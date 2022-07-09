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Canlı Skor Estonya Kupa Kupa 22/23 Sezonu Ida-Virumaa FC Alliance - JK Tallinna Kalev U21 maçı
Kupa 22/23
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Kupa | round_of_64
Ida-Virumaa FC Alliance
09/07/22 - 17:00 0 : 0 Seyirci: 780 Stat: Kohtla-Jarve Spordikeskuse Staadion
JK Tallinna Kalev U21
Daniel Meijel
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