05.11.2022 | Ituano FC SP - CR Vasco da Gama RJ 05.11.2022 | Cruzeiro EC MG - CS Alagoano AL 05.11.2022 | Sampaio Correa FC MA - Londrina EC PR 05.11.2022 | Guarani FC SP - Chapecoense SC 05.11.2022 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Brusque FC SC 05.11.2022 | Criciuma EC SC - Tombense FC MG 05.11.2022 | Operario Ferroviario EC PR - Gremio Novorizontino SP