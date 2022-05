Maçları Filtrele

12.05.2022 | CS Sergipe SE - Lagarto SE 17.04.2022 | Nova Iguacu RJ - Cianorte FC PR 17.04.2022 | Ceilandia EC DF - Costa Rica EC MS 17.04.2022 | CE Aimore - CN Marcilio Dias SC 17.04.2022 | Castanhal EC PA - Moto Clube MA 17.04.2022 | Perolas Negras RJ - EC Santo Andre SP 17.04.2022 | Sao Paulo Crystal FC PB - Afogados Ingazeira PE 17.04.2022 | Nova Venecia ES - Ad Bahia De Feira Ba 17.04.2022 | Ipora GO - CE Operario Varzea-Grandense MT 17.04.2022 | SE Juventude MA - Fluminense EC PI 17.04.2022 | Sao Raimundo EC AM - Sao Raimundo EC RR 17.04.2022 | AS Arapiraquense AL - Alagoinhas AC BA 17.04.2022 | America FC RN - Sousa EC PB 17.04.2022 | Icasa CE - Globo FC RN 17.04.2022 | Anapolis FC GO - Brasiliense FC DF 17.04.2022 | FC Cascavel PR - EC Prospera SC 17.04.2022 | Oeste FC SP - Parana Clube PR 17.04.2022 | AA Caldense MG - AA Internacional Limeira SP 17.04.2022 | Sao Bernardo FC - Portuguesa RJ 17.04.2022 | SD Juazeirense BA - CS Esportiva AL 17.04.2022 | 4 de Julho EC PI - Pacajus 17.04.2022 | EC Jacuipense BA - CS Sergipe SE 17.04.2022 | Lagarto SE - Santa Cruz FC PE 17.04.2022 | Tocantinopolis EC TO - Tuna Laso PA 17.04.2022 | GE Juventus SC - EC Sao Luiz 17.04.2022 | Retro FC PE - Crato EC CE 17.04.2022 | Acao Futebol MT - Gremio Anapolis GG 17.04.2022 | Ferroviaria - Urt MG 17.04.2022 | Pouso Alegre MG - Real Noroestes ES 18.04.2022 | SC Humaita AC - Amazonas FC A&M 19.04.2022 | Trem AP - Rio Branco FC AC 19.04.2022 | Nautico RR - Porto Velho EC RO 23.04.2022 | Pacajus - Castanhal EC PA 23.04.2022 | SER Caxias do Sul RS - GE Juventus SC 23.04.2022 | EC Santo Andre SP - Nova Iguacu RJ 23.04.2022 | CN Marcilio Dias SC - FC Cascavel PR 23.04.2022 | Santa Cruz FC PE - AS Arapiraquense AL 23.04.2022 | EC Sao Luiz - Azuriz FC PR 23.04.2022 | CE Operario Varzea-Grandense MT - Anapolis FC GO 23.04.2022 | Urt MG - Nova Venecia ES 23.04.2022 | Gremio Anapolis GG - Ceilandia EC DF 23.04.2022 | AA Internacional Limeira SP - Pouso Alegre MG 23.04.2022 | CS Esportiva AL - EC Jacuipense BA 23.04.2022 | Porto Velho EC RO - SC Humaita AC 24.04.2022 | Tuna Laso PA - SE Juventude MA 24.04.2022 | Crato EC CE - America FC RN 24.04.2022 | EC Prospera SC - CE Aimore 24.04.2022 | Brasiliense FC DF - Ipora GO 24.04.2022 | Parana Clube PR - Sao Bernardo FC 24.04.2022 | CS Sergipe SE - SD Juazeirense BA 24.04.2022 | Sousa EC PB - Retro FC PE 24.04.2022 | Cianorte FC PR - Perolas Negras RJ 24.04.2022 | Ad Bahia De Feira Ba - Ferroviaria 24.04.2022 | Real Noroestes ES - AA Caldense