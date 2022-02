26.02.2022 | US Avellino - Calcio Catania 28.08.2021 | Paganese - ACR Messina 28.08.2021 | Monopoli - Calcio Catania 28.08.2021 | Monterosi Tuscia - Foggia 29.08.2021 | Vibonese Calcio - AZ Picerno 29.08.2021 | US Catanzaro - Virtus Francavilla Calcio 29.08.2021 | Palermo FC - Latina Calcio 29.08.2021 | US Avellino - SSD Citta Di Campobasso 29.08.2021 | Taranto FC - Turris Calcio 29.08.2021 | Fidelis Andria - Juve Stabia 30.08.2021 | Potenza Calcio - SSC Bari 04.09.2021 | ACR Messina - Palermo FC 04.09.2021 | Calcio Catania - Fidelis Andria 04.09.2021 | Juve Stabia - US Avellino 04.09.2021 | SSD Citta Di Campobasso - Taranto FC 04.09.2021 | Latina Calcio - Paganese 04.09.2021 | AZ Picerno - US Catanzaro 05.09.2021 | SSC Bari - Monterosi Tuscia 05.09.2021 | Foggia - Potenza Calcio 05.09.2021 | Turris Calcio - Monopoli 05.09.2021 | Virtus Francavilla Calcio - Vibonese Calcio 11.09.2021 | Taranto FC - Palermo FC 11.09.2021 | Foggia - Turris Calcio 12.09.2021 | Paganese - Calcio Catania 12.09.2021 | US Catanzaro - Potenza Calcio 12.09.2021 | Vibonese Calcio - Juve Stabia 12.09.2021 | US Avellino - Latina Calcio 12.09.2021 | Fidelis Andria - Virtus Francavilla Calcio 12.09.2021 | Monopoli - ACR Messina 12.09.2021 | AZ Picerno - SSC Bari 12.09.2021 | Monterosi Tuscia - SSD Citta Di Campobasso 18.09.2021 | Juve Stabia - SSD Citta Di Campobasso 19.09.2021 | Palermo FC - US Catanzaro 19.09.2021 | ACR Messina - Virtus Francavilla Calcio 19.09.2021 | Calcio Catania - SSC Bari 19.09.2021 | Paganese - Taranto FC 19.09.2021 | Potenza Calcio - Monterosi Tuscia 19.09.2021 | Latina Calcio - Foggia 19.09.2021 | Turris Calcio - AZ Picerno 19.09.2021 | Fidelis Andria - Vibonese Calcio 20.09.2021 | Monopoli - US Avellino 26.09.2021 | SSC Bari - Paganese 26.09.2021 | US Avellino - Potenza Calcio 26.09.2021 | Taranto FC - Latina Calcio 26.09.2021 | Foggia - Juve Stabia 26.09.2021 | Vibonese Calcio - Turris Calcio 26.09.2021 | SSD Citta Di Campobasso - Fidelis Andria 26.09.2021 | AZ Picerno - ACR Messina 26.09.2021 | Virtus Francavilla Calcio - Monopoli 26.09.2021 | Monterosi Tuscia - Palermo FC 27.09.2021 | US Catanzaro - Calcio Catania 29.09.2021 | ACR Messina - SSC Bari 29.09.2021 | Taranto FC - Monterosi Tuscia 29.09.2021 | Palermo FC - SSD Citta Di Campobasso 29.09.2021 | Fidelis Andria - Foggia 29.09.2021 | Paganese - Vibonese Calcio 29.09.2021 | Potenza Calcio - Virtus Francavilla Calcio 29.09.2021 | Monopoli - AZ Picerno 29.09.2021 | Latina Calcio - Juve Stabia 30.09.2021 | Calcio Catania - Turris Calcio 30.09.2021 | US Avellino - US Catanzaro 03.10.2021 | Vibonese Calcio - Potenza Calcio 03.10.2021 | SSC Bari - Monopoli 03.10.2021 | Foggia - ACR Messina 03.10.2021 | SSD Citta Di Campobasso - Paganese 03.10.2021 | Turris Calcio - Latina Calcio 03.10.2021 | Virtus Francavilla Calcio - Taranto FC 03.10.2021 | Monterosi Tuscia - US Avellino 04.10.2021 | AZ Picerno - Calcio Catania 04.10.2021 | Juve Stabia - Palermo FC 05.10.2021 | US Catanzaro - Fidelis Andria 09.10.2021 | ACR Messina - Monterosi Tuscia 09.10.2021 | US Avellino - Virtus Francavilla Calcio 10.10.2021 | SSC Bari - Turris Calcio 10.10.2021 | Palermo FC - Foggia 10.10.2021 | Calcio Catania - Juve Stabia 10.10.2021 | Taranto FC - Vibonese Calcio 10.10.2021 | Paganese - US Catanzaro 10.10.2021 | Potenza Calcio - Fidelis Andria 10.10.2021 | Monopoli - SSD Citta Di Campobasso 10.10.2021 | Latina Calcio - AZ Picerno 17.10.2021 | US Catanzaro - Taranto FC 17.10.2021 | Fidelis Andria - US Avellino 17.10.2021 | Foggia - Monopoli 17.10.2021 | Juve Stabia - AZ Picerno 17.10.2021 | Potenza Calcio - ACR Messina 17.10.2021 | Vibonese Calcio - Latina Calcio 17.10.2021 | SSD Citta Di Campobasso - SSC Bari 17.10.2021 | Turris Calcio - Palermo FC 17.10.2021 | Virtus Francavilla Calcio - Calcio Catania 17.10.2021 | Monterosi Tuscia - Paganese 20.10.2021 | ACR Messina - Vibonese Calcio 20.10.2021 | AZ Picerno - Monterosi Tuscia 20.10.2021 | Turris Calcio - SSD Citta Di Campobasso 20.10.2021 | SSC Bari - Foggia 20.10.2021 | Palermo FC - Virtus Francavilla Calcio 20.10.2021 | Calcio Catania - US Avellino 20.10.2021 | Taranto FC - Fidelis Andria 20.10.2021 | Paganese - Potenza Calcio 20.10.2021 | Monopoli - Juve Stabia 20.10.2021 | Latina Calcio - US Catanzaro 24.10.2021 | US Avellino - Paganese 24.10.2021 | US Catanzaro - Monopoli 24.10.2021 | Fidelis Andria - Turris Calcio 24.10.2021 | Foggia - Taranto FC 24.10.2021 | Juve Stabia - ACR Messina 24.10.2021 | Potenza Calcio - Latina Calcio 24.10.2021 | Vibonese Calcio - Palermo FC 24.10.2021 | SSD Citta Di Campobasso - AZ Picerno 24.10.2021 | Monterosi Tuscia - Calcio Catania 24.10.2021 | Virtus Francavilla Calcio - SSC Bari 30.10.2021 | SSC Bari - US Catanzaro 30.10.2021 | Paganese - Virtus Francavilla Calcio 30.10.2021 | Monopoli - Monterosi Tuscia 30.10.2021 | Latina Calcio - Fidelis Andria 30.10.2021 | Taranto FC - Potenza Calcio 30.10.2021 | Turris Calcio - Juve Stabia 30.10.2021 | AZ Picerno - Foggia 31.10.2021 | Palermo FC - US Avellino 31.10.2021 | ACR Messina - SSD Citta Di Campobasso 31.10.2021 | Calcio Catania - Vibonese Calcio 06.11.2021 | Juve Stabia - SSC Bari 06.11.2021 | Vibonese Calcio - Monopoli 06.11.2021 | SSD Citta Di Campobasso - Calcio Catania 06.11.2021 | US Avellino - Taranto FC 07.11.2021 | Fidelis Andria - Palermo