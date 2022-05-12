12.05.2022 | 19:30 | CS Universitatea Craiova 1948-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | Romanya Kupası | semifinal. Hafta

CS Universitatea Craiova 1948 ile ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 21/22 Romanya Kupası semifinal. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CS Universitatea Craiova 1948-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe maçı, Stadionul Ion Oblemenco'nde oynanıyor. CS Universitatea Craiova 1948-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: CS Universitatea Craiova 1948-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe

Maçın Tarihi ve Saati: 12.05.2022 / 19:30

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