MG 24.04.2022 | Sao Raimundo EC RR - Trem AP 24.04.2022 | Globo FC RN - Sao Paulo Crystal FC PB 24.04.2022 | Afogados Ingazeira PE - Icasa CE 24.04.2022 | Alagoinhas AC BA - Lagarto SE 24.04.2022 | Amazonas FC A&M - Nautico RR 24.04.2022 | Fluminense EC PI - Tocantinopolis EC TO 24.04.2022 | Moto Clube MA - 4 de Julho EC PI 25.04.2022 | Rio Branco FC AC - Sao Raimundo EC AM 25.04.2022 | Portuguesa RJ - Oeste FC SP 28.04.2022 | Azuriz FC PR - SER Caxias do Sul RS 28.04.2022 | Costa Rica EC MS - Acao Futebol MT 30.04.2022 | EC Santo Andre SP - Sao Bernardo FC 30.04.2022 | Nova Iguacu RJ - Parana Clube PR 30.04.2022 | Crato EC CE - Icasa CE 30.04.2022 | Sao Paulo Crystal FC PB - Sousa EC PB 30.04.2022 | Ceilandia EC DF - CE Operario Varzea-Grandense MT 30.04.2022 | Urt MG - Pouso Alegre MG 30.04.2022 | 4 de Julho EC PI - Tuna Laso PA 30.04.2022 | Gremio Anapolis GG - Anapolis FC GO 30.04.2022 | Tocantinopolis EC TO - Pacajus 30.04.2022 | America FC RN - Afogados Ingazeira PE 30.04.2022 | Ferroviaria - Real Noroestes ES 01.05.2022 | Nautico RR - Sao Raimundo EC RR 01.05.2022 | AA Caldense MG - Ad Bahia De Feira Ba 01.05.2022 | SER Caxias do Sul RS - CE Aimore 01.05.2022 | Perolas Negras RJ - Portuguesa RJ 01.05.2022 | Azuriz FC PR - CN Marcilio Dias SC 01.05.2022 | Nova Venecia ES - AA Internacional Limeira SP 01.05.2022 | Ipora GO - Costa Rica EC MS 01.05.2022 | Sao Raimundo EC AM - Porto Velho EC RO 01.05.2022 | AS Arapiraquense AL - CS Sergipe SE 01.05.2022 | FC Cascavel PR - EC Sao Luiz 01.05.2022 | Lagarto SE - CS Esportiva AL 01.05.2022 | GE Juventus SC - EC Prospera SC 01.05.2022 | Alagoinhas AC BA - EC Jacuipense BA 01.05.2022 | Acao Futebol MT - Brasiliense FC DF 02.05.2022 | Rio Branco FC AC - SC Humaita AC 03.05.2022 | Moto Clube MA - SE Juventude MA 03.05.2022 | Oeste FC SP - Cianorte FC PR 03.05.2022 | Trem AP - Amazonas FC A&M 03.05.2022 | Castanhal EC PA - Fluminense EC PI 05.05.2022 | SD Juazeirense BA - Santa Cruz FC PE 05.05.2022 | Retro FC PE - Globo FC RN 07.05.2022 | Pacajus - Moto Clube MA 07.05.2022 | Nova Iguacu RJ - Perolas Negras RJ 07.05.2022 | Tuna Laso PA - Fluminense EC PI 07.05.2022 | CE Aimore - FC Cascavel PR 07.05.2022 | Lagarto SE - AS Arapiraquense AL 07.05.2022 | GE Juventus SC - Azuriz FC PR 07.05.2022 | Ceilandia EC DF - Acao Futebol MT 07.05.2022 | SE Juventude MA - Tocantinopolis EC TO 07.05.2022 | Sousa EC PB - Crato EC CE 07.05.2022 | CE Operario Varzea-Grandense MT - Brasiliense FC DF 07.05.2022 | Sao Bernardo FC - Oeste FC SP 07.05.2022 | AA Internacional Limeira SP - Real Noroestes ES 07.05.2022 | Porto Velho EC RO - Amazonas FC A&M 