FC 07.11.2021 | Monterosi Tuscia - Turris Calcio 07.11.2021 | Foggia - Paganese 07.11.2021 | Potenza Calcio - AZ Picerno 07.11.2021 | Virtus Francavilla Calcio - Latina Calcio 07.11.2021 | US Catanzaro - ACR Messina 10.11.2021 | Calcio Catania - Vibonese Calcio 14.11.2021 | Palermo FC - Potenza Calcio 14.11.2021 | Latina Calcio - SSD Citta Di Campobasso 14.11.2021 | Calcio Catania - Foggia 14.11.2021 | SSC Bari - Vibonese Calcio 14.11.2021 | ACR Messina - US Avellino 14.11.2021 | Juve Stabia - Monterosi Tuscia 14.11.2021 | Paganese - Fidelis Andria 14.11.2021 | Monopoli - Taranto FC 14.11.2021 | AZ Picerno - Virtus Francavilla Calcio 15.11.2021 | Turris Calcio - US Catanzaro 20.11.2021 | Palermo FC - Paganese 20.11.2021 | Vibonese Calcio - Monterosi Tuscia 20.11.2021 | Latina Calcio - ACR Messina 20.11.2021 | US Avellino - AZ Picerno 21.11.2021 | Taranto FC - Calcio Catania 21.11.2021 | US Catanzaro - Juve Stabia 21.11.2021 | Virtus Francavilla Calcio - Turris Calcio 21.11.2021 | Fidelis Andria - SSC Bari 21.11.2021 | Potenza Calcio - Monopoli 21.11.2021 | SSD Citta Di Campobasso - Foggia 27.11.2021 | Calcio Catania - Potenza Calcio 27.11.2021 | SSC Bari - Latina Calcio 27.11.2021 | SSD Citta Di Campobasso - Virtus Francavilla Calcio 27.11.2021 | Monopoli - Paganese 28.11.2021 | ACR Messina - Fidelis Andria 28.11.2021 | Foggia - Vibonese Calcio 28.11.2021 | Turris Calcio - US Avellino 28.11.2021 | AZ Picerno - Palermo FC 28.11.2021 | Monterosi Tuscia - US Catanzaro 29.11.2021 | Juve Stabia - Taranto FC 05.12.2021 | US Catanzaro - Foggia 05.12.2021 | Vibonese Calcio - SSD Citta Di Campobasso 05.12.2021 | Latina Calcio - Calcio Catania 05.12.2021 | Taranto FC - ACR Messina 05.12.2021 | Fidelis Andria - AZ Picerno 05.12.2021 | Paganese - Juve Stabia 05.12.2021 | Potenza Calcio - Turris Calcio 05.12.2021 | Virtus Francavilla Calcio - Monterosi Tuscia 05.12.2021 | Palermo FC - Monopoli 06.12.2021 | US Avellino - SSC Bari 11.12.2021 | SSD Citta Di Campobasso - US Catanzaro 11.12.2021 | Monterosi Tuscia - Fidelis Andria 11.12.2021 | Juve Stabia - Potenza Calcio 11.12.2021 | Foggia - Virtus Francavilla Calcio 11.12.2021 | AZ Picerno - Paganese 12.12.2021 | Calcio Catania - Palermo FC 12.12.2021 | Monopoli - Latina Calcio 12.12.2021 | Vibonese Calcio - US Avellino 12.12.2021 | Turris Calcio - ACR Messina 12.12.2021 | SSC Bari - Taranto FC 19.12.2021 | Palermo FC - SSC Bari 19.12.2021 | ACR Messina - Calcio Catania 19.12.2021 | US Avellino - Foggia 19.12.2021 | Taranto FC - AZ Picerno 19.12.2021 | US Catanzaro - Vibonese Calcio 19.12.2021 | Fidelis Andria - Monopoli 19.12.2021 | Paganese - Turris Calcio 19.12.2021 | Potenza Calcio - SSD Citta Di Campobasso 