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Canlı Skor El Salvador Primera Division, Clausura Primera Division, Clausura 2022 Sezonu CD Luis Angel Firpo Usulutan - CD Platense Municipal Zacatecoluca maçı
Primera Division, Clausura 2022
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10.02.2022 | 04:00 | CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca | Primera Division, Clausura | 6. Hafta

CD Luis Angel Firpo Usulutan ile CD Platense Municipal Zacatecoluca 2022 Primera Division, Clausura 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçı, Sergio Torres Stadium'nde oynanıyor. CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçı canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca
Maçın Tarihi ve Saati: 10.02.2022 / 04:00
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