07.05.2022 | America FC RN - Retro FC PE 07.05.2022 | Pouso Alegre MG - AA Caldense MG 08.05.2022 | EC Sao Luiz - SER Caxias do Sul RS 08.05.2022 | Sao Raimundo EC RR - Rio Branco FC AC 08.05.2022 | CS Esportiva AL - CS Sergipe SE 08.05.2022 | EC Jacuipense BA - SD Juazeirense BA 08.05.2022 | EC Prospera SC - CN Marcilio Dias SC 08.05.2022 | Nova Venecia ES - Ferroviaria 08.05.2022 | Parana Clube PR - Portuguesa RJ 08.05.2022 | Santa Cruz FC PE - Alagoinhas AC BA 08.05.2022 | Sao Raimundo EC AM - Trem AP 08.05.2022 | Anapolis FC GO - Ipora GO 08.05.2022 | Cianorte FC PR - EC Santo Andre SP 08.05.2022 | Ad Bahia De Feira Ba - Urt MG 08.05.2022 | 4 de Julho EC PI - Castanhal EC PA 08.05.2022 | Costa Rica EC MS - Gremio Anapolis GG 08.05.2022 | Afogados Ingazeira PE - Globo FC RN 08.05.2022 | Icasa CE - Sao Paulo Crystal FC PB 09.05.2022 | SC Humaita AC - Nautico RR 14.05.2022 | CE Aimore - EC Sao Luiz 14.05.2022 | Sao Paulo Crystal FC PB - Crato EC CE 14.05.2022 | Castanhal EC PA - Tuna Laso PA 14.05.2022 | SE Juventude MA - Pacajus 14.05.2022 | FC Cascavel PR - SER Caxias do Sul RS 14.05.2022 | CN Marcilio Dias SC - GE Juventus SC 14.05.2022 | Sao Bernardo FC - Cianorte FC PR 14.05.2022 | Real Noroestes ES - Nova Venecia ES 14.05.2022 | Tocantinopolis EC TO - Moto Clube MA 14.05.2022 | Pouso Alegre MG - Ad Bahia De Feira Ba 14.05.2022 | Ferroviaria - AA Internacional Limeira SP 15.05.2022 | Nautico RR - Rio Branco FC AC 15.05.2022 | Globo FC RN - America FC RN 15.05.2022 | Perolas Negras RJ - Parana Clube PR 15.05.2022 | Brasiliense FC DF - Ceilandia EC DF 15.05.2022 | Ipora GO - Gremio Anapolis GG 15.05.2022 | AS Arapiraquense AL - CS Esportiva AL 15.05.2022 | Oeste FC SP - EC Santo Andre SP 15.05.2022 | AA Caldense MG - Urt MG 15.05.2022 | SD Juazeirense BA - Alagoinhas AC BA 15.05.2022 | EC Jacuipense BA - Santa Cruz FC PE 15.05.2022 | Acao Futebol MT - CE Operario Varzea-Grandense MT 15.05.2022 | Fluminense EC PI - 4 de Julho EC PI 15.05.2022 | Icasa CE - Sousa EC PB 15.05.2022 | Portuguesa RJ - Nova Iguacu RJ 15.05.2022 | Amazonas FC A&M - Sao Raimundo EC AM 16.05.2022 | SC Humaita AC - Sao Raimundo EC RR 16.05.2022 | Retro FC PE - Afogados Ingazeira PE 17.05.2022 | Azuriz FC PR - EC Prospera SC 17.05.2022 | Anapolis FC GO - Costa Rica EC MS 17.05.2022 | Trem AP - Porto Velho EC RO 21.05.2022 | Pacajus - Tuna Laso PA 21.05.2022 | SER Caxias do Sul RS - CN Marcilio Dias SC 21.05.2022 | EC Santo Andre SP - Portuguesa RJ 21.05.2022 | Nova Iguacu RJ - Oeste FC SP 21.05.2022 | Crato EC CE - Globo FC RN 21.05.2022 | Lagarto SE - SD Juazeirense BA 21.05.2022 | GE Juventus SC - FC Cascavel PR 21.05.2022 | Ceilandia EC DF - Ipora GO 21.05.2022 | Castanhal EC PA - SE Juventude MA 21.05.2022 | Sao Raimundo EC AM - Nautico RR 21.05.2022 | Sousa EC PB - Afogados Ingazeira PE 21.05.2022 | Urt MG - Real Noroestes ES 21.05.2022 | 4 de Julho EC PI - Tocantinopolis EC TO 21.05.2022 | Retro FC PE - Icasa CE 21.05.2022 | America FC RN - Sao Paulo Crystal FC PB 21.05.2022 | Ferroviaria - Pouso Alegre MG 22.05.2022 | Rio Branco FC AC - Amazonas FC A&M 22.05.2022 | Sao Raimundo EC RR - Porto Velho EC RO 22.05.2022 | Perolas Negras RJ - Sao Bernardo FC 22.05.2022 | Azuriz FC PR - CE Aimore 22.05.2022 | Nova Venecia ES - AA Caldense MG 22.05.2022 | EC Sao Luiz - EC Prospera SC 22.05.2022 | Santa Cruz FC PE - CS Esportiva AL 22.05.2022 | AS Arapiraquense AL - EC Jacuipense BA 22.05.2022 | Cianorte FC PR - Parana Clube PR 22.05.2022 | Ad Bahia De Feira Ba - AA Internacional Limeira SP 22.05.2022 | Alagoinhas AC BA - CS Sergipe SE 22.05.2022 | Acao Futebol MT - Anapolis FC GO 22.05.2022 | Costa Rica EC MS - CE Operario Varzea-Grandense MT 22.05.2022 | Moto Clube MA - Fluminense EC PI 24.05.2022 | Trem AP - SC Humaita AC 26.05.2022 | Gremio Anapolis GG - Brasiliense FC DF 28.05.2022 | Tuna Laso PA - Moto Clube MA 28.05.2022 | CE Aimore - GE Juventus SC 28.05.2022 | Sao Paulo Crystal FC PB - Retro FC PE 28.05.2022 | Brasiliense FC DF - Costa Rica EC MS 28.05.2022 | SE Juventude MA - 4 de Julho EC PI 28.05.2022 | FC Cascavel PR - Azuriz FC PR 28.05.2022 | CN Marcilio Dias SC - EC Sao Luiz 28.05.2022 | Oeste FC SP - Perolas Negras RJ 28.05.2022 | CE Operario Varzea-Grandense MT - Gremio Anapolis GG 28.05.2022 | Sao Bernardo FC - Nova Iguacu RJ 28.05.2022 | SD Juazeirense BA - AS Arapiraquense AL 28.05.2022 | Real Noroestes ES - Ad Bahia De Feira Ba 28.05.2022 | AA Internacional Limeira SP - Urt MG 28.05.2022 | Tocantinopolis EC TO - Castanhal EC PA 28.05.2022 | Fluminense EC PI - Pacajus 28.05.2022 | Pouso Alegre MG - Nova Venecia ES 28.05.2022 | Icasa CE - America FC RN 29.05.2022 | Nautico RR - Trem AP 29.05.2022 | Portuguesa RJ - Cianorte FC PR 29.05.2022 | CS Esportiva AL - Alagoinhas AC BA 29.05.2022 | AA Caldense MG - Ferroviaria 29.05.2022 | Parana Clube PR - EC Santo Andre SP 29.05.2022 | Globo FC RN - Sousa EC PB 29.05.2022 | EC Prospera SC - SER Caxias do Sul RS 29.05.2022 | Ipora GO - Acao Futebol MT 29.05.2022 | CS Sergipe SE - Santa Cruz FC PE 29.05.2022 | EC Jacuipense BA - Lagarto SE 29.05.2022 | Afogados Ingazeira PE - Crato EC CE 29.05.2022 | Amazonas FC A&M - Sao Raimundo EC RR 29.05.2022 | Porto Velho EC RO - Rio Branco FC AC 30.05.2022 | SC Humaita AC - Sao