19.12.2021 | Latina Calcio - Monterosi Tuscia 19.12.2021 | Virtus Francavilla Calcio - Juve Stabia 22.12.2021 | ACR Messina - Paganese 22.12.2021 | Foggia - Monterosi Tuscia 22.12.2021 | AZ Picerno - Vibonese Calcio 22.12.2021 | SSD Citta Di Campobasso - US Avellino 22.12.2021 | Latina Calcio - Palermo FC 22.12.2021 | SSC Bari - Potenza Calcio 22.12.2021 | Calcio Catania - Monopoli 22.12.2021 | Juve Stabia - Fidelis Andria 22.12.2021 | Turris Calcio - Taranto FC 22.12.2021 | Virtus Francavilla Calcio - US Catanzaro 23.01.2022 | SSC Bari - Calcio Catania 23.01.2022 | US Avellino - Monopoli 23.01.2022 | Taranto FC - Paganese 23.01.2022 | Foggia - Latina Calcio 23.01.2022 | Vibonese Calcio - Fidelis Andria 23.01.2022 | SSD Citta Di Campobasso - Juve Stabia 23.01.2022 | AZ Picerno - Turris Calcio 23.01.2022 | Virtus Francavilla Calcio - ACR Messina 23.01.2022 | Monterosi Tuscia - Potenza Calcio 24.01.2022 | US Catanzaro - Palermo FC 30.01.2022 | ACR Messina - AZ Picerno 30.01.2022 | Paganese - SSC Bari 30.01.2022 | Palermo FC - Monterosi Tuscia 30.01.2022 | Calcio Catania - US Catanzaro 30.01.2022 | Fidelis Andria - SSD Citta Di Campobasso 30.01.2022 | Potenza Calcio - US Avellino 30.01.2022 | Monopoli - Virtus Francavilla Calcio 30.01.2022 | Latina Calcio - Taranto FC 30.01.2022 | Turris Calcio - Vibonese Calcio 31.01.2022 | Juve Stabia - Foggia 02.02.2022 | US Catanzaro - AZ Picerno 02.02.2022 | Fidelis Andria - Calcio Catania 02.02.2022 | Paganese - Latina Calcio 02.02.2022 | Vibonese Calcio - Virtus Francavilla Calcio 02.02.2022 | Monterosi Tuscia - SSC Bari 02.02.2022 | Palermo FC - ACR Messina 02.02.2022 | Taranto FC - SSD Citta Di Campobasso 02.02.2022 | Monopoli - Turris Calcio 03.02.2022 | US Avellino - Juve Stabia 03.02.2022 | Potenza Calcio - Foggia 06.02.2022 | Vibonese Calcio - Paganese 06.02.2022 | Turris Calcio - Calcio Catania 06.02.2022 | SSC Bari - ACR Messina 06.02.2022 | US Catanzaro - US Avellino 06.02.2022 | Foggia - Fidelis Andria 06.02.2022 | Juve Stabia - Latina Calcio 06.02.2022 | SSD Citta Di Campobasso - Palermo FC 06.02.2022 | AZ Picerno - Monopoli 06.02.2022 | Virtus Francavilla Calcio - Potenza Calcio 06.02.2022 | Monterosi Tuscia - Taranto FC 12.02.2022 | Latina Calcio - Turris Calcio 12.02.2022 | Palermo FC - Juve Stabia 12.02.2022 | ACR Messina - Foggia 12.02.2022 | Calcio Catania - AZ Picerno 12.02.2022 | US Avellino - Monterosi Tuscia 12.02.2022 | Fidelis Andria - US Catanzaro 12.02.2022 | Paganese - SSD Citta Di Campobasso 12.02.2022 | Potenza Calcio - Vibonese Calcio 12.02.2022 | Monopoli - SSC Bari 12.02.2022 | Taranto FC - Virtus Francavilla Calcio 15.02.2022 | Juve Stabia - Calcio Catania 15.02.2022 | AZ Picerno - Latina Calcio 15.02.2022 | Monterosi Tuscia - ACR Messina 15.02.2022 | US Catanzaro - Paganese 15.02.2022 | Fidelis Andria - Potenza Calcio 15.02.2022 | Foggia - Palermo FC 15.02.2022 | Vibonese Calcio - Taranto FC 15.02.2022 | Turris Calcio - SSC Bari 15.02.2022 | Virtus Francavilla Calcio - US Avellino 15.02.2022 | SSD Citta Di Campobasso - Monopoli 19.02.2022 | Palermo FC - Turris Calcio 19.02.2022 | Calcio Catania - Virtus Francavilla Calcio 19.02.2022 | Taranto FC - US Catanzaro 19.02.2022 | Paganese - Monterosi Tuscia 19.02.2022 | AZ Picerno - Juve Stabia 19.02.2022 | SSC Bari - SSD Citta Di Campobasso 19.02.2022 | ACR Messina - Potenza Calcio 19.02.2022 | US Avellino - Fidelis Andria 19.02.2022 | Monopoli - Foggia 19.02.2022 | Latina Calcio - Vibonese Calcio 22.02.2022 | ACR Messina - Monopoli 22.02.2022 | SSD Citta Di Campobasso - Monterosi Tuscia 22.02.2022 | Latina Calcio - US Avellino 22.02.2022 | SSC Bari - AZ Picerno 22.02.2022 | Calcio Catania - Paganese 22.02.2022 | Juve Stabia - Vibonese Calcio 22.02.2022 | Potenza Calcio - US Catanzaro 22.02.2022 | Turris Calcio - Foggia 22.02.2022 | Virtus Francavilla Calcio - Fidelis Andria 26.02.2022 | Juve Stabia - Monopoli 26.02.2022 | SSD Citta Di Campobasso - Turris Calcio 26.02.2022 | Monterosi Tuscia - AZ Picerno 26.02.2022 | US Catanzaro - Latina Calcio 26.02.2022 | Fidelis Andria - Taranto FC 26.02.2022 | Potenza Calcio - Paganese 26.02.2022 | Vibonese Calcio - ACR Messina 26.02.2022 | Virtus Francavilla Calcio - Palermo FC 26.02.2022 | Foggia - SSC Bari 05.03.2022 | ACR Messina - Juve Stabia 05.03.2022 | SSC Bari - Virtus Francavilla Calcio 05.03.2022 | Palermo FC - Vibonese Calcio 05.03.2022 | Calcio Catania - Monterosi Tuscia 05.03.2022 | Taranto FC - Foggia 05.03.2022 | Paganese - US Avellino 05.03.2022 | Monopoli - US Catanzaro 05.03.2022 | Latina Calcio - Potenza Calcio 05.03.2022 | AZ Picerno - SSD Citta Di Campobasso 06.03.2022 | Turris Calcio - Fidelis Andria 09.03.2022 | Vibonese Calcio - Taranto FC 13.03.2022 | Monterosi Tuscia - Monopoli 13.03.2022 | US Avellino - Palermo FC 13.03.2022 | US Catanzaro - SSC Bari 13.03.2022 | Fidelis Andria - Latina Calcio 13.03.2022 | Foggia - AZ Picerno 13.03.2022 | Juve Stabia - Turris Calcio 13.03.2022 | Potenza Calcio - Taranto FC 13.03.2022 | Vibonese Calcio - Calcio Catania 13.03.2022 | SSD Citta Di Campobasso - ACR Messina 13.03.2022 | Virtus Francavilla Calcio - Paganese 16.03.2022 | SSC Bari - Juve Stabia 16.03.2022 | Palermo FC - Fidelis Andria 16.03.2022 | ACR Messina - US Catanzaro 16.03.2022 | Calcio Catania - SSD Citta Di Campobasso 16.03.2022 | Taranto FC - US Avellino 16.03.2022 | Paganese - Foggia 16.03.2022 | Monopoli - Vibonese Calcio 16.03.2022 | Latina Calcio - Virtus Francavilla Calcio 16.03.2022 | Turris Calcio - Monterosi Tuscia 16.03.2022 | AZ Picerno - Potenza Calcio 20.03.2022 | US Avellino - ACR Messina 20.03.2022 | Taranto FC - Monopoli 20.03.2022 | US Catanzaro - Turris Calcio 20.03.2022 | Fidelis Andria - Paganese 20.03.2022 | Foggia - Calcio Catania 20.03.2022 | Potenza Calcio - Palermo FC 20.03.2022 | Vibonese Calcio - SSC Bari 20.03.2022 | SSD Citta Di Campobasso - Latina Calcio 20.03.2022 | Virtus Francavilla Calcio - AZ Picerno 20.03.2022 | Monterosi Tuscia - Juve Stabia 27.03.2022 | SSC Bari - Fidelis Andria 27.03.2022 | ACR Messina - Latina Calcio 27.03.2022 | Calcio Catania - Taranto FC 27.03.2022 | Foggia - SSD Citta Di Campobasso 27.03.2022 | Juve Stabia - US Catanzaro 27.03.2022 | Paganese - Palermo FC 27.03.2022 | Monopoli - Potenza Calcio 27.03.2022 | Turris Calcio - Virtus Francavilla Calcio 27.03.2022 | AZ Picerno - US Avellino 27.03.2022 | Monterosi Tuscia - Vibonese Calcio 30.03.2022 | Palermo FC - Taranto FC 03.04.2022 | Palermo FC - AZ Picerno 03.04.2022 | Taranto FC - Juve Stabia 03.04.2022 | US Catanzaro - Monterosi Tuscia 03.04.2022 | Fidelis Andria - ACR Messina 03.04.2022 | Paganese - Monopoli 03.04.2022 | Potenza Calcio - Calcio Catania 03.04.2022 | Vibonese Calcio - Foggia 03.04.2022 | Latina Calcio - SSC Bari 03.04.2022 | Virtus Francavilla Calcio - SSD Citta Di Campobasso 04.04.2022 | US Avellino - Turris Calcio 09.04.2022 | Monopoli - Palermo FC 10.04.2022 | SSC Bari - US Avellino 10.04.2022 | ACR Messina - Taranto FC 10.04.2022 | Calcio Catania - Latina Calcio 10.04.2022 | Juve Stabia - Paganese 10.04.2022 | SSD Citta Di Campobasso - Vibonese Calcio 10.04.2022 | Turris Calcio - Potenza Calcio 10.04.2022 | AZ Picerno - Fidelis Andria 10.04.2022 | Monterosi Tuscia - Virtus Francavilla Calcio 11.04.2022 | Foggia - US Catanzaro 16.04.2022 | Palermo FC - Calcio Catania 16.04.2022 | ACR Messina - Turris Calcio 16.04.2022 | US Avellino - Vibonese Calcio 16.04.2022 | Taranto FC - SSC Bari 16.04.2022 | US Catanzaro - SSD Citta Di Campobasso 16.04.2022 | Fidelis Andria - Monterosi Tuscia 16.04.2022 | Paganese - AZ Picerno 16.04.2022 | Potenza Calcio - Juve Stabia 16.04.2022 | Latina Calcio - Monopoli 16.04.2022 | Virtus Francavilla Calcio - Foggia 24.04.2022 | SSC Bari - Palermo FC 24.04.2022 | Calcio Catania - ACR Messina 24.04.2022 | Foggia - US Avellino 24.04.2022 | Juve Stabia - Virtus Francavilla Calcio 24.04.2022 | Monopoli - Fidelis Andria 24.04.2022 | Vibonese Calcio - US Catanzaro 24.04.2022 | SSD Citta Di Campobasso - Potenza Calcio 24.04.2022 | Turris Calcio - Paganese 24.04.2022 | AZ Picerno - Taranto FC 24.04.2022 | Monterosi Tuscia - Latina Calcio