09.03.2022 | Marumo Gallants FC - Orlando Pirates FC 04.02.2022 | University of Pretoria FC - Chippa United FC 04.02.2022 | Richards Bay FC - Mamelodi Sundowns 05.02.2022 | Swallows FC - TS Sporting FC 05.02.2022 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila - L. Golden Arrows 05.02.2022 | Marumo Gallants FC - L. Golden Arrows 06.02.2022 | Orlando Pirates FC - AmaZulu FC 09.02.2022 | Venda Football Academy - African All Stars 09.02.2022 | Maritzburg United - Supersport United 11.02.2022 | Uthongathi FC - Summerfield Dynamos FC 11.02.2022 | Stellenbosch FC - Baroka FC 12.02.2022 | Royal AM FC - Cape Town City FC 12.02.2022 | Nc Professionals - Mathaithai 12.02.2022 | Platinum City Rovers - Sekhukhune United 12.02.2022 | Sinenkani FC - Free State Stars FC 12.02.2022 | Kaizer Chiefs - TS Galaxy FC 13.02.2022 | Marumo Gallants FC - Santos FC 13.02.2022 | Black Eagles FC - FC Sivutsa 13.02.2022 | Black Eagles FC - Royal Eagles 26.02.2022 | Mamelodi Sundowns - Mathaithai 26.02.2022 | Swallows FC - Royal AM FC 26.02.2022 | Marumo Gallants FC - Orlando Pirates FC 26.02.2022 | TS Galaxy FC - Baroka FC 26.02.2022 | Venda Football Academy - University of Pretoria FC 26.02.2022 | Platinum City Rovers - Supersport United 08.03.2022 | Mamelodi Sundowns - Mathaithai 11.03.2022 | Venda Football Academy - University of Pretoria FC 11.03.2022 | Swallows FC - Royal AM FC 12.03.2022 | Sinenkani FC - Tshakhuma Tsha Madzivhandila 12.03.2022 | Platinum City Rovers - Supersport United 13.03.2022 | Summerfield Dynamos FC - Black Eagles FC 13.03.2022 | TS Galaxy FC - Baroka FC