Raimundo EC AM 31.05.2022 | Anapolis FC GO - Ceilandia EC DF 05.06.2022 | Santa Cruz FC PE - CS Sergipe SE 05.06.2022 | SER Caxias do Sul RS - EC Prospera SC 05.06.2022 | Moto Clube MA - Tuna Laso PA 05.06.2022 | Sao Raimundo EC AM - SC Humaita AC 05.06.2022 | AS Arapiraquense AL - SD Juazeirense BA 05.06.2022 | America FC RN - Icasa CE 05.06.2022 | EC Santo Andre SP - Parana Clube PR 05.06.2022 | Nova Iguacu RJ - Sao Bernardo FC 05.06.2022 | Rio Branco FC AC - Porto Velho EC RO 05.06.2022 | Sousa EC PB - Globo FC RN 05.06.2022 | Trem AP - Nautico RR 05.06.2022 | Cianorte FC PR - Portuguesa RJ 05.06.2022 | EC Sao Luiz - CN Marcilio Dias SC 05.06.2022 | Urt MG - AA Internacional Limeira SP 05.06.2022 | Ceilandia EC DF - Anapolis FC GO 05.06.2022 | Ferroviaria - AA Caldense MG 05.06.2022 | Crato EC CE - Afogados Ingazeira PE 05.06.2022 | Ad Bahia De Feira Ba - Real Noroestes ES 05.06.2022 | 4 de Julho EC PI - SE Juventude MA 05.06.2022 | Gremio Anapolis GG - CE Operario Varzea-Grandense MT 05.06.2022 | Sao Raimundo EC RR - Amazonas FC A&M 05.06.2022 | Lagarto SE - EC Jacuipense BA 05.06.2022 | Costa Rica EC MS - Brasiliense FC DF 05.06.2022 | GE Juventus SC - CE Aimore 05.06.2022 | Pacajus - Fluminense EC PI 05.06.2022 | Alagoinhas AC BA - CS Esportiva AL 05.06.2022 | Castanhal EC PA - Tocantinopolis EC TO 05.06.2022 | Perolas Negras RJ - Oeste FC SP 05.06.2022 | Retro FC PE - Sao Paulo Crystal FC PB 05.06.2022 | Azuriz FC PR - FC Cascavel PR 05.06.2022 | Acao Futebol MT - Ipora GO 05.06.2022 | Nova Venecia ES - Pouso Alegre MG 12.06.2022 | Parana Clube PR - Cianorte FC PR 12.06.2022 | CS Sergipe SE - Alagoinhas AC BA 12.06.2022 | Brasiliense FC DF - Gremio Anapolis GG 12.06.2022 | Icasa CE - Retro FC PE 12.06.2022 | Tuna Laso PA - Pacajus 12.06.2022 | Anapolis FC GO - Acao Futebol MT 12.06.2022 | FC Cascavel PR - GE Juventus SC 12.06.2022 | CN Marcilio Dias SC - SER Caxias do Sul RS 12.06.2022 | Oeste FC SP - Nova Iguacu RJ 12.06.2022 | CE Operario Varzea-Grandense MT - Costa Rica EC MS 12.06.2022 | AA Caldense MG - Nova Venecia ES 12.06.2022 | Sao Bernardo FC - Perolas Negras RJ 12.06.2022 | SD Juazeirense BA - Lagarto SE 12.06.2022 | Real Noroestes ES - Urt MG 12.06.2022 | EC Jacuipense BA - AS Arapiraquense AL 12.06.2022 | CE Aimore - Azuriz FC PR 12.06.2022 | AA Internacional Limeira SP - Ad Bahia De Feira Ba 12.06.2022 | Nautico RR - Sao Raimundo EC AM 12.06.2022 | Globo FC RN - Crato EC CE 12.06.2022 | Portuguesa RJ - EC Santo Andre SP 12.06.2022 | Tocantinopolis EC TO - 4 de Julho EC PI 12.06.2022 | Afogados Ingazeira PE - Sousa EC PB 12.06.2022 | Ipora GO - Ceilandia EC