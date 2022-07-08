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Maçlar
08.07.2022 | Parnu Jalgpalliklubi - Maarjamae FC Vigri
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Kupa 22/23 Sezonu
Parnu Jalgpalliklubi - Maarjamae FC Vigri maçı
Kupa 22/23
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Kupa | round_of_64
Parnu Jalgpalliklubi
Igor Prins
08/07/22 - 19:00
0 : 0
Seyirci: 1500
Stat: Parnu Rannastaadion
Maarjamae FC Vigri
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Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır