12.02.2022 | 04:10 | Atletico Nacional Medellin-CD Alianza Petrolera | Primera A, Apertura | 6. Hafta

Atletico Nacional Medellin ile CD Alianza Petrolera 2022 Primera A, Apertura 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Luis Gabriel Matorel Martinez tarafından yönetilen Atletico Nacional Medellin-CD Alianza Petrolera maçı, Estadio Atanasio Girardot'nde oynanıyor. Atletico Nacional Medellin-CD Alianza Petrolera maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Atletico Nacional Medellin-CD Alianza Petrolera
Maçın Tarihi ve Saati: 12.02.2022 / 04:10
Maçın Hakemi: Luis Gabriel Matorel Martinez