DF 12.06.2022 | SC Humaita AC - Trem AP 12.06.2022 | CS Esportiva AL - Santa Cruz FC PE 12.06.2022 | EC Prospera SC - EC Sao Luiz 12.06.2022 | Sao Paulo Crystal FC PB - America FC RN 12.06.2022 | Amazonas FC A&M - Rio Branco FC AC 12.06.2022 | SE Juventude MA - Castanhal EC PA 12.06.2022 | Pouso Alegre MG - Ferroviaria 12.06.2022 | Porto Velho EC RO - Sao Raimundo EC RR 12.06.2022 | Fluminense EC PI - Moto Clube MA 19.06.2022 | Parana Clube PR - Perolas Negras RJ 19.06.2022 | Santa Cruz FC PE - EC Jacuipense BA 19.06.2022 | SER Caxias do Sul RS - FC Cascavel PR 19.06.2022 | Moto Clube MA - Tocantinopolis EC TO 19.06.2022 | Sao Raimundo EC AM - Amazonas FC A&M 19.06.2022 | America FC RN - Globo FC RN 19.06.2022 | EC Santo Andre SP - Oeste FC SP 19.06.2022 | Nova Iguacu RJ - Portuguesa RJ 19.06.2022 | Rio Branco FC AC - Nautico RR 19.06.2022 | Sousa EC PB - Icasa CE 19.06.2022 | Tuna Laso PA - Castanhal EC PA 19.06.2022 | Cianorte FC PR - Sao Bernardo FC 19.06.2022 | EC Sao Luiz - CE Aimore 19.06.2022 | CE Operario Varzea-Grandense MT - Acao Futebol MT 19.06.2022 | Urt MG - AA Caldense MG 19.06.2022 | Ceilandia EC DF - Brasiliense FC DF 19.06.2022 | Crato EC CE - Sao Paulo Crystal FC PB 19.06.2022 | Ad Bahia De Feira Ba - Pouso Alegre MG 19.06.2022 | 4 de Julho EC PI - Fluminense EC PI 19.06.2022 | Gremio Anapolis GG - Ipora GO 19.06.2022 | Sao Raimundo EC RR - SC Humaita AC 19.06.2022 | AA Internacional Limeira SP - Ferroviaria 19.06.2022 | Lagarto SE - CS Sergipe SE 19.06.2022 | Costa Rica EC MS - Anapolis FC GO 19.06.2022 | Afogados Ingazeira PE - Retro FC PE 19.06.2022 | GE Juventus SC - CN Marcilio Dias SC 19.06.2022 | Pacajus - SE Juventude MA 19.06.2022 | Alagoinhas AC BA - SD Juazeirense BA 19.06.2022 | CS Esportiva AL - AS Arapiraquense AL 19.06.2022 | EC Prospera SC - Azuriz FC PR 19.06.2022 | Porto Velho EC RO - Trem AP 19.06.2022 | Nova Venecia ES - Real Noroestes ES 26.06.2022 | SER Caxias do Sul RS - EC Sao Luiz 26.06.2022 | Moto Clube MA - Pacajus 26.06.2022 | CS Sergipe SE - CS Esportiva AL 26.06.2022 | AS Arapiraquense AL - Lagarto SE 26.06.2022 | Brasiliense FC DF - CE Operario Varzea-Grandense MT 26.06.2022 | EC Santo Andre SP - Cianorte FC PR 26.06.2022 | Rio Branco FC AC - Sao Raimundo EC RR 26.06.2022 | Trem AP - Sao Raimundo EC AM 26.06.2022 | FC Cascavel PR - CE Aimore 26.06.2022 | CN Marcilio Dias SC - EC Prospera SC 26.06.2022 | Oeste FC SP - Sao Bernardo FC 26.06.2022 | Urt MG - Ad Bahia De Feira Ba 26.06.2022 | Ferroviaria - Nova Venecia ES 26.06.2022 | Crato EC CE - Sousa EC PB 26.06.2022 | AA Caldense MG - Pouso Alegre MG 26.06.2022 | SD Juazeirense BA - EC Jacuipense BA 26.06.2022 | Real Noroestes ES - AA Internacional Limeira SP 26.06.2022 | Gremio Anapolis GG - Costa Rica EC MS 26.06.2022 | Nautico RR - SC Humaita AC 26.06.2022 | Globo FC RN - Afogados Ingazeira PE 26.06.2022 | Portuguesa RJ - Parana Clube PR 26.06.2022 | Tocantinopolis EC TO - SE Juventude MA 26.06.2022 | Ipora GO - Anapolis FC GO 26.06.2022 | Alagoinhas AC BA - Santa Cruz FC PE 26.06.2022 | Castanhal EC PA - 4 de Julho EC PI 26.06.2022 | Perolas Negras RJ - Nova Iguacu RJ 26.06.2022 | Retro FC PE - America FC RN 26.06.2022 | Sao Paulo Crystal FC PB - Icasa CE 26.06.2022 | Amazonas FC A&M - Porto Velho EC RO 26.06.2022 | Azuriz FC PR - GE Juventus SC 26.06.2022 | Acao Futebol MT - Ceilandia EC DF 26.06.2022 | Fluminense EC PI - Tuna Laso PA 03.07.2022 | Parana Clube PR - Nova Iguacu RJ 03.07.2022 | Santa Cruz FC PE - SD Juazeirense BA 03.07.2022 | CS Sergipe SE - AS Arapiraquense AL 03.07.2022 | Brasiliense FC DF - Acao Futebol MT 03.07.2022 | Icasa CE - Crato EC CE 03.07.2022 | Sousa EC PB - Sao Paulo Crystal FC PB 03.07.2022 | Tuna Laso PA - 4 de Julho EC PI 03.07.2022 | Anapolis FC GO - Gremio Anapolis GG 03.07.2022 | Cianorte FC PR - Oeste FC SP 03.07.2022 | CN Marcilio Dias SC - Azuriz FC PR 03.07.2022 | EC Sao Luiz - FC Cascavel PR 03.07.2022 | CE Operario Varzea-Grandense MT - Ceilandia EC DF 03.07.2022 | Ad Bahia De Feira Ba - AA Caldense MG 03.07.2022 | Sao Bernardo FC - EC Santo Andre SP 03.07.2022 | Real Noroestes ES - Ferroviaria 03.07.2022 | EC Jacuipense BA - Alagoinhas AC BA 03.07.2022 | Sao Raimundo EC RR - Nautico RR 03.07.2022 | CE Aimore - SER Caxias do Sul RS 03.07.2022 | AA Internacional Limeira SP - Nova Venecia ES 03.07.2022 | Globo FC RN - Retro FC PE 03.07.2022 | Portuguesa RJ - Perolas Negras RJ 03.07.2022 | Costa Rica EC MS - Ipora GO 03.07.2022 | Afogados Ingazeira PE - America FC RN 03.07.2022 | Pacajus - Tocantinopolis EC TO 03.07.2022 | SC Humaita AC - Rio Branco FC AC 03.07.2022 | CS Esportiva AL - Lagarto SE 03.07.2022 | EC Prospera SC - GE Juventus SC 03.07.2022 | Amazonas FC A&M - Trem AP 03.07.2022 | SE Juventude MA - Moto Clube MA 03.07.2022 | Pouso Alegre MG - Urt MG 03.07.2022 | Porto Velho EC RO - Sao Raimundo EC AM 03.07.2022 | Fluminense EC PI - Castanhal EC PA 10.07.2022 | Sao Raimundo EC AM - Rio Branco FC AC 10.07.2022 | AS Arapiraquense AL - Santa Cruz FC PE 10.07.2022 | America FC RN - Crato EC CE 10.07.2022 | Nova Iguacu RJ - EC Santo Andre SP 10.07.2022 | Icasa CE - Afogados Ingazeira PE 10.07.2022 | Trem AP - Sao Raimundo EC RR 10.07.2022 | Anapolis FC GO - CE Operario Varzea-Grandense MT 10.07.2022 | FC Cascavel PR - CN Marcilio Dias SC 10.07.2022 | Oeste FC SP - Portuguesa RJ 10.07.2022 | Ceilandia EC DF - Gremio Anapolis GG 10.07.2022 | Ferroviaria - Ad Bahia De Feira Ba 10.07.2022 | AA Caldense MG - Real Noroestes ES 10.07.2022 | Sao Bernardo FC - Parana Clube PR 10.07.2022 | SD Juazeirense BA - CS Sergipe SE 10.07.2022 | 4 de Julho EC PI - Moto Clube MA 10.07.2022 | EC Jacuipense BA - CS Esportiva AL 10.07.2022 | CE Aimore - EC Prospera SC 10.07.2022 | Nautico RR - Amazonas FC A&M 10.07.2022 | Lagarto SE - Alagoinhas AC BA 10.07.2022 | Tocantinopolis EC TO - Fluminense EC PI 10.07.2022 | Ipora GO - Brasiliense FC DF 10.07.2022 | GE Juventus SC - SER Caxias do Sul RS 10.07.2022 | SC Humaita AC - Porto Velho EC RO 10.07.2022 | Castanhal EC PA - Pacajus 10.07.2022 | Perolas Negras RJ - Cianorte FC PR 10.07.2022 | Retro FC PE - Sousa EC PB 10.07.2022 | Sao Paulo Crystal FC PB - Globo FC RN 10.07.2022 | SE Juventude MA - Tuna Laso PA 10.07.2022 | Pouso Alegre MG - AA Internacional Limeira SP 10.07.2022 | Azuriz FC PR - EC Sao Luiz 10.07.2022 | Acao Futebol MT - Costa Rica EC MS 10.07.2022 | Nova Venecia ES - Urt MG 17.07.2022 | Parana Clube PR - Oeste FC SP 17.07.2022 | Santa Cruz FC PE - Lagarto SE 17.07.2022 | SER Caxias do Sul RS - Azuriz FC PR 17.07.2022 | Moto Clube MA - Castanhal EC PA 17.07.2022 | CS Sergipe SE - EC Jacuipense BA 17.07.2022 | Brasiliense FC DF - Anapolis FC GO 17.07.2022 | EC Santo Andre SP - Perolas Negras RJ 17.07.2022 | Rio Branco FC AC - Trem AP 17.07.2022 | Sousa EC PB - America FC RN 17.07.2022 | Tuna Laso PA - Tocantinopolis EC TO 17.07.2022 | Cianorte FC PR - Nova Iguacu RJ 17.07.2022 | CN Marcilio Dias SC - CE Aimore 17.07.2022 | EC Sao Luiz - GE Juventus SC 17.07.2022 | CE Operario Varzea-Grandense MT - Ipora GO 17.07.2022 | Urt MG - Ferroviaria 17.07.2022 | Crato EC CE - Retro FC PE 17.07.2022 | Ad Bahia De Feira Ba - Nova Venecia ES 17.07.2022 | Real Noroestes ES - Pouso Alegre MG 17.07.2022 | Gremio Anapolis GG - Acao Futebol MT 17.07.2022 | Sao Raimundo EC RR - Sao Raimundo EC AM 17.07.2022 | AA Internacional Limeira SP - AA Caldense MG 17.07.2022 | Globo FC RN - Icasa CE 17.07.2022 | Portuguesa RJ - Sao Bernardo FC 17.07.2022 | Costa Rica EC MS - Ceilandia EC DF 17.07.2022 | Afogados Ingazeira PE - Sao Paulo Crystal FC PB 17.07.2022 | Pacajus - 4 de Julho EC PI 17.07.2022 | Alagoinhas AC BA - AS Arapiraquense AL 17.07.2022 | CS Esportiva AL - SD Juazeirense BA 17.07.2022 | EC Prospera SC - FC Cascavel PR 17.07.2022 | Amazonas FC A&M - SC Humaita AC 17.07.2022 | Porto Velho EC RO - Nautico RR 17.07.2022 | Fluminense EC PI - SE